Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు
పసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము.
పచ్చి పసుపును జ్యూస్లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు.
పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది.
పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
పచ్చి పసుపులో లిపోపాలిసాకరైడ్ అనే మూలకం ఉంటుంది, ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
పచ్చి పసుపు శరీరంలోని బ్యాక్టీరియా సమస్యను నివారిస్తుంది. ఇది జ్వరాన్ని నివారిస్తుంది.
పచ్చి పసుపులో యాంటీ బాక్టీరియల్, క్రిమినాశక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫెక్షన్తో పోరాడే గుణాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
సోరియాసిస్ వంటి చర్మ సంబంధిత వ్యాధులను నివారించే గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. పచ్చి పసుపు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచడంలో పనిచేస్తుంది.
పచ్చి పసుపుతో చేసిన టీ అత్యంత ప్రయోజనకరమైన పానీయం. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.
పచ్చి పసుపుకు బరువు తగ్గించే గుణం ఉంది. వేగంగా బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది.
పచ్చి పసుపు కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పసుపు వాడటం వల్ల కాలేయం సజావుగా పనిచేస్తుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు పచ్చి పసుపును ఉపయోగించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఎవరైనా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోబోతున్నట్లయితే, వారు పచ్చి పసుపును తీసుకోరాదు. అధిక మోతాదులో మందులు తీసుకుంటున్నప్పుడు పచ్చి పసుపు తీసుకోకండి.