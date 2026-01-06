రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ రిలీజ్ ఖరారు...
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీ విడుద తేదీపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం అనుకున్న సమయానికి రావడం కష్టమేనంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. 'రామ్చరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదల వాయిదా'.. 'అనుకున్న టైమ్కు రావడం కష్టమే'.. గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్మీడియాలో వినిపిస్తున్న, కనిపిస్తున్న పోస్టులివి. ఈ నేపథ్యంలో 'పెద్ది' (Peddi) మూవీ విడుదలపై టీమ్ మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇంతకుముందు ప్రకటించిన తేదీ ప్రకారం మార్చి 27నే రానున్నట్లు తెలిపింది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్న ఏఆర్ రెహమాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పోస్ట్ పెట్టింది.
'చికిరి.. చికిరి'తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారని, మరో సింగిల్ కోసం అందరం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నామని పేర్కొంది. మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'పెద్ది' పలకరిస్తాడని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకూ సోషల్మీడియాలో వస్తున్న రూమర్స్కు చెక్పెట్టినట్లయింది. మరోవైపు, తనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, కథానాయకుడు రామ్చరణ్, అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవిలకు ఏఆర్ రెహమాన్ థాంక్స్ చెప్పారు.
మార్చి 27నే 'పెద్ది' రావడానికి ఒక కారణం ఉంది. ఆరోజు రామ్చరణ్ బర్త్డే. అదొక స్పెషల్ డే. కాబట్టి ఇప్పటివరకూ అయితే 'పెద్ది' వెనక్కి తగ్గకపోవచ్చు. అయితే, ఎంత షూటింగ్ ఇంకా పెండింగ్లో ఉందనే విషయంపై స్పష్టత రావాలి. అలాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులకు కూడా సమయం పడుతుంది. దాదాపు రెండున్నర నెలల సమయంలో ఇవన్నీ పూర్తవుతాయా? అంటే కాలమే సమాధానం చెప్పాలి. ఏది ఎలా ఉన్నా, సగటు సినీ అభిమాని మాత్రం 'చికిరి' సాంగ్ను రిపీట్ మోడ్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. చరణ్ స్వాగ్, జాన్వీ అందాలకు సోషల్మీడియా ఫిదా అవుతోంది. యూట్యూబ్లో ఈ పాట 125 మిలియన్ వ్యూస్ దాటేసి దూసుకుపోతోంది.