శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (18:35 IST)

నగరం లోపల నగరంగా ఆవిర్భవిస్తున్న హైదరాబాద్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్

Ajitesh
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కేవలం వ్యాపార కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా నగరం లోపల నగరంగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. పని, ఇల్లు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ , జీవనశైలి సజావుగా కలిసి ఉండే చక్కటి పర్యావరణ వ్యవస్థగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతోంది. ASBL నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ దార్శనికతను పునరుద్ఘాటించారు, భారతదేశంలో అత్యంత స్థిరమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎందుకు మారిందో డేటాతో సహా ఇక్కడ వెల్లడించారు. 
 
గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా, ఈ ప్రాంతంలో అద్దెల పెరుగుదల స్థిరంగా నగర సగటును అధిగమించింది, ఇది నిజమైన డిమాండ్‌ను నొక్కి చెబుతుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే, 3BHK అద్దెలు 25.7% పెరిగాయి, హైదరాబాద్ యొక్క సాధారణ 2-3% రాబడితో పోలిస్తే.  అనేక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో రాబడి 4-6%కి పెరిగింది. ముఖ్యంగా, ఈ డిమాండ్ ఊహాజనితమైనది కాదు, ఇది గ్లోబల్ కార్పొరేషన్లు, జిసిసిలలో పనిచేసే మధ్య స్థాయి నుండి సీనియర్ స్థాయి నిపుణుల నేతృత్వంలోని అంతిమ వినియోగదారుల అనుభవ ఆధారితమైనది.  
 
ఈ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, భారీ కంపెనీల నుండి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఆపిల్, టిసిఎస్, క్వాల్కమ్ వంటి కంపెనీల విస్తరణలతో పాటు 26,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్న గూగుల్ యొక్క 3.3 మిలియన్ చదరపు అడుగుల క్యాంపస్ కార్పొరేట్ విశ్వాస స్థాయిని నొక్కి చెబుతుంది. 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో, భారతదేశం యొక్క మొత్తం టెక్ లీజింగ్‌లో హైదరాబాద్ 21% వాటాను కలిగి ఉంది, వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.
 
రాబోయే రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలలో 90,000-100,000 కొత్త ఉద్యోగాలు ఇక్కడకు రానున్నాయని అంచనా వేయబడుతున్నందున, గృహ డిమాండ్ బేస్ మరింత పెరగనుంది. మెట్రో ఫేజ్ II వంటి మౌలిక సదుపాయాల నవీకరణలు, విమానాశ్రయానికి మెరుగైన ఓఆర్ఆర్  కనెక్టివిటీ, అంతర్జాతీయ పాఠశాలలు, మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, క్యూరేటెడ్ రిటైల్, విశ్రాంతి కేంద్రాలు , బలమైన సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు వంటి వాటి ద్వారా ఈ వృద్ధికి మద్దతు లభిస్తుంది.
 
అయితే, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ను వైవిధ్యంగా నిలిపే అంశం ఏమిటంటే దాని వాక్-టు-వర్క్ పర్యావరణ వ్యవస్థ. నివాస, కార్యాలయ స్థలాలు మైళ్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి అనేక భారతీయ మార్కెట్ల మాదిరిగా కాకుండా, ఇక్కడ అవి ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. తమ కార్యాలయాలకు అతి సమీపంలోనే ఇక్కడ నిపుణులు నివసిస్తారు, యజమానులకు అట్రిషన్‌ను తగ్గిస్తూనే విలువైన కుటుంబ సమయాన్ని వారు తిరిగి పొందుతారు. ఈ కాంపాక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ టోక్యోలోని మారునౌచి లేదా సింగపూర్‌లోని మెరీనా బే వంటి ప్రపంచ ప్రమాణాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
పెట్టుబడిదారుల పరంగా చూస్తే, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా నిలిపే నిర్మాణాత్మక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. 1,700 చదరపు అడుగుల 3BHK, 2,000 చదరపు అడుగుల 3BHK తరచుగా దాదాపు ఒకే లాంటి అద్దెలను పొందుతాయని నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు, అయినప్పటికీ చిన్న యూనిట్‌కు తక్కువ మూలధన పెట్టుబడి అవసరం- మెరుగైన ROIని అందిస్తుంది. ఈ మార్కెట్‌లో స్మార్ట్, సామర్థ్యం-ఆధారిత పెట్టుబడులకు ఇప్పుడు సరైన సమయం ఎందుకనేది ఇటువంటి అంశాలు చూపిస్తున్నాయి.
 
కోకాపేట, తెల్లాపూర్, నార్సింగి వంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న సూక్ష్మ మార్కెట్లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, వాటి వృద్ధిలో  ఎక్కువ భాగం ఉత్పన్నమైనది , ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌కు సమీపంలో ఉండటం వల్లనే సాధ్యమవుతున్నది. సంస్థాగత స్వీకరణ, ఉద్యోగ సాంద్రత, మౌలిక సదుపాయాలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉండటంతో డిస్ట్రిక్ట్ స్వీయ సమృద్ధి సాధిస్తోంది.
 
ASBL లాఫ్ట్‌ను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, లాఫ్ట్‌లో 3BHK తో వెళ్లాలనే నిర్ణయం యాదృచ్ఛికం కాదు. ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు చిన్న కుటుంబాలు, యువ ఐటీ జంటలు, ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలతో తమ కార్యాలయానికి దగ్గరగా ఇల్లు కోరుకునే ఉద్యోగులు అని మేము చూశాము. వారికి, 3BHK అనేది అత్యంత అందమైన ప్రదేశం. కాబట్టి మేము ఆ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మించాము. డిమాండ్ ఇప్పటికే ఉన్నప్పుడు, అమ్మకాలు డిఫాల్ట్‌గా జరుగుతాయి. మీరు ఆ అమ్మకాల కోసం తపించాల్సిన అవసరం లేదు.
 
ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టే ఎవరికైనా ఇదే తరహా ఆలోచన వర్తిస్తుంది. మీ బడ్జెట్‌తో సమలేఖనం చేయబడిన మార్కెట్‌లను కనుగొనండి. ఇప్పటికే డిమాండ్ ఉన్న ఉత్పత్తులలో పెట్టుబడి పెట్టండి. సమయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి. మీ పెట్టుబడికి తగిన రాబడిని అందించే తరహా వృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలకు మద్దతు ఇచ్చే సూక్ష్మ మార్కెట్‌లను గుర్తించండి. ఈ విధానం కాలక్రమేణా మంచి మరియు స్థిరమైన రాబడిని నిర్ధారిస్తుంది. కానీ మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలనుకుంటే, ఆ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌ను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, చాలామంది పెద్ద యూనిట్లు మంచి రాబడిని ఇస్తాయని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి, 1700 చదరపు అడుగుల 3BHK, 2000 చదరపు అడుగుల 3BHK యూనిట్ దాదాపు ఒకే అద్దెను అందిస్తున్నాయి. 1700 చదరపు అడుగుల 3BHK తక్కువ పెట్టుబడి ధరతో వస్తుంది కానీ మెరుగైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. ఆ తేడా, ఆ మూలధన సామర్థ్యం, మీ రహస్య ఆర్ఓఐ. 
 
ఈ అంశాలపై ASBL వ్యవస్థాపకులు-సీఈఓ అజితేష్ కొరుపోలు మాట్లాడుతూ, కేవలం ఆఫీస్ కారిడార్ అనే పరిమితిని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ దాటింది. ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ యొక్క అత్యున్నత స్థాయి పూర్తి పట్టణ పర్యావరణ వ్యవస్థ-నగరంలోపల అసలైన నగరం. ఉద్యోగాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, జీవనశైలి సమ్మేళనంతో, ఇక్కడ అవకాశం స్వల్పకాలిక ఊహాగానం కాదు, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణ విలువ. నివాసితులు, పెట్టుబడిదారులు ఇద్దరికీ, ఇక్కడే హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు వ్రాయబడుతోంది అని అన్నారు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి సమగ్ర, డిజైన్- ఆధారిత పర్యావరణ వ్యవస్థలు భారతదేశంలో పట్టణ వృద్ధి యొక్క తదుపరి దశను ఎలా నిర్వచిస్తాయో నొక్కిచెప్పే ఇంటరాక్టివ్ మీడియా సెషన్‌తో కార్యక్రమం ముగిసింది.

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్2022లో విడుదలైన కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. పాన్-ఇండియా లెవెల్లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ముఫ్తీ పోలీస్ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ ఫుల్ టీజర్‌ లాంచ్ అయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో అంచనాలను పెంచింది. ఇంటర్నెట్ అంతటా ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలను అందుకుంది.

Ram Charan : ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రామ్‌ చరణ్‌

Ram Charan : ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రామ్‌ చరణ్‌భారత్‌లో తొలిసారి జరుగబోతున్న ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఏపీఎల్‌)కు గ్లోబ్‌ ఐకాన్‌ రామ్‌చరణ్‌ను బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా నియమిస్తున్నట్లు జాతీయ ఆర్చరీ అసోసియేషన్‌(ఏఏఐ) అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. న్యూఢిల్లీలోని యుమున స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ వేదికగా అక్టోబర్‌ 2ను ంచి 12వ తేదీ వరకు అరంగేట్రం ఏపీఎల్‌ జరుగనుంది.

యాడ్ షూటింగ్... జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు స్వల్ప గాయం..

యాడ్ షూటింగ్... జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు స్వల్ప గాయం..ఓ వాణిజ్య యాడ్ చిత్రీకరిస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు చిన్నపాటి గాయమైంది. ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం శుక్రవారం సాయంత్రం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలో చిత్రీకరిస్తున్న ఓ యాడ్‌ షూటింగ్‌లో ఆయన కాలికి స్వల్ప గాయమైంది. వెంటనే ప్రథమ చికిత్స చేసినట్టు సమాచారం.

Watch More Videos

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com