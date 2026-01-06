మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (16:17 IST)

రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ రిలీజ్ ఖరారు...

peddi movie review
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ విడుద తేదీపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం అనుకున్న సమయానికి రావడం కష్టమేనంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. 'రామ్‌చరణ్‌ పెద్ది మూవీ విడుదల వాయిదా'.. 'అనుకున్న టైమ్‌కు రావడం కష్టమే'.. గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్‌మీడియాలో వినిపిస్తున్న, కనిపిస్తున్న పోస్టులివి. ఈ నేపథ్యంలో 'పెద్ది' (Peddi) మూవీ విడుదలపై టీమ్‌ మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇంతకుముందు ప్రకటించిన తేదీ ప్రకారం మార్చి 27నే రానున్నట్లు తెలిపింది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్న ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పోస్ట్‌ పెట్టింది. 
 
'చికిరి.. చికిరి'తో సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేశారని, మరో సింగిల్‌ కోసం అందరం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నామని పేర్కొంది. మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'పెద్ది' పలకరిస్తాడని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకూ సోషల్‌మీడియాలో వస్తున్న రూమర్స్‌కు చెక్‌పెట్టినట్లయింది. మరోవైపు, తనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, కథానాయకుడు రామ్‌చరణ్‌, అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవిలకు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ థాంక్స్‌ చెప్పారు.
 
మార్చి 27నే 'పెద్ది' రావడానికి ఒక కారణం ఉంది. ఆరోజు రామ్‌చరణ్ బర్త్‌డే. అదొక స్పెషల్‌ డే. కాబట్టి ఇప్పటివరకూ అయితే 'పెద్ది' వెనక్కి తగ్గకపోవచ్చు. అయితే, ఎంత షూటింగ్‌ ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉందనే విషయంపై స్పష్టత రావాలి. అలాగే పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులకు కూడా సమయం పడుతుంది. దాదాపు రెండున్నర నెలల సమయంలో ఇవన్నీ పూర్తవుతాయా? అంటే కాలమే సమాధానం చెప్పాలి. ఏది ఎలా ఉన్నా, సగటు సినీ అభిమాని మాత్రం 'చికిరి' సాంగ్‌ను రిపీట్‌ మోడ్‌లో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నాడు. చరణ్‌ స్వాగ్‌, జాన్వీ అందాలకు సోషల్‌మీడియా ఫిదా అవుతోంది. యూట్యూబ్‌లో ఈ పాట 125 మిలియన్‌ వ్యూస్‌ దాటేసి దూసుకుపోతోంది. 

ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకండి: ఆర్కే రోజా వివాదాస్పదం (video)

ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకండి: ఆర్కే రోజా వివాదాస్పదం (video)వైసిపి నాయకురాలు, మాజీమంత్రి ఆర్కే రోజా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసారు. నెల్లూరులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ... ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకి చావాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థను చూసి అంతా నవ్వుతున్నారనీ, ఇందుకు ఏపీ పోలీసులు సిగ్గుపడాలంటూ విమర్శించారు. మన దేశంలోనే ఏపీ పోలీసు డిపార్టుమెంట్ అట్టడుగుస్థాయిలో వుందనీ, ఏపీ పోలీసు వ్యవస్థపై కేంద్రం విడుదల చేసిన నివేదిక చూసి హోమంత్రి అనిత, సీఎం చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలంటూ చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందనీ, పోలీసులు పసుపు చొక్కాలు తొడుక్కుని తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పింది చేస్తున్నారంటూ విమర్శించారు.

Jana Sena: తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేసిన జనసేన

Jana Sena: తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేసిన జనసేనజనసేన తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రద్దు చేసిన కమిటీల స్థానంలో తాత్కాలిక కమిటీలను నియమించారు. ఈ ప్రకటనను జనసేన తెలంగాణ ఇన్‌ఛార్జ్ రామ్ తల్లూరి చేశారు. పార్టీ ఈ నిర్ణయాన్ని ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా పంచుకుంది. పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి పునర్వ్యవస్థీకరించాలనే అధినేత సంకల్పానికి అనుగుణంగానే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.

వైజాగ్‌లో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్: భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం.. ఎప్పుడు?

వైజాగ్‌లో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్: భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం.. ఎప్పుడు?భారతీయ టెక్ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో శాశ్వత క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సంస్థ యెండడ కొండపై 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉంది. యెండడ రాబోయే ఐటీ, నివాస కేంద్రాలకు సమీపంలో ఒక ప్రధాన ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం జనవరి నెలాఖరులోగా వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆమోదం పొందితే, విశాఖపట్నం ఐటీ పర్యావరణ వ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేయగలదు.

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్‌లో తొలి టెస్టు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యింది.. సేఫ్ జోన్‌లో విజయ సాయి రెడ్డి

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్‌లో తొలి టెస్టు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యింది.. సేఫ్ జోన్‌లో విజయ సాయి రెడ్డిభోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి టెస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ క్రెడిట్ వార్ మొదలైంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ క్రెడిట్ సొంతం చేసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉంది. అయితే, జగన్ ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్న పాత వీడియోలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో, మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి దీనిని సేఫ్‌గా భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

Sonia Gandhi: దగ్గుతో సమస్య.. ఆస్పత్రిలో చేరిన కాంగ్రెస్ నేత సోనియా గాంధీ

Sonia Gandhi: దగ్గుతో సమస్య.. ఆస్పత్రిలో చేరిన కాంగ్రెస్ నేత సోనియా గాంధీకాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు, రాజ్యసభ ఎంపీ సోనియా గాంధీ దగ్గు కారణంగా మరోసారి ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమెను సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. సోనియా గాంధీకి చాలా కాలంగా దగ్గు సమస్య ఉందని, వైద్య పరీక్షల కోసం క్రమం తప్పకుండా ఆస్పత్రికి వస్తుంటారని వైద్యులు చెప్పారు. నగరంలో కాలుష్యం కూడా దీనికి కారణమని వారు పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com