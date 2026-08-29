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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (18:30 IST)

Tirumala: అలిపిరి ఘాట్ రోడ్డు వద్ద దొరికిన బ్యాగ్.. అందులో ఏముందంటే?

Tirumala Lord Sri venkateswra
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (18:30 IST)
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అలిపిరి ఘాట్ రోడ్డు సమీపంలో బంగారు ఆభరణాలు, నగదు, ఆస్తి పత్రాలు ఉన్న బ్యాగ్‌ను కనుగొన్న ఒక వ్యక్తి, దానిని టీటీడీ అధికారులకు అప్పగించారు. వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుమలలో లక్ష్మీనారాయణ, శైలజల వివాహం జరిగింది. వీరి కుటుంబ సభ్యులు శుక్రవారం తెల్లవారుజామున రెండు జీపులలో ప్రయాణించారు. అలిపిరి చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద, విలువైన వస్తువులు ఉన్న ఒక బ్యాగ్ వాహనం నుండి కింద పడిపోయింది, కానీ కుటుంబ సభ్యులు దానిని గమనించలేదు. 
 
మోటార్‌సైకిల్‌పై వెళ్తున్న ఒక అపరిచిత వ్యక్తి ఆ బ్యాగ్‌ను గమనించి, వెంటనే తిరుమల జీఎన్‌సీ టోల్‌గేట్ వద్ద ఉన్న హోమ్ గార్డ్ రెడ్డప్ప రావుకు దానిని అప్పగించారు. ఆ బ్యాగ్‌లో సుమారు రూ. 10 లక్షల విలువైన 61 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 2,02,840 నగదు, సుమారు రూ. 10 లక్షల విలువైన ఆస్తి పత్రాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
మరోవైపు, ఆ కుటుంబ సభ్యులు తిరుమలలోని పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేశారు. వారిని సెక్టార్-3 సీసీటీవీ పర్యవేక్షణ విభాగానికి పంపగా, అక్కడ వారు పోయిన బ్యాగ్‌లోని వస్తువుల వివరాలను వివరించారు. ఆ వివరాలను సరిచూసి, బ్యాగ్‌లోని వస్తువులతో సరిపోల్చిన తర్వాత, టీటీడీ ఏవీఎస్‌వో కృష్ణయ్య సమక్షంలో ఆ విలువైన వస్తువులను తిరిగి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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