మహారాష్ట్ర: తరగతి గదిలో పైకప్పు స్లాబ్ ఊడి విద్యార్థుల తలపై పడింది (Video)

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మహారాష్ట్ర, ఉల్హాన్స్‌నగర్‌కు చెందిన ఓ పాఠశాలలో టీచర్ పాఠాలు చెప్తుంటే.. విద్యార్థులు వింటూ వున్నారు. ఆ సమయంలో ఉన్నట్టుండి.. ఆ భవనం పైకప్పు నుంచి సిమెంట్ స్లాబ్ ఊడి విద్యార్థుల తలపై పడింది. దీంతో విద్యార్థులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

విద్యార్థుల్లో కొందరు తలపట్టుకుంటే.. మరికొందరు తలపై పడిన మట్టిని తొలగించుకుంటూ క్లాస్ రూమ్‌ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మీరూ ఈ వీడియోను ఓ లుక్కేయండి.

#WATCH: Three were injured after a portion of cement plaster collapsed on them while they were attending class in Ulhasnagar's Jhulelal School, Maharashtra yesterday. pic.twitter.com/luXzWD4TAI