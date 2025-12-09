మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (17:23 IST)

సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలి.. చంద్రబాబు పిలుపు

సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ప్రజలకు అన్ని ఆన్‌లైన్ సేవలను విస్తరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ (ఆర్టీజీఎస్)ను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, ఆన్‌లైన్ సేవలు పారదర్శకతకు దారితీస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. 
 
వచ్చే సంక్రాంతి నుంచి అన్ని సేవలను ఆన్‌లైన్‌లో విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అన్ని శాఖలను కోరారు. ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇప్పటికీ తమ సేవలను విస్తరిస్తున్న కొన్ని విభాగాలు తమ సేవలను మార్చుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. 
 
అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను మన మిత్ర యాప్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా వర్చువల్‌గా విస్తరిస్తున్నారని, ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరాన్ని నివారించడం జరుగుతుందన్నారు. మన మిత్రపై విస్తృత ప్రచారం కోసం పిలుపునిస్తూ, రిజిస్ట్రేషన్ పని తర్వాత కొరియర్ సేవలను ఉపయోగించి ప్రజల నివాసాలకు నేరుగా పత్రాలను పంపడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
ఇంకా, డ్రోన్ సేవలను వైవిధ్యపరచాలని, ఈ ప్రయోజనం కోసం ఒక మాస్టర్ ప్లాన్‌ను రూపొందించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో డ్రోన్ సేవలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి, వ్యవసాయంలో పురుగుమందుల వాడకాన్ని తగ్గించడానికి డ్రోన్‌లను ఎలా మోహరించాలో, ఇతర మార్గదర్శకాలతో పాటు రైతులలో అవగాహన కల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు.

Fariya: కొత్తగా కంటెంట్ వినగానే నటించాలని అనిపించింది : ఫరియా అబ్దుల్లా

Fariya: కొత్తగా కంటెంట్ వినగానే నటించాలని అనిపించింది : ఫరియా అబ్దుల్లానరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా గుర్రం పాపిరెడ్డి. ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా నుంచి 'పైసా డుమ్ డుమ్' సాంగ్ ను హైదరాబాద్ లో రిలీజ్ చేశారు.

Akhanda 2 అఖండ 2 సినిమా విడుదల తనకు బ్యాడ్ లక్ అంటున్న దర్శకుడు

Akhanda 2 అఖండ 2 సినిమా విడుదల తనకు బ్యాడ్ లక్ అంటున్న దర్శకుడునందమూరి బాలకృష్ణ చిత్రం ‘అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది వాయిదా పడి, అవుతుందని ఫాన్స్ సోషల్ మీడియాలో చెప్పారు. నేడు కోర్ట్ క్లియర్ అవ్వగానే అన్ని చానల్స్ డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అయితే డిసెంబర్ 12న దాదాపు 16 సినిమాలు చిన్నవి విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిపై ‘కలర్ ఫోటో’ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ తన ఆవేదన సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.

Ravi Teja: అద్దం ముందు.. పాటలో రవితేజ, డింపుల్ హయతి

Ravi Teja: అద్దం ముందు.. పాటలో రవితేజ, డింపుల్ హయతిమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Japan Earthquake: డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎక్కడ..? మారుతి ఏమన్నారు?

Japan Earthquake: డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎక్కడ..? మారుతి ఏమన్నారు?జపాన్ ఈశాన్య తీరంలో 7.5 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. అమోరి, ఇవాటే, హొక్కైడో ప్రిఫెక్చర్లకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ప్రస్తుతం బాహుబలి: ది ఎపిక్ ప్రత్యేక ప్రీమియర్ ప్రదర్శనల కోసం జపాన్‌లో ఉన్నందున, ప్రభాస్ అభిమానులు అతని భద్రత గురించి ఆందోళన చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ అభిమానులతో సంభాషిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో చాలా మంది అభిమానులు ప్రభాస్ భద్రత కోసం అడుగుతున్నారు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఒక వారమే మిగిలివుంది. మేకర్స్ తెరలు తెరవడానికి కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, 14వ వారానికి నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారులు డెమన్ పవన్, సంజన గల్రానీ, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ శెట్టి, తనుజ, భరణిలు వున్నారు. నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారుల కోసం ఓటింగ్ లైన్లు తెరవబడ్డాయి. షో అభిమానులు తమ అభిమాన పోటీదారులకు ఓటు వేయడం ప్రారంభించారు.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.
