మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియ పూర్తి.. ఉపాధ్యాయులకు నియామక లేఖలు పంపిణీ - లోకేష్
ఎన్నికల సమయంలో ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ వాగ్దానాలలో మెగా డీఎస్సీ కూడా ఒకటి. ఈ నేపథ్యంలో మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియ పూర్తయిన సందర్భంగా గురువారం ఎంపిక చేసిన ఉపాధ్యాయులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి నారా లోకేష్ నియామక లేఖలను పంపిణీ చేశారు.
మొదట టాప్ 20 అభ్యర్థులకు లేఖలు అందజేయగా, మరికొందరు విద్యా శాఖ ద్వారా వాటిని అందుకున్నారు. జూన్ 2024లో అధికారం చేపట్టిన తర్వాత డీఎస్సీ ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయడం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మొదటి వాగ్దానం అని నారా లోకేష్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
దీనిని పూర్తి చేసినట్లు ప్రకటించడం పట్ల నారా లోకేష్ హర్షం చేశారు. 15,941 మంది కొత్త ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ, జెడ్పి, ఎంపీపీ, మున్సిపల్, సంక్షేమం, మోడల్, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో సేవలందిస్తారని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. సవాళ్లను హైలైట్ చేస్తూ, 150కి పైగా కోర్టు కేసులు ఉన్నప్పటికీ నియామకం కేవలం 150 రోజుల్లోనే పూర్తయిందని లోకేష్ అన్నారు.
421 సీట్లలో మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, క్రీడాకారులకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడంతో ఈ ప్రక్రియ న్యాయంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించబడిందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.
3.36 లక్షల మంది అభ్యర్థులలో 15,941 మంది అభ్యర్థులను మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేశారు. ఈ నియామకం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా అభ్యాస ఫలితాలను గణనీయంగా పెంచుతుందని నారా లోకేష్ తెలిపారు.