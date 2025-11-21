శనివారం, 22 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025 (20:22 IST)

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Turmeric
పసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము.
 
పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది.
పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
పచ్చి పసుపులో లిపోపాలిసాకరైడ్ అనే మూలకం ఉంటుంది, ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
పచ్చి పసుపు శరీరంలోని బ్యాక్టీరియా సమస్యను నివారిస్తుంది. ఇది జ్వరాన్ని నివారిస్తుంది.
పచ్చి పసుపులో యాంటీ బాక్టీరియల్, క్రిమినాశక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫెక్షన్‌తో పోరాడే గుణాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
సోరియాసిస్ వంటి చర్మ సంబంధిత వ్యాధులను నివారించే గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. పచ్చి పసుపు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచడంలో పనిచేస్తుంది.
పచ్చి పసుపుతో చేసిన టీ అత్యంత ప్రయోజనకరమైన పానీయం. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.
పచ్చి పసుపుకు బరువు తగ్గించే గుణం ఉంది. వేగంగా బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది.
పచ్చి పసుపు కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పసుపు వాడటం వల్ల కాలేయం సజావుగా పనిచేస్తుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు పచ్చి పసుపును ఉపయోగించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఎవరైనా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోబోతున్నట్లయితే, వారు పచ్చి పసుపును తీసుకోరాదు. అధిక మోతాదులో మందులు తీసుకుంటున్నప్పుడు పచ్చి పసుపు తీసుకోకండి.

G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం.. జోహెన్స్‌బర్గ్‌లో ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం (video)

G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం.. జోహెన్స్‌బర్గ్‌లో ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం (video)ప్రపంచ అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ అంతరాల మధ్య ఏర్పడిన G20 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో అడుగుపెట్టారు. దక్షిణాఫ్రికా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ ఇద్దరూ ఈ సదస్సు హాజరు కావట్లేదు. ఈ సందర్భంగా జోహెన్స్‌బర్గ్

శ్రీవారి ప్రసాదంపై యాంకర్ శివజ్యోతి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

శ్రీవారి ప్రసాదంపై యాంకర్ శివజ్యోతి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలుప్రముఖ యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. తిరుమలలో కాస్ట్లీ ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాం.. రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం మేమే.. అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. పైగా ఇదేదో గొప్ప పని అయినట్టు ఈ సంభాషణను వీడియో తీసి, తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. ఆలయ పవిత్రతను కాపాడేందుకు టీటీడీ ఇప్పటికే ప్రాంగణంలో రీల్స్, వీడియోలపై నిషేధం విధించింది. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, పవిత్రమైన ప్రసాదాన్ని అగౌరవపరిచిన శివజ్యోతి, ఆమె స్నేహితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి కారు వెళ్తుండగా డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు

ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి కారు వెళ్తుండగా డ్రైవర్‌కు గుండెపోటుఫ్లైఓవర్ పైనుంచి కారు వెళ్తుండగా డ్రైవర్ గుండెపోటు గురయ్యాడు. వేగంగా వచ్చి ఢీ కొట్టడంతో ఓ బైకర్ ఎగిరి ఫ్లైఓవర్ కింద పడ్డాడు. మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లాలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు వాహనదారులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఠాణె జిల్లా అంబర్ నాథ్ ప్లైఓవర్‌పై శుక్రవారం ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. శివసేన పార్టీ నేత కిరణ్‌ చాబే కారులో వెళుతుండగా డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ షిండే గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. అంబర్ నాథ్ ప్లైఓవర్ పైకి ఎక్కిన తర్వాత కారు అదుపుతప్పింది.

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర జల సంఘం బృందం

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర జల సంఘం బృందంకేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టును సందర్శించి, వివిధ ప్రాజెక్టు భాగాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. సీడబ్ల్యూసీ డిజైన్లు, పరిశోధన విభాగం సభ్యుడు ఆదిత్య శర్మ, చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎస్.ఎస్. బక్షిల్, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం. రఘురామ్‌లతో కూడిన బృందం పోలవరంలో కొనసాగుతున్న నిర్మాణ పనుల పురోగతి, నాణ్యతను సమీక్షించింది.

బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టులో మహిళా పైలెట్‌పై అత్యాచారం

బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టులో మహిళా పైలెట్‌పై అత్యాచారంహైదరాబాద్ నగరంలోని బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ఓ మహిళా పైలెట్‌పై అత్యాచారం జరిగింది. సాటి పైలెట్ ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటనపై బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బేగంపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ కేసును బెంగుళూరు హలసూరు పోలీస్ స్టేషనుకు బదిలీ చేశారు.

Watch More Videos

Raai Lakshmi :సెక్సువల్‌ హరాస్‌మెంట్‌కు పోరాడిన మహిళ గా రాయ్‌ లక్ష్మీ

Raai Lakshmi :సెక్సువల్‌ హరాస్‌మెంట్‌కు పోరాడిన మహిళ గా రాయ్‌ లక్ష్మీప్రముఖ కథానాయిక రాయ్‌ లక్ష్మీ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతోన్న లేడి ఓరియెంటెడ్‌ చిత్రం 'జనతాబార్‌'. రోచి మూవీస్ పతాకంపై రమణ మొగిలి స్వీయ దర్శకత్వంలో అశ్వర్థ నారాయణ సమర్పణలో నిర్మాణం జరుపుకుంటోన్న ఈ చిత్రం నిర్మాణానంతర పనులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. ఈ నెల 28న చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్‌లో విడుదల చేస్తున్నారు.

Chiranjeevi : అనిల్ రావిపూడి కి షూటింగ్ లో షాక్ ఇచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ?

Chiranjeevi : అనిల్ రావిపూడి కి షూటింగ్ లో షాక్ ఇచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ?తాజా సమాచారం మేరకు, చాలా కాలం తర్వాత చిరంజీవి సినిమాలో శరత్ సక్సేనా విలన్ గా నటిస్తున్నాడని తెలుస్తోంది. రాజకీయ ఉద్దండుడు పాత్రను ఆయన పోషిస్తున్నారు. అయితే రాజకీయ పార్టీ నేపథ్యంలో ఓ పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారట. గత రెండురోజులుగా హైదరాబాద్ శివార్లో ఓ ప్రైవేట్ భవంతిలో లావిష్ గా చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆ సన్నివేశాల్లో కలెక్టర్లు, ఐ.ఎ.ఎస్. అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు అంతా ఆనందోత్సవాలతో ఫంక్షన్ జరుగుతుందట.

మేఘన కు నా పర్సనల్ లైఫ్ కు చాలా పోలికలు ఉన్నాయి : రాశీ సింగ్

మేఘన కు నా పర్సనల్ లైఫ్ కు చాలా పోలికలు ఉన్నాయి : రాశీ సింగ్ఈషా రెబ్బా, సత్య, హర్ష చెముడు, ప్రిన్స్ సిసిల్, హేమ, సత్యం రాజేశ్, కుషిత కల్లపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన వెబ్ సిరీస్ త్రీ రోజెస్. ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టయిన ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 12వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఎస్ కేఎన్ నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రవి నంబూరి, సందీప్ బొల్ల రచన చేయగా..కిరణ్ కె కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. సీజన్ 2 టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Balakrishna: ఇదంతా ప్రకృతి శివుని ఆజ్ఞ. అఖండ పాన్ ఇండియా సినిమా : బాలకృష్ణ

Balakrishna: ఇదంతా ప్రకృతి శివుని ఆజ్ఞ. అఖండ పాన్ ఇండియా సినిమా : బాలకృష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను చిత్రం 'అఖండ 2: తాండవం'. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. టీజర్ సాంగ్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. రాత్రి కర్నాటకలో జరిగిన భారీ ఈవెంట్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. కన్నడ సూపర్ స్టార్ డాక్టర్ శివరాజ్ కుమార్ ముఖ్య అతిధిగా హాజరై ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు.

ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ.. బాలయ్య కూడా నటిస్తారట.. ఫ్యాన్స్ ఖుషీ

ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ.. బాలయ్య కూడా నటిస్తారట.. ఫ్యాన్స్ ఖుషీనందమూరి బాలకృష్ణ తన కుమారుడు మోక్షజ్ఞ గురించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఆదిత్య 369 సీక్వెల్ ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు ఆయన కుమారుడు మోక్షజ్ఞ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. గోవా వేదికగా జరుగుతున్న 56వ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వేడుకలో బాలకృష్ణను సత్కరించిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ఆయన పలు మీడియా ఛానల్స్‌తో మాట్లాడుతూ, తన ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com