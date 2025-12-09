సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ఆన్లైన్ సేవలను విస్తరించాలి.. చంద్రబాబు పిలుపు
సంక్రాంతి పండుగ నుంచి ప్రజలకు అన్ని ఆన్లైన్ సేవలను విస్తరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ (ఆర్టీజీఎస్)ను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, ఆన్లైన్ సేవలు పారదర్శకతకు దారితీస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు.
వచ్చే సంక్రాంతి నుంచి అన్ని సేవలను ఆన్లైన్లో విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అన్ని శాఖలను కోరారు. ఆఫ్లైన్లో ఇప్పటికీ తమ సేవలను విస్తరిస్తున్న కొన్ని విభాగాలు తమ సేవలను మార్చుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు.
అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను మన మిత్ర యాప్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా వర్చువల్గా విస్తరిస్తున్నారని, ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరాన్ని నివారించడం జరుగుతుందన్నారు. మన మిత్రపై విస్తృత ప్రచారం కోసం పిలుపునిస్తూ, రిజిస్ట్రేషన్ పని తర్వాత కొరియర్ సేవలను ఉపయోగించి ప్రజల నివాసాలకు నేరుగా పత్రాలను పంపడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇంకా, డ్రోన్ సేవలను వైవిధ్యపరచాలని, ఈ ప్రయోజనం కోసం ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో డ్రోన్ సేవలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి, వ్యవసాయంలో పురుగుమందుల వాడకాన్ని తగ్గించడానికి డ్రోన్లను ఎలా మోహరించాలో, ఇతర మార్గదర్శకాలతో పాటు రైతులలో అవగాహన కల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు.