Jagan: తక్కువ దూరాలకే హెలికాఫ్టర్లు.. సీఎంగా వున్నప్పుడు జగన్ రూ.220 కోట్లు ఖర్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తక్కువ దూరాలకు కూడా తరచుగా హెలికాప్టర్లను ఉపయోగించడంలో బాగా పాపులర్. ఈ అలవాటు కారణంగా ఆయన ప్రయాణాలకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాధనం ఖర్చయింది. ఏపీకి ఆయన
ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలకే జగన్మోహన్ రెడ్డి దాదాపు రూ.220 కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.
అలాగే జగన్ ప్రతి సందర్శనకు సగటున రూ.7 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని, చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కో సందర్శనకు కేవలం రూ.25 లక్షలు మాత్రమే ఖర్చు చేస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో అన్నారు. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో అధికారిక పర్యటనల కోసం చంద్రబాబు దాదాపు రూ.100 కోట్లు ఖర్చు చేస్తారని, అదే సమయంలో జగన్ హెలికాప్టర్ల కోసం రూ.220 కోట్లు ఖర్చు చేశారని వివరించారు.
ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జగన్ తన ఐదు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన దానికంటే గత 15 నెలల్లో చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఎక్కువ ప్రజా సందర్శనలు చేశారు. ఇందులో తేడా ఏమిటంటే, చంద్రబాబు తన ప్రయాణాలలో పొదుపును పాటించారు.
చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ తరచుగా హైదరాబాద్కు ప్రయాణిస్తారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తప్పుడు కథనాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న సమయంలో ఈ వివరాలను నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. వాస్తవానికి, హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలకు జగన్ భారీ ఖర్చులు పెట్టగా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మరింత ఆచరణాత్మకమైన, ఖర్చుతో కూడుకున్న విధానాన్ని అవలంబిస్తోంది.