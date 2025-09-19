నగరం లోపల నగరంగా ఆవిర్భవిస్తున్న హైదరాబాద్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కేవలం వ్యాపార కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా నగరం లోపల నగరంగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. పని, ఇల్లు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ , జీవనశైలి సజావుగా కలిసి ఉండే చక్కటి పర్యావరణ వ్యవస్థగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతోంది. ASBL నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ దార్శనికతను పునరుద్ఘాటించారు, భారతదేశంలో అత్యంత స్థిరమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎందుకు మారిందో డేటాతో సహా ఇక్కడ వెల్లడించారు.
గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా, ఈ ప్రాంతంలో అద్దెల పెరుగుదల స్థిరంగా నగర సగటును అధిగమించింది, ఇది నిజమైన డిమాండ్ను నొక్కి చెబుతుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే, 3BHK అద్దెలు 25.7% పెరిగాయి, హైదరాబాద్ యొక్క సాధారణ 2-3% రాబడితో పోలిస్తే. అనేక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో రాబడి 4-6%కి పెరిగింది. ముఖ్యంగా, ఈ డిమాండ్ ఊహాజనితమైనది కాదు, ఇది గ్లోబల్ కార్పొరేషన్లు, జిసిసిలలో పనిచేసే మధ్య స్థాయి నుండి సీనియర్ స్థాయి నిపుణుల నేతృత్వంలోని అంతిమ వినియోగదారుల అనుభవ ఆధారితమైనది.
ఈ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, భారీ కంపెనీల నుండి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఆపిల్, టిసిఎస్, క్వాల్కమ్ వంటి కంపెనీల విస్తరణలతో పాటు 26,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్న గూగుల్ యొక్క 3.3 మిలియన్ చదరపు అడుగుల క్యాంపస్ కార్పొరేట్ విశ్వాస స్థాయిని నొక్కి చెబుతుంది. 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో, భారతదేశం యొక్క మొత్తం టెక్ లీజింగ్లో హైదరాబాద్ 21% వాటాను కలిగి ఉంది, వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.
రాబోయే రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలలో 90,000-100,000 కొత్త ఉద్యోగాలు ఇక్కడకు రానున్నాయని అంచనా వేయబడుతున్నందున, గృహ డిమాండ్ బేస్ మరింత పెరగనుంది. మెట్రో ఫేజ్ II వంటి మౌలిక సదుపాయాల నవీకరణలు, విమానాశ్రయానికి మెరుగైన ఓఆర్ఆర్ కనెక్టివిటీ, అంతర్జాతీయ పాఠశాలలు, మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, క్యూరేటెడ్ రిటైల్, విశ్రాంతి కేంద్రాలు , బలమైన సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు వంటి వాటి ద్వారా ఈ వృద్ధికి మద్దతు లభిస్తుంది.
అయితే, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ను వైవిధ్యంగా నిలిపే అంశం ఏమిటంటే దాని వాక్-టు-వర్క్ పర్యావరణ వ్యవస్థ. నివాస, కార్యాలయ స్థలాలు మైళ్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి అనేక భారతీయ మార్కెట్ల మాదిరిగా కాకుండా, ఇక్కడ అవి ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. తమ కార్యాలయాలకు అతి సమీపంలోనే ఇక్కడ నిపుణులు నివసిస్తారు, యజమానులకు అట్రిషన్ను తగ్గిస్తూనే విలువైన కుటుంబ సమయాన్ని వారు తిరిగి పొందుతారు. ఈ కాంపాక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ టోక్యోలోని మారునౌచి లేదా సింగపూర్లోని మెరీనా బే వంటి ప్రపంచ ప్రమాణాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
పెట్టుబడిదారుల పరంగా చూస్తే, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా నిలిపే నిర్మాణాత్మక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. 1,700 చదరపు అడుగుల 3BHK, 2,000 చదరపు అడుగుల 3BHK తరచుగా దాదాపు ఒకే లాంటి అద్దెలను పొందుతాయని నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు, అయినప్పటికీ చిన్న యూనిట్కు తక్కువ మూలధన పెట్టుబడి అవసరం- మెరుగైన ROIని అందిస్తుంది. ఈ మార్కెట్లో స్మార్ట్, సామర్థ్యం-ఆధారిత పెట్టుబడులకు ఇప్పుడు సరైన సమయం ఎందుకనేది ఇటువంటి అంశాలు చూపిస్తున్నాయి.
కోకాపేట, తెల్లాపూర్, నార్సింగి వంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న సూక్ష్మ మార్కెట్లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, వాటి వృద్ధిలో ఎక్కువ భాగం ఉత్పన్నమైనది , ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కు సమీపంలో ఉండటం వల్లనే సాధ్యమవుతున్నది. సంస్థాగత స్వీకరణ, ఉద్యోగ సాంద్రత, మౌలిక సదుపాయాలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉండటంతో డిస్ట్రిక్ట్ స్వీయ సమృద్ధి సాధిస్తోంది.
ASBL లాఫ్ట్ను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, లాఫ్ట్లో 3BHK తో వెళ్లాలనే నిర్ణయం యాదృచ్ఛికం కాదు. ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు చిన్న కుటుంబాలు, యువ ఐటీ జంటలు, ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలతో తమ కార్యాలయానికి దగ్గరగా ఇల్లు కోరుకునే ఉద్యోగులు అని మేము చూశాము. వారికి, 3BHK అనేది అత్యంత అందమైన ప్రదేశం. కాబట్టి మేము ఆ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మించాము. డిమాండ్ ఇప్పటికే ఉన్నప్పుడు, అమ్మకాలు డిఫాల్ట్గా జరుగుతాయి. మీరు ఆ అమ్మకాల కోసం తపించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టే ఎవరికైనా ఇదే తరహా ఆలోచన వర్తిస్తుంది. మీ బడ్జెట్తో సమలేఖనం చేయబడిన మార్కెట్లను కనుగొనండి. ఇప్పటికే డిమాండ్ ఉన్న ఉత్పత్తులలో పెట్టుబడి పెట్టండి. సమయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి. మీ పెట్టుబడికి తగిన రాబడిని అందించే తరహా వృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలకు మద్దతు ఇచ్చే సూక్ష్మ మార్కెట్లను గుర్తించండి. ఈ విధానం కాలక్రమేణా మంచి మరియు స్థిరమైన రాబడిని నిర్ధారిస్తుంది. కానీ మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలనుకుంటే, ఆ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, చాలామంది పెద్ద యూనిట్లు మంచి రాబడిని ఇస్తాయని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి, 1700 చదరపు అడుగుల 3BHK, 2000 చదరపు అడుగుల 3BHK యూనిట్ దాదాపు ఒకే అద్దెను అందిస్తున్నాయి. 1700 చదరపు అడుగుల 3BHK తక్కువ పెట్టుబడి ధరతో వస్తుంది కానీ మెరుగైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. ఆ తేడా, ఆ మూలధన సామర్థ్యం, మీ రహస్య ఆర్ఓఐ.
ఈ అంశాలపై ASBL వ్యవస్థాపకులు-సీఈఓ అజితేష్ కొరుపోలు మాట్లాడుతూ, కేవలం ఆఫీస్ కారిడార్ అనే పరిమితిని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ దాటింది. ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ యొక్క అత్యున్నత స్థాయి పూర్తి పట్టణ పర్యావరణ వ్యవస్థ-నగరంలోపల అసలైన నగరం. ఉద్యోగాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, జీవనశైలి సమ్మేళనంతో, ఇక్కడ అవకాశం స్వల్పకాలిక ఊహాగానం కాదు, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణ విలువ. నివాసితులు, పెట్టుబడిదారులు ఇద్దరికీ, ఇక్కడే హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు వ్రాయబడుతోంది అని అన్నారు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి సమగ్ర, డిజైన్- ఆధారిత పర్యావరణ వ్యవస్థలు భారతదేశంలో పట్టణ వృద్ధి యొక్క తదుపరి దశను ఎలా నిర్వచిస్తాయో నొక్కిచెప్పే ఇంటరాక్టివ్ మీడియా సెషన్తో కార్యక్రమం ముగిసింది.