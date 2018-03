హీరోయిన్ శ్రియా పెళ్లి వీడియో.. ఫోటోలు...

కాగా, తెలుగుతోపాటు త‌మిళ‌, హిందీ సినిమాల్లో న‌టించింది. ద‌క్షిణాదిన అగ్రహీరోలైన ర‌జనీకాంత్‌, చిరంజీవి, నాగార్జున‌, విక్ర‌మ్ వంటి హీరోల స‌ర‌స‌న న‌టించింది. తాజాగా కెరీర్‌కు ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టి, త‌న ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుని గృహిణిగా స్థిరపడిపోనుంది.





Expressing his love on #shriyasaran in hindi @shriya1109 HAppy married life ..@mahesh4shriya @princessgawry pic.twitter.com/XN2YOEvxId