రిటైర్మెంట్ కానున్న ధోనీ? అసలు కథ ఇదీ!

మొహాలీ వన్డే తర్వాత ధోనీ రిటైర్ అవనున్న మాట వాస్తవమే కానీ, ఆ ధోనీ టీమిండియా మాజీ సారథి మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కాదు. మొహాలీ జిల్లా పోలీస్ శాఖలో గత పదేళ్లుగా సేవలందిస్తున్న శునకం. 'ధోనీ' తన కెరీర్‌లో పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (పీసీఏ) స్టేడియానికి విశేష సేవలు అందించింది.

అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు జరిగిన ప్రతిసారీ స్టేడియాన్ని చెక్ చేసేది. 2011 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్‌లో భారత్-పాక్‌లు ఇక్కడే తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌కు అప్పటి ఇరు దేశాల ప్రధానులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా స్టేడియంలో సెక్యూరిటీని పర్యవేక్షించిన బృందంలో 'ధోనీ' కూడా ఉన్నట్టు దాని కేర్‌టేకర్ అమ్రిక్ సింగ్ తెలిపారు. కాగా, మొహాలీ మ్యాచ్‌ తర్వాత ధోనీతోపాటు జాన్, ప్రీతి కూడా పోలీస్ శాఖ నుంచి రిటైర్ కానున్నాయి. అదన్నమాట ధోనీ రిటైర్మెంట్ వెనుక కథ.







