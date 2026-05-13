దళిత డ్రైవర్ హత్య కేసు : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు
దళిత డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో కీలక నిందితుడుగా ఉన్న వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు రాజమండ్రి ప్రత్యేక కోర్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ఆయనకు గతంలో సుప్రీంకోర్టు షరతులతో కూడిన రెగ్యులర్ బెయిల్ను మంజూరు చేసింది.
అయితే, బెయిల్పై ఉంటూ ఆయన ఈ కేసులో నలుగురు కీలక సాక్షులను ప్రలోభపెట్టడం, హత్యా బెదిరింపులకు పాల్పడటం వంటి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన రాజమండ్రి ప్రత్యేక కోర్టు అనంతబాబు బెయిల్ను రద్దు చేస్తూ సంచలన తీర్పును వెలువరించింది.
సాక్షులను బెదిరించిన వ్యవహారంలో ఏప్రిల్ 24వ తేదీన సర్పవరం పోలీసులు అనంతబాబును అరెస్టు చేయగా, ప్రస్తుతం ఆయన రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. బెయిల్ రద్దు కావడంతో ఇకపై హత్య కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆయన జైలులోనే ఉండనున్నారు. పోలీసుల తరపున స్పెషల్ పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు సమర్థవంతంగా వాదనలు వినిపించి, సాక్షుల బెదిరింపులకు సంబంధించిన ఆధారాలను కోర్టుకు సమర్పించారు.
మరోవైపు, డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి రెగ్యులర్ విచారణ ప్రారంభించనున్నట్టు కోర్టు స్పష్టం చేసింది. దాదాపు రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన ఈ దారుణ హత్య కేసులో విచారణ ఇకపై వేగవంతం కానుంది. కాగా, తన వద్ద పనిచేసే దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన సుబ్రమణ్యాన్ని డ్రైవర్ అనంతబాబు హత్య చేసి శవాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.