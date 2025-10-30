కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక
కృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో 5.67 లక్షల క్యూసెక్కులుగా వుంది. కృష్ణానది వరద పెరుగుతుంది. ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారు. నది ప్రయాణాలు, ఈతకు వెళ్ళడం, చేపలు పట్టడం చేయరాదు. లంకగ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
తుఫాన్ నష్టం రూ. 5265 కోట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. వ్యవసాయానికి రూ.829 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని, రోడ్లు, భవనాల (ఆర్ అండ్ బి) శాఖ రూ.2079 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన వెల్లడించారు. తుఫానులో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదని, 120 పశువులు మరణించాయని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈసారి నీటిపారుదల శాఖకు జరిగిన నష్టం చాలా తక్కువగా ఉందని బాబు పేర్కొన్నారు. ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముందు జాగ్రత్త చర్యలపై చర్చించారు.
సమీక్ష తర్వాత చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, పరిపాలన, సంసిద్ధత, రియల్-టైమ్ ట్రాకింగ్ నష్టాలను తగ్గించడంలో సహాయపడ్డాయని వెల్లడించారు. ప్రభావిత జిల్లాల్లో సహాయక చర్యల వేగం, సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం దోహదపడిందని ఆయన ప్రశంసించారు. ప్రతి కుటుంబం, ఇంటిని జియో-ట్యాగింగ్ చేయడం వల్ల త్వరిత స్పందన, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడిందని చంద్రబాబు గుర్తించారు. తుఫాను తీవ్రతలో వచ్చిన మార్పుల ఆధారంగా తాము ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.
గతంలో, విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు 10 గంటలు పట్టేది. ఈసారి, తాము దానిని కేవలం 3 గంటల్లోనే చేసామని, పరిస్థితిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించినందుకు అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసించారు. తుఫాను తీవ్రతకు కూలిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించారు. గతంలో, దీనికి వారం పట్టేది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను మనం ఆపలేము, కానీ కలిసి పనిచేయడం ద్వారా వాటి నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చునని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు.