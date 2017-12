పెళ్లి పందిరంతా బంధుమిత్రుల‌తో కోలాహలంగా ఉంది. వరుడి రాక కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే వరుడు కుటుంబం మాత్రం ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుంది. అయితే వరుడి కుటుంబీకులు కారు నుంచి దిగి మెట్రో రైలులో వెళ్లాలనుకున్నారు.

కానీ అక్కడా రద్దీ చూసి షాకయ్యారు. ఆపై మెట్రో సిబ్బందికి పెళ్లి వుందంటూ త్వరగా వెళ్లాలని చెప్పడంతో.. వారు టికెట్లు ఇవ్వడంతో పెళ్లి కొడుకు కుటుంబం ఊపిరి పీల్చుకుంది. మెల్రోరైల్లో ప్రయాణించి ఆ పెళ్లికొడుకు వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆ జంట ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

It's our pleasure to keep your wide smiles intact. Here's a story of how #KochiMetro saved Ranjith's and Dhanya's day. We present to you Kochi1 cards, as a token of our love; Happy Married Life. #MyKochiMetro pic.twitter.com/5W8yLb42nB