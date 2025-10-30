గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025 (10:56 IST)

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు  ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు. షార్లెట్ నాట్స్ నాయకులు షార్లెట్‌లో తెలుగు వారి కోసం మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టి నాట్స్ ప్రతిష్టను మరింత పెంచాలని నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి అన్నారు.
 
సాటి తెలుగువారి కోసం మన వంతు సాయం చేయడం కోసమే నాట్స్ ఉందని, తెలుగువారిని కలపడంలో.. తెలుగువారికి అండగా నిలవడంలో నాట్స్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా విచ్చేసిన శ్రీ రమణ మూర్తి గులివందల అన్నారు. నాట్స్‌తో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. నాట్స్ షార్లెట్‌ చాప్టర్‌కు తన మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని నాట్స్ జోనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకటరావు దగ్గుబాటి అన్నారు.
 
అలాగే రాలీ ప్రాంతం నుంచి ఉమా నార్నె, భాను నిజాంపట్నం, కల్పనా అధికారి నాట్స్ షార్లెట్ చాప్టర్‌ ప్రారంభానికి హాజరై షార్లెట్ చాప్టర్ నాయకులను ప్రోత్సాహమిచ్చారు. నాట్స్ జాతీయ నాయకులు నాట్స్ షార్లెట్ చాప్టర్ నాయకులను సభా ముఖంగా అందరికి పరిచయం చేశారు. చాప్టర్ లాంచ్ సందర్భంగా 200 మంది బాలబాలికలతో బాలల సంబరాలు కూడా నిర్వహించారు. అనేక విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు కూడా అందచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 1000 మంది పాల్గొన్నారు.
 
నాట్స్ షార్లెట్ చాప్టర్ నాయకత్వ వివరాలు ఇవే.. 
దీపిక సయ్యాపరాజు – చాప్టర్ కోఆర్డినేటర్
పల్లవి అప్పాణి – జాయింట్ కోఆర్డినేటర్
వినీలా దొప్పలపూడి – ఈవెంట్స్
ప్రవీణ పాకలపాటి – మహిళా సాధికారత
వెంకట్ యలమంచిలి – ఖజాంచి
లక్ష్మీ బిజ్జల – జాయింట్ ఖజాంచి
సిద్ధార్థ చాగంటి – క్రీడలు
సుమ జుజ్జూరు – సోషల్ మీడియా

Millionaire: యూఏఈ భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం.. తల్లి వల్ల రూ.240 కోట్ల జాక్ పాట్.. ఎలా?

Millionaire: యూఏఈ భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం.. తల్లి వల్ల రూ.240 కోట్ల జాక్ పాట్.. ఎలా?యూఏఈలో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది. కృష్ణన్ అనే భారతీయ ప్రవాసుడు రికార్డు స్థాయిలో రూ. 240 కోట్ల లాటరీ జాక్‌పాట్‌ను గెలుచుకున్నాడు. ఇది యూఏఈ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద బహుమతి. తన తల్లి పుట్టినరోజు ఆధారంగా తన లాటరీ నంబర్‌ను ఎంచుకున్నానని కృష్ణన్ వెల్లడించాడు. ఆ భావోద్వేగ సంబంధం తనను రాత్రికి రాత్రే మల్టీ-మిలియనీర్‌గా మార్చిందని తెలిపాడు.

కారు సైడ్ మిర్రర్‌కు బైక్ తాకిందని కారుతో గుద్ది చంపేసిన కపుల్ (video)

కారు సైడ్ మిర్రర్‌కు బైక్ తాకిందని కారుతో గుద్ది చంపేసిన కపుల్ (video)ఈ కాలంలో ప్రతి చిన్నదానికి ప్రాణాల్ని తీసేటంత కోపంతో రగిలిపోయేవారు ఎక్కువవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. చిన్నచిన్న విషయాలకే హత్యలు చేసేస్తున్నారు. తాజాగా బెంగళూరులో ఇలాంటి దారుణ ఘటన ఒకటి జరిగింది. కర్నాటకలోని బెంగళూరులో మనోజ్, ఆర్తి అనే దంపతులు కారులో వెళ్తున్నారు. ఇంతలో బైకుపై వెళ్తున్న దర్శన్ అనే వ్యక్తి వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనోజ్ వాళ్ల కారు సైడ్ మిర్రర్‌కి అనుకోకుండా బైకు తగిలింది. జస్ట్ సారీ చెప్పేసి బైకును ఆపకుండా అతడు వెళ్లిపోసాగాడు. ఐతే తమ కారు సైడ్ మిర్రర్ ఢీకొట్టడమే కాకుండా వెళ్లిపోతున్నాడంటూ తీవ్ర ఆగ్రహంతో దంపతులు అతడిని కారుతో వెంటాడి వెనుక నుంచి ఢీకొట్టారు.

గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ..?

గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ..?గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం చోటుచేసుకుంది. బర్కాంతలోని గభోయ్‌ ప్రాంతంలో బాధితురాలు మార్కెట్‌కు ధాన్యం తీసుకెళ్తోంది. స్థానికుడు ఆమెను బలవంతంగా సమీపంలో వున్న పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లాడు. అక్కడే ఇద్దరు వ్యక్తులు వున్నారు. ఆపై ఆ 14ఏళ్ల బాలికపై ఆ ముగ్గురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ బృందానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు

వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ బృందానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలుమొంథా తుఫాన్ తీరం దాటినప్పటికీ బీభత్సమైన వర్షాన్ని కుమ్మరించింది. ఈ వర్షాలతో ఇటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటు తెలంగాణ అతలాకుతలమవుతున్నాయి. తెలంగాణలో పలు మండలాలు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. మరోవైపు ఏపీలోనూ అదే పరిస్థితి వుంది. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరులో భారీ వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని స్థానికులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడటంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ వేదికగా ప్రశంసించారు. ఆయన ఎక్స్ లో ఇలా పేర్కొన్నారు.

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో బుధవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా రోడ్డు రవాణా సేవలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. నీటి ఎద్దడి, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక రోడ్లు కూలిపోయిన చెట్ల కారణంగా రహదారులు మూసుకుపోయాయి. ప్రకాశం జిల్లాలోని గుండ్లకమ్మ సమీపంలో తాగునీటి పథకాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్న ముగ్గురు సిబ్బంది వరద ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయారు. మరో ముగ్గురు పడవలో వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. సాయంత్రానికి ఒకరిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చారు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
