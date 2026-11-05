అమరావతిపై వైసిపి నాయకుడు కేతిరెడ్డి అసత్య ప్రచారం, ఇది ఫ్యాక్ట్ చెక్ అంటూ...
అమరావతిలో కురిసిన వర్షాలకు నీటిని బయటకు తోడేందుకు మోటార్లు ఏర్పాటు చేసి కాంట్రాక్టర్లు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ ప్రచారం చేశారనీ, ఈ ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యం మరియు తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉందని ఏపీ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం పేర్కొంది. దీని గురించి వివరణ ఇస్తూ... పోస్టులో ఉపయోగించిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమరావతికి సంబంధించింది కాదు. రెండవ స్క్రీన్షాట్లో బెంగాలీ భాషా శీర్షిక ("একযোগে চালানো হচ্ছে অনেকগুলা মেশিন" - Arif Hossain 5.0 ఖాతా) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇది బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతంలో ఆక్వాకల్చర్, వ్యవసాయం లేదా నీటి నిర్వహణకు సంబంధించిన పాత దృశ్యం.
ప్రస్తుతం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో మౌలిక వసతుల పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. డ్రైనేజీలు, డక్టింగ్ కోసం తవ్విన గోతులు, రైతుల ప్లాట్ల కోసం నిర్మిస్తున్న రోడ్లు, డ్రెయిన్ పనుల కారణంగా భారీ వర్షాలు పడినప్పుడు కొన్ని చోట్ల నీరు నిలిచిపోవడం సహజం. ఇటీవల సంభవించిన అర్నబ్, మురసు తుఫాన్ల వల్ల కోస్తా జిల్లాల్లోని అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులు మరియు రాజకీయ నాయకులు నిజా నిజాలు పరిశీలించకుండా వేరే ప్రాంతాల వీడియోలతో రాష్ట్ర రాజధానిపై తప్పుడు ప్రచారం చేయడం తగదు. సంక్షోభ సమయంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సింది పోయి, వేరే ప్రాంతపు దృశ్యాలను రాజధానికి ఆపాదిస్తూ ప్రజలను గందరగోళానికి గురిచేయడం బాధ్యతారాహిత్యం. వేరే ప్రాంతానికి చెందిన బెంగాలీ వీడియో ఆధారంగా అమరావతి రాజధాని నిర్మాణాలు, నీటి ఉపసంహరణపై చేసిన ఈ ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యం. ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని తెలిపింది.