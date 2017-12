Padmavati : ములాయం కోడలు డాన్స్ ఇరగదీశారు... (వీడియో)

ఇది వివాదంగా మారింది. ఆ వెంటనే ఆమెకు సోషల్ మీడియా వేదికగా బెదిరింపులు వచ్చాయి. ములాయం కుటుంబానికి చెందిన కోడలు ఇలా చేయడం సరికాదని రాజ్‌పుత్ కర్ణిసేన వర్గీయులు మండిపడుతున్నారు. ఏ పాటనైతే తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామో ఆ పాటపై అపర్ణ డాన్స్‌ చేయడం ద్వారా తమను అవమానపరిచారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కాగా, దీపికా పదుకొనే, రణ్‌వీర్ సింగ్, షాహిద్ కపూర్ నటించి, బాలీవుడు దర్శకుడు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం వివాదాస్పదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు కూడా ఇంకా సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేయని విషయం తెల్సిందే. అలాగే, ఉత్తరభారతంలోని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సైతం ఈ చిత్రం తమతమ రాష్ట్రాల్లో విడుదల కాకుండా నిషేధం విధించారు.

