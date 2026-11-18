Nayanthara's birthday : ధర్మన్ టీమ్ నయనతార పుట్టినరోజు పోస్టర్లను పంచుకుంది
నయనతార నవంబర్ 18 పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ఆమె అందమైన రూపాన్ని హైలైట్ చేసే ప్రత్యేక పోస్టర్లను నిర్మాణ బృందం ఆన్లైన్లో విస్తృతంగా పంచుకుంది. అశ్వత్ మరిముత్తు దర్శకత్వంలో, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతంతో రూపొందిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో 'కెట్టా పయ్యన్ సర్' అనే డాక్టర్ పాత్రలో రజనీకాంత్తో ఆమె ఆరవసారి జతకట్టారు.
Nayanthara's birthday Poster dharshan
ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందు ధర్మన్ ప్రచారంలో భాగంగా ఇది జరిగింది. కొంతమంది దర్శకులు మారిన తర్వాత కమల్ హాసన్ మరియు ఇతరులు నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో రామ్ పోతినేని, సిమ్రాన్, రాశి ఖన్నా, శ్రీలీల మరియు యోగి బాబు తదితరులు నటించారు.
ఇక, ఇటీవలే ఆమె నటించిన మహాశక్తి సినిమా ఆశించిన ఫలితం దక్కించుకోలేకపోయింది. సుందర్ సి. దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో ఖుష్బూ, స్నేహ తదితరులు నటించారు.