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  4. Dead rat found in Sangam curd packet; buyer shocked; video
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (13:36 IST)

సంగం పెరుగు ప్యాకెట్లో చచ్చిన ఎలుక, షాక్ తిన్న కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి, వీడియో

Dead rat found in curd packet
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (13:30 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (13:36 IST)
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Dead rat found in curd packet
చచ్చిన ఎలుక ఒకటి పెరుగు ప్యాకెట్లో కనబడింది. వరంగల్‌ ఎస్‌ఆర్‌ఆర్‌తోట సమీపంలోని జిడి సంగంకి సంబంధించిన పెరుగు ప్యాకెట్లో ఈ చనిపోయిన ఎలుక కనబడేసరికి ఆ పెరుగు ప్యాకెట్టును కొన్న వ్యక్తి షాక్ తిన్నాడు. వెంటనే కిరాణా యజమానిని నిలదీసి సదరు వ్యక్తి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు సమాచారమిచ్చాడు.
 
రంగంలోకి దిగిన అధికారులు కిరాణా షాపుని పరిశీలించారు. ఆ పెరుగు ప్యాకెట్టుకు సంబంధించిన బ్యాచ్ ప్యాకెట్లను సీజ్ చేసారు. పెరుగు ప్యాకెట్ల అమ్మకాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలంటూ ఆదేశించారు. కాగా జనగామకు 50 ప్యాకెట్లతో పాటు లక్ష్మీపురం, హనుమకొండ, భవానీనగర్ తదితర షాపుల్లో ఈ పెరుగు ప్యాకెట్లను సీజ్ చేసారు అధికారులు. వీటి శాంపిల్స్ ను పరీక్ష కోసం హైదరాబాదుకి తరలించారు.
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ఐవీఆర్

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