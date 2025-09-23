YS Bharathi: వైకాపా పెద్ద దిక్కు ఇక వైఎస్ భారతీనేనా? జగన్ ప్లాన్ ఏంటి?
2019 ఎన్నికల వరకు, వైఎస్ జగన్కు తల్లి విజయమ్మ, సోదరి షర్మిల సహా మొత్తం వైఎస్ కుటుంబం బేషరతుగా ప్రేమ, మద్దతు ఇచ్చింది. వాస్తవానికి, జగన్ జైలులో ఉన్నప్పుడు పార్టీ కార్యకలాపాలను కూడా వారు చూసుకున్నారు. షర్మిల స్వయంగా తన సోదరుడి కోసం ప్రచారం చేసి అవిశ్రాంతంగా పోరాడారు.
కానీ వ్యాపార ఒప్పందాలు, సంబంధిత పరాజయాల కారణంగా, జగన్ షర్మిల, విజయమ్మలను దూరం చేసి వారిపై ఫిర్యాదులు కూడా చేశారు. ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాయకత్వం వహించడం ద్వారా షర్మిల జగన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడే స్థాయికి చేరుకుంది.
ప్రస్తుతం వైసీపీని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి తన భార్య భారతి తప్ప మరెవరూ లేరు. క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి, పార్టీ నాయకులను ఎప్పుడూ నేరుగా కలవని భారతి తన వైఖరిని మార్చుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ప్రముఖ తెలుగు మీడియా ఛానల్ తాజా నివేదికల ప్రకారం, భారతి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకులతో కమ్యూనికేట్ చేయడం ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. ఆమె వారితో ఫోన్లో మాట్లాడి పార్టీ విషయాలను చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మద్యం కుంభకోణం, ఈ కుంభకోణంలో అనుకోకుండా కీలక పాత్ర పోషించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అరెస్టుకు సంబంధించిన సిద్ధాంతాల నేపథ్యంలో ఇది జరుగుతోంది. వైసీపీ కార్యకలాపాల్లో భారతి ప్రవేశం ఆ పార్టీ చక్కదిద్దడానికి దారితీస్తుందని సమాచారం.
జగన్ తర్వాత, పార్టీని నడిపించే క్రమానుగత శక్తి భారతికి ఉందని, వైసీపీ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఆమె ఉనికి పెరగడానికి ఇదే కారణమని చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు, జగన్తో సంబంధం ఉన్న వ్యాపార ప్రణాళికలతో మాత్రమే భారతి బిజీగా ఉండేవారు. కానీ ఆమె రాజకీయ ప్రణాళికలోకి మారడం వైసీపీ వర్గాల్లో అంతర్గతంగా చర్చనీయాంశంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది.