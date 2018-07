'విత్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్.. ఐ వాజ్ ఇన్ సెవెన్త్ క్లాస్' : పవన్ ట్వీట్ వైరల్

తన తోబుట్టువులతో ఉన్న ఫోటోను గురువారం (జూలై-5) ట్విట్టర్‌లో పవన్ పోస్ట్ చేశారు. బ్లాక్ అండ్ వైట్‌‍లో ఉన్న ఈ ఫొటోలో పవన్ తన అన్నలు, అక్క, చెల్లితో ఉన్నారు. ఈ ఫొటో గురించి పవన్ వివరిస్తూ, అది నెల్లూరులో తీసుకున్న ఫొటో అని, అప్పుడు తాను ఏడో తరగతి చదువుతున్నాని చెప్పారు.

బ్రాంకైటిస్ (శ్వాసనాళము వాపు వ్యాధి)తో బాధపడుతూ కోలుకుంటున్న సమయంలో తీసుకున్న ఫొటో అదని తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఫొటోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగబాబు, మాధవీ రావు, చెల్లెలు విజయదుర్గ ఉన్నారు. ఇప్పుడీ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లుకొడుతోంది. ఈ ఫోటోలో పవన్ హాఫ్ నిక్కర్ వేసుకుని వుంటే మెగా బ్రదర్స్ మాత్రం ఫ్యాంటు వేసుకుని ఉన్నారు.





