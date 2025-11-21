శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025 (16:59 IST)

12A Railway Colony Review,: అల్లరి నరేష్ కు 12ఏ రైల్వే కాలనీ గట్టెక్కించేలా? 12ఏ రైల్వే కాలనీ రివ్యూ

12A Railway Colony poster
12A Railway Colony poster
నటీనటులు : ‘అల్లరి’ నరేష్, డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల, సాయి కుమార్, ‘వైవా’ హర్ష, ‘గెటప్’ శ్రీను, సద్దాం, జీవన్ కుమార్, గగన్ విహారి, అనీష్ కురువిల్లా, మధుమణి ఇతర ప్రధాన తారాగణం.
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : కుశేందర్ రమేష్ రెడ్డి, ఎడిటర్ : దర్శకత్వం: నాని కాసరగడ్డదర్శకుడు : డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్, నిర్మాత : శ్రీనివాస చిట్టూరి, సంగీత దర్శకుడు : భీమ్స్ సిసిరోలియో
 
కథ :
కార్తీక్ (అల్లరి నరేష్) అనాధ. ముగ్గురు స్నేహితులుతో ఆవారాగా తాగుతూ తిరుగుతూ వుంటాడు. లోకల్ రాజకీయ నాయకుడు టిల్లు అన్న (జీవన్ కుమార్) దగ్గర పనిచేస్తుంటాడు. ఇంటిపక్కనే వుండే ఆరాధన (డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల) కి లైన్ వేస్తుంటాడు. తను చేసే ఓ పనివల్ల ఆమె తలకు గాయమవుతుంది. సపర్యలు చేసే క్రమంలో ఆమె జీవితాశం తెలుసుకుని సాయం చేయాలనుకుంటాడు. ఆ విషయం చెప్పేందుకు ఆమె ఇంటికి వెళితే అక్కడ ఆమెతోపాటు ఆమె తల్లి మరణించి వుంటారు. కట్ చేస్తే, కార్తీక్ ఆసుపత్రిలో కనిపిస్తాడు. పోలీసు ఆఫీసర్ గా సాయికుమార్ పరిశోధనలో భాగంగా వస్తే, ఎక్కువ మాట్లాడలేడు. ఒత్తిడిచేసే గతం మరిచిపోయే ప్రమాదం వుందంటాడు డాక్టర్. ఆ తర్వాత కార్తీక్ బయటకు రావడం తన ఆరాధన ఎలా చనిపోయిందనేది పోలీస్ ఆఫీసర్ కంటే కార్తీక్ చేసిన పరిశోధనే మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
ఈ 12 ఏ రైల్వే కాలనీ అనే కథ వరంగల్ లోని ఓ ప్రాంతంలో జరిగిన కథగా దర్శక నిర్మాతలు చెప్పారు. జరిగి వుండవచ్చు, కానీ తీసిన విధానం గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది. రాజకీయనాయకుడి కింద పనిచేసే అనుచరుడిగా కార్తీక్ పాత్ర డిజైన్ సరిగ్గా లేదు. ఇంటర్ వెల్ వరకు అసలు కథే పెద్దగా కనిపించదు. ఇంటర్ వెల్ తర్వాత జరిగే కథనం అంతా చాలా సిల్లీగా వుంటుంది. మర్డర్ మిస్టరీ కేసును శోధించే సాయికుమార్ పాత్ర డమ్మీగా మారింది. ప్రేమికుడిగా ఆరాదన గురించి తెలుసుకుని ఎవరు చంపారనేందుకు అతను చేసిన ప్రయత్నమే మిగిలిన కథ.
 
మనకు చాలా అర్థంకాని కలలు నిద్రలో వస్తుంటాయి. అలా కార్తీక్ కు హిమాలయాల్లో ఓ పాపను కాపాడే కల రావడం, అది నిజజీవితంలో బయట జరగడం వంటి సన్నివేశం ఒక్కటే సినిమాలో ప్రత్యేకత. ఇందులో ప్రతి పాత్రా వారి పరిధి మేరకు నటించారు. ముంబైలో పెద్ద డాక్టర్ అయిన అనీష్ కురువిల్లా తన కొడుకు ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు తన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్ ఆరాధన అమ్మను ఏవిధంగా ట్రాప్ చేశాడనేది ఇప్పటి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్న తంతుగా చెప్పవచ్చు.
 
అయితే ఆ క్రమంలో ఆరాదను పెండ్లిచేసుకోవాలనుకోవడమే పాయింట్ ప్రేమక్షకుడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడనే చెప్పాలి. దానితో ఒక్కసారిగా కథ గాడి తప్పింది. ఇక ఆరాధన మర్డర్ విషయంలో తన బాస్ అయిన రాజకీయనాయకుడిని కూడా అనుమానించి అతని జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాడు. ఇలా సాఫీగా సాగే కథకు మర్డర్ మిస్టర్ అనే రంగు పూసి మారేడు కాయలా దర్శకుడు చేసిన విధానం పెద్దగా లాభించలేదనే చెప్పాలి.
 
టీవీల్లో యూట్యూబ్ లోనూ.. చనిపోయినవారు ఏదో చెప్పాలను కొందరికే కనిపించడం అనే పాయింట్ ను దర్శకుడు తీసుకున్నా దానిని కూడా సరిగ్గా లాజిక్ పరంగా చెప్పలేకపోయాడు. చివరిలో కొన్ని సంఘటలను ఇలా జరిగాయి. అలా జరిగాయమని క్లిప్పింగ్ లు చూపించి ప్రేక్షకుడిని మెప్పించాలనుకున్నా లాభంలేకపోయింది.
 
పేరుకు తగినట్లుగా అల్లరి నరేష్ అల్లరి చిల్లరి నటనను కనబరిచాడు. సాయి కుమార్ ఓకే. హీరోయిన్ గా నటించిన డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది. ఈ కథకు అభిరామి పాత్ర ట్విస్ట్. ఇక మిగిలిన పాత్రలన్నీ రొటీన్ గా వుంటాయి. లోకల్ లీడర్ టిల్లు పాత్ర ఓకే.  
 ‘వైవా’ హర్ష, ‘గెటప్’ శ్రీను, సద్దాం, జీవన్ కుమార్, గగన్ విహారి, అనీష్ కురువిల్లా, మధుమణిలతో పాటు మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు బాగానే నటించారు.  
 
ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లో చాలా సీన్స్ బోర్ గా సాగాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ను ఇంకా బలంగా రాసుకుని ఉండాల్సింది. దీనికితోడు, సినిమాలో అనవసరమైన ల్యాగ్ సీన్స్ కూడా ఎక్కువైపోయాయి. పైగా ఈ సినిమా స్లో నేరేషన్ తో పాటు బోరింగ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఫేక్ ఎమోషన్స్ తో ప్లే సాగుతుంది. మొత్తానికి సినిమాలో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా.. మధ్యలో కొన్ని అనవసరమైన సీన్స్ తో కథను డైవర్ట్ చేశారు.
 
రచయిత డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్, దర్శకుడు నాని కాసరగడ్డ ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కి గుడ్ ట్రీట్మెంట్ ను యాడ్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ పెంచలేకపోయారు.  భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం పర్వాలేదు. నేపథ్య సంగీతం బాగానే ఉంది. ఎడిటింగ్ ఇంకా బెటర్ ఉంటే సినిమాకి ప్లస్ అయ్యేది. నిర్మాత శ్రీనివాస చిట్టూరి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కథకు తగ్గట్లుగానే వున్నాయి. ఎంత చేసినా కథలో ఇంట్రెస్ట్ మిస్ కావడం వంటి అంశాలు సినిమాకి మైనస్ అయ్యాయి. ఇక అల్లరి నరేష్ కు ఏం నచ్చి ఈ సినిమా చేశాడో అర్థంకాదు.
రేటింగ్: 1.5/5

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానం

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానందుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కుప్పకూలిపోయింది. శుక్రవారం స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎయిర్‌షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా.. తేజస్‌ ఒక్కసారిగా కూలిపోయి భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో యుద్ధ విమాన పైలట్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు భారత వాయుసేన వెల్లడించింది.

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షామ్లీలో ఓ వైద్యుడు తన కాబోయే భార్యతో ఒళ్లు మరిచి చేసిన నృత్యం కాస్తా వైరల్ అయ్యింది. వార్డులో రోగులుకి సంబంధించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయాల్సింది పోయి ఇలా కాబోయే భార్య అని చెప్పబడిన యువతితో నృత్యం చేయడంపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదైనా వుంటే ఇంట్లో చేసుకోవాలి కానీ ఇలా ఏకంగా ఆసుపత్రి గదినే బెడ్రూంగా మార్చేస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో విషయం ఆరోగ్యశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది.

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ ఆదర్శ వివాహం జరిగింది. అన్న అగ్నిప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. దీంతో వదిన వితంతువుగా మారింది. వదిన వితంతువుగా ఉండటాన్ని మృతుడు సోదరుడు చూడలేకపోయాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి మేరకు వదినను మరిది పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన యూపీలోని బదౌన్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్శుక్రవారం సాయంత్రం దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో జరిగిన విమాన ప్రదర్శన సందర్భంగా భారత వైమానిక దళానికి చెందిన తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కూలిపోయింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో ఫైటర్ జెట్ విమానం మధ్యలో దూసుకెళ్లి, అగ్నిగోళంగా పేలిపోవడం కనిపించింది. విమానం కూలిన వెంటనే భారీగా మంటలు, పొగ వ్యాపించింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2:10 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

కృష్ణానదిలో పాములు కాదు.. అవి పామును పోలిన చేపలు

కృష్ణానదిలో పాములు కాదు.. అవి పామును పోలిన చేపలుకార్తీక మాసంలో కృష్ణానదిలో పాములు కనిపించాయని ఇటీవల వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే కృష్ణానదిలో పాములు తిరగలేదని పామును పోలిన చేపలు కనిపించాయి. ఇప్పటివరకు మనం ఎన్నో రకాల చేపలు చూసి ఉంటాం. అయితే పామును పోలిన చేపలు కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక వద్ద వేలాదిగా దర్శనమిచ్చాయి. వీటిని ఈల్‌ జాతి చేపలు అంటారు. ఇవి నీటిలో ఈదడంతో పాటు నేల మీదా పాకగలవు.

Watch More Videos

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com