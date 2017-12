Agnyaathavaasi Song : 'గాలి వాలుగా ఓ గులాబి వాలి గాయమైనదీ..'

'గాలి వాలుగా ఓ గులాబి వాలి గాయమైనదీ..' అంటూ సాగిపోతున్న ఈ పాటను అనిరుద్ రవిచందర్ ఆలకించారు. 4 నిమిషాల 18 సెకనుల నిడివితో అనిరుద్ రవిచందర్ అందించిన లిరిక్స్‌తో ఈ పాట ఆకట్టుకుంటోంది. భారీ అంచనాల నడుమ 'అజ్ఞాతవాసి' జనవరి 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

కాగా, ఇటీవలే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్ సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. ఇప్పటికే 'బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో..' అనే మొదటి పాటను రిలీజ్ చేయగా, ఈ పాటకు భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చిన విషయం తెల్సిందే. తాజాగా సినిమాలోని రెండో పాటను కూడా విడుదల చేశారు.





#Agnyaathavaasi second single, #Gaalivaaluga is here! Lyrics by Sirivennela Seetharama Sastry garu & sung by Anirudh Ravichander. An @anirudhofficial Musical! #PawanKalyan #PSPK25



