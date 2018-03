డొనాల్ట్ ట్రంప్‌ చేయిపట్టుకుంటే.. మెలానియా ట్రంప్ ఇలా? (వీడియో)

అయితే ఆమె అందుకు నిరాకరించారు. కానీ పొడవాటి ఓవర్ కోట్ ధరించడంతోనే మెలానియా చేయిని ట్రంప్ అందుకోలేకపోయారు. దీంతో వారిద్దరూ విడివిడిగానే నడుచుకుంటూ విమానం ఎక్కారు.



ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను మీరూ లుక్కేయండి.

WATCH: President Trump and First Lady depart the on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN