Kiran Abbavaram: కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మాణంలో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ హతహ: టీజర్ ఫిక్స్:
నటుడు-నిర్మాత కిరణ్ అబ్బవరం తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్, పౌర్ణమి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై వస్తున్న సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'హతహ:' టీజర్ సెప్టెంబర్ 18, 2026న విడుదల కానుందని ప్రకటించారు. భయానకమైన ఎరుపు రంగు విజువల్స్లో టీల్ రంగు దుస్తులలో ఒక మహిళ, పుస్తకంతో కళ్లద్దాలు పెట్టుకున్న ఒక వ్యక్తి, మరియు నటీనటుల తీవ్రమైన హావభావాలు భయం మరియు రహస్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
Kiranabbvam's Atath
ఈ చిత్రానికి అనుష్ గోరక్ దర్శకత్వం వహించి, కథను రాసి, చిత్రీకరించారు. ఇందులో కుష్లు మద్దాల, రెహమాన్, నమ్రిత ఎం.వి., మరియు తనుజ పుట్టస్వామి నటించగా, జాసిన్ జార్జ్ సంగీతం అందించారు. అంతకుముందు విడుదలైన ఒక రహస్యమైన నల్ల పిల్లి మరియు 'ఆ పిల్లి బతికే ఉందా లేక...?' వంటి టీజర్లు ఈ సరికొత్త తెలుగు హారర్ కథపై ఉత్కంఠను మరింత పెంచుతున్నాయి.
ఇప్పటికే పలు ఆసక్తికరమైన కథలతో ముందుకు వస్తోన్న కిరణ్ అబ్బందరం కు ఈ సినిమా మరో మైలురాయిలా వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ తెలుపుతోంది.