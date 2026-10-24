Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తి
Gopichand's Singa latest poster
తెలుగు యాక్షన్ చిత్రం సింగా తన 50% షూటింగ్ను పూర్తి చేసుకుంది. కొత్త పోస్టర్లలో గోపీచంద్ సాంప్రదాయ దుస్తులు, అలంకరించిన ఆయుధంతో ఒక రహస్యమైన అటవీ నేపథ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. యాక్షన్ హిట్ చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ చేసిన తర్వాత, దర్శకుడు వెంకట్ తన తొలి ఫీచర్ చిత్రంతో 70mm ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఇందులో అనార్కలి నజర్ తన తొలి తెలుగు చిత్రంతో అరంగేట్రం చేస్తుండగా, షామ్దత్ ఐఎస్సి, సామ్ సిఎస్ వంటి అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా పనిచేస్తున్నారు. డ్రామాతో కూడిన హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ను అందించేలా, గతంలో విడుదలైన టీజర్లకు కొనసాగింపుగా, చిత్ర బృందం మరింత భారీ సెట్లతో డిసెంబర్లో జరగబోయే ప్రధాన షెడ్యూల్కు సిద్ధమవుతోంది.
ఇంతకుముందు గోపీచంద్ జన్మదినంనాడు ఈ టైటిల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. పక్షుల కిలకిలారావాలతో ప్రారంభమయ్యే ప్రేక్షకులను దట్టమైన అడవి మధ్యలోకి తీసుకెళ్తుంది. ట్రైబల్ నేపథ్య సంగీతం ఆసక్తిని మరింత పెంచుతుంది. చీకటిలో మెరుస్తున్న రెండు కళ్లను చూస్తే మొదట అడవిలో సంచరిస్తున్న పాంథర్ అనిపిస్తుంది. అయితే వెంటనే గోపీచంద్ను రివీల్ చేస్తూ మేకర్స్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. కళ్లలో ఆగ్రహం, చేతిలో గొడ్డలి, ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్న పాంథర్లా కనిపిస్తూ పవర్ ఫుల్ ప్రెజెన్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. తర్వాత ‘సింగ’ అనే పవర్ఫుల్ టైటిల్ను రివీల్ చేశారు. టైటిల్ డిజైన్ కూడా ఎంతో ఆకట్టుకునేలా ఉంది.