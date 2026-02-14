Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్‌.. అమరావతికి భారీ కేటాయింపులు- రూ.6 లక్షల కోట్లు ఖర్చు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం అసెంబ్లీలో 2026-27 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఊహించినట్లుగానే, ప్రజల రాజధాని అమరావతికి బడ్జెట్లో భారీ కేటాయింపులు జరిగాయి. ఆర్థిక మంత్రి రూ.3,32,205 కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులకు రూ.6 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.
మరోవైపు, విశాఖపట్నం ఆర్థిక ప్రాంతంలో అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజాలకు కేంద్రంగా ఉన్న విశాఖపట్నంకు రూ.28,000 కోట్లు కేటాయించారు. మంత్రి లోకేష్ విద్యా శాఖకు రూ.32,308 కోట్లు కేటాయించారు, ఇది తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఉత్సాహాన్నిచ్చింది.
వ్యవసాయ శాఖకు రూ.11,745 కోట్లు కేటాయించారు. పంటల బీమా కోసం రూ.250 కోట్లు ఇచ్చారు. రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసే ప్రధాన మంత్రి కృషి సంచయ్ యోజనకు రూ.190 కోట్లు ప్రకటించారు.
మునిసిపాలిటీలను బలోపేతం చేయడానికి, మంత్రి రూ.14,339 కోట్లు కేటాయించారు. పోలీసు శాఖకు కూడా కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పోలీసు వాహనాల కొనుగోలుకు మంత్రి రూ.3000 కోట్లు ప్రకటించారు. ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి 94 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని కూడా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన అన్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ల కోసం రూ.3836 కోట్లు ప్రకటించడం ద్వారా మంత్రి చాలా మందికి శుభవార్త అందించారు.
హాస్టళ్లు, గురుకులాలకు రూ.300 కోట్లు. మధ్యాహ్నం భోజన పథకానికి రూ.2161 కోట్లు. బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలకు కూడా మంత్రి భారీ రాయితీలు ఇచ్చారు. బీసీ కాంపోనెంట్కు రూ.51,021 కోట్లు, ఎస్సీ కాంపోనెంట్కు రూ.20,644 కోట్లు, ఎస్టీ కాంపోనెంట్కు రూ.9190 కోట్లు కేటాయించారు.
మైనారిటీలకు కూడా మంత్రి కొన్ని సానుకూల వార్తలను ప్రకటించారు. వారి సంక్షేమం కోసం రూ.6090 కోట్లు ప్రకటించారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.27,719 కోట్లు కేటాయించింది. రాష్ట్రంలోని పేదలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా, బడ్జెట్లో వారికి ఇళ్లు నిర్మించడానికి రూ.6357 కోట్లు కేటాయించారు. అదేవిధంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని పెంచడానికి రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖకు రూ. 9856 కోట్లు కేటాయించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా దారిద్య్రరేఖకు దిగువన ఉన్నవారికి ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను అందించడంపై బడ్జెట్ దృష్టి సారించింది. ఏపీ ప్రభుత్వం గొప్పగా భావిస్తున్న ఇంధన రంగానికి రూ. 13,934 కోట్లు కేటాయించారు. నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా, ఇంధన భద్రతకు హామీ ఇచ్చింది.
కార్మిక సంబంధిత సమస్యల కోసం పయ్యావుల రూ. 735 కోట్లు కేటాయించారు. మైనారిటీలు మరియు సామాజికంగా వెనుకబడిన ప్రజల సంక్షేమంతో సహా దాదాపు అన్ని విభాగాలపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, 2026-27 ఏపీ బడ్జెట్ను అభివృద్ధి- సంక్షేమ లక్ష్యాల సమ్మేళనం అని పిలుస్తారు.