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  4. Amaravati Railway Line Likely by 2028-29, Tenders Progress
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (19:00 IST)

Amaravati: 2028-29 ప్రారంభం నాటికి అమరావతికి రైలు సౌకర్యం

Amaravathi
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (19:00 IST)
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Amaravathi
రూ.2,047 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న 57 కిలోమీటర్ల రైల్వే లైన్ ద్వారా, 2028 చివరి నాటికి లేదా 2029 ప్రారంభం నాటికి అమరావతికి రైలు సౌకర్యం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రతిపాదిత మార్గం తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఎర్రుపాలెంను, గుంటూరు సమీపంలోని నంబూరుతో కలుపుతూ అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం గుండా వెళ్తుంది.
 
 రైల్వే శాఖ ఈ ప్రాజెక్టును నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించింది. మొదటి మూడు ప్యాకేజీలకు సంబంధించి టెండర్ ప్రక్రియ పురోగతిలో ఉండగా, నాలుగో ప్యాకేజీకి బిడ్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి. భూసేకరణ, అవసరమైన అనుమతులపై ఆధారపడి, నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావడానికి సుమారు రెండేళ్లు పట్టవచ్చని అంచనా.
 
మొదటి ప్యాకేజీ ఎర్రుపాలెం, పెద్దపురం మధ్య రైల్వే లైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. రెండో ప్యాకేజీ కృష్ణా నది వైపు విస్తరించి ఉంటుంది. దీనికి సుమారు 152.40 హెక్టార్ల భూమి అవసరం. మూడో ప్యాకేజీలో నదిపై రైల్వే వంతెన, వడ్డామాను వైపు వెళ్లే అనుసంధాన మార్గం ఉంటాయి.
 
నాలుగో ప్యాకేజీ వడ్డామాను నుండి నంబూరు వరకు 28.35 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని కలిగి ఉంటుంది; ఇది ప్రధానంగా రాజధాని ప్రాంతం గుండా వెళ్తుంది. దీని అంచనా వ్యయం రూ.599.33 కోట్లు కాగా, బిడ్లు సమర్పించడానికి గడువు తేదీ నవంబర్ 23, 2026. 
 
తాడికొండ, కొప్పురావూరు వంటి ప్రాంతాలలో భూసేకరణ ప్రక్రియను రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (సీఆర్డీఏ) సమన్వయం చేస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదిత రైల్వే మార్గంలో ఎర్రుపాలెం, పెద్దపురం, చెన్నరావుపాలెం, గొట్టిముక్కల, పరిటాల, కొత్తపేట, వడ్డామాను, అమరావతి, తాడికొండ, కొప్పురావూరు, నంబూరు వద్ద స్టేషన్లు ఉంటాయి. 
 
రైల్వే కార్యకలాపాలకు మద్దతుగా విద్యుదీకరణ, ఆధునిక సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు, ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కల్పన కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు 2018లోనే ఆమోదం లభించినప్పటికీ, తర్వాతి కాలంలో పనులు మందగించాయి. 2024లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖతో చర్చలను పునరుద్ధరించింది.
 
సవరించిన ప్రణాళికలో, మొదట అనుకున్న డబుల్ ట్రాక్‌కు బదులుగా సింగిల్ రైల్వే ట్రాక్‌ను ప్రతిపాదించారు. భూసేకరణ ప్రధాన సవాళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ప్రతిపాదిత ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు పక్కన రైల్వే లైన్ వెళ్లే ప్రాంతాలలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. కొంతమంది రైతులు నష్టపరిహారం, తిరిగి ఇచ్చే ప్లాట్ల స్థానం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఈ ఆందోళనలు ముఖ్యంగా చిన్న కమతాలు ఉన్నవారికి చాలా ముఖ్యమైనవి. పరిటాలలో ప్రతిపాదిత గూడ్స్ టెర్మినల్ ఈ ప్రాంతంలో సరుకు రవాణాను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడగలదు. ఈ కొత్త రైల్వే లైన్ అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరు, చుట్టుపక్కల పట్టణాల మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని, ప్రయాణికులకు మరియు వ్యాపారాలకు అదనపు రవాణా సౌకర్యాలను అందిస్తుందని కూడా భావిస్తున్నారు. 
 
అయితే, 2028 చివరి లేదా 2029 ప్రారంభంలో పూర్తి చేస్తామన్న ప్రతిపాదిత కాలపరిమితి ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు. టెండరింగ్, భూసేకరణ, ఇతర అవసరమైన అనుమతులు పూర్తి కావడంపై పురోగతి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అంశాలే అమరావతికి కొత్త రైల్వే కనెక్షన్ ఎప్పుడు లభిస్తుందో నిర్ణయిస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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