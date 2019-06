''జల్లికట్టు'' ఎద్దు రోడ్డుపైకి వచ్చింది.. ఏం చేసిందో మీరే videoలో చూడండి..

రోడ్డుపై నిల్చుని ఆ దారిన వచ్చే వాహనాలను అడ్డుకుంటూ.. పాదచారులను భయపడెతూ ఆ ఎద్దు నానా హంగామా చేస్తోంది. సైకిల్‌లో వచ్చినా, బైకులో వచ్చినా ఆ ఎద్దు కొమ్ముతో దాడి తప్పదు. అలాంటి ఘటన గుజరాత్‌లో చోటుచేసుంది.

ఓ ఎద్దు మానవులు నివసించే పరిసరాలకు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ.. ఆ వీధిలో వున్నవారంతా ఆ ఎద్దును చూసి పారిపోతున్నారు. ఇంటి నుంచి ఏమాత్రం బయటికి రానంటున్నారు. ఈ ఎద్దు దాడిలో ఇద్దరు గాయపడ్డారు.

ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. గుజరాత్ రాజ్‌కోట్ ప్రాంతంలో ఆ ఎద్దు చేసిన హంగామా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

#WATCH Gujarat: injured after being attacked by a near yesterday. The bull was later shifted to a cowshed. pic.twitter.com/hUmKHDafX9