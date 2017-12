‘దంగల్' నటికి విమానంలో లైంగిక వేధింపులు... (వీడియో)

దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ, తాను ఎయిర్ విస్తారా విమానంలో ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వెళ్తుండగా.. తన సీటుకు ఉన్న ఆర్మ్ రెస్ట్‌పై తన వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికుడు కాలు పెట్టాడని జైరా వాసీం వెల్లడించారు. దీనికి తాను అభ్యంతరం తెలిపానన్నారు. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉండటం వల్ల తన కాలును అక్కడ పెట్టానని అతను చెప్పాడని తెలిపారు.

అనంతరం తాను నిద్రపోతున్న సమయంలో తన మెడపై ఆ వ్యక్తి తన కాలితో తడిమాడని, ఆ విషయాన్ని తాను గ్రహించిన తర్వాత, ఆ దృశ్యాన్ని రికార్డు చేయడానికి ప్రయత్నించానని చెప్పారు. అయితే విమానంలో కాంతి తక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఆ భయానక దృశ్యాలను రికార్డు చేయలేకపోయానన్నారు. కానీ కొంతవరకు ఆ దుర్మార్గుడి దుశ్చర్యను రికార్డు చేయగలిగినట్లు తెలిపారు.

తన మెడ, భుజంపై ఆ వ్యక్తి తన కాలితో తడమటం దాదాపు 5 నుంచి 10 నిమిషాలపాటు కొనసాగినట్లు తెలిపారు. ఈ విధంగా జరిగి ఉండవలసినది కాదని జైరా మనోవేదనతో చెప్పారు. మహిళలను పరిరక్షించేది ఈ విధంగానేనా? అంటూ నిలదీశారు. ఎవరినీ ఈ విధంగా చేయకూడదన్నారు. ఇది చాలా దారుణమని, భయానకమని అన్నారు. విస్తారా విమాన సిబ్బంది కూడా తనకు సహాయం చేయడంలో విఫలమయ్యారని జైరా ఆరోపించారు.





