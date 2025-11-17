సోమవారం, 17 నవంబరు 2025
సోమవారం, 17 నవంబరు 2025 (12:59 IST)

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము.
 
తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. 
తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. 
తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి.
తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. 
తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి.  
తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. 
తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
గోరువెచ్చని నీటిలో తాటి బెల్లం కలుపుకొని తాగితే జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా లాంటివి తగ్గుతాయి.
తాటి బెల్లం తింటే కొవ్వు కరుగుతుంది. బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది. లివర్ పనితనం మెరుగవుతుంది.

సౌదీ అరేబియాలో హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి.. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. ఆదేశాలు జారీ

సౌదీ అరేబియాలో హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి.. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. ఆదేశాలు జారీసౌదీ అరేబియాలో మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న భారతీయ యాత్రికులు పాల్గొన్న ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులు హైదరాబాద్‌కు చెందినవారని మీడియా నివేదికలు సూచించాయి. వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తుల సంఖ్యతో సహా పూర్తి వివరాలను సేకరించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి, డిజిపిని ఆదేశించారు.

మక్కా నుండి మదీనాకు.. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ- 42మంది హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి (video)

మక్కా నుండి మదీనాకు.. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీ- 42మంది హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి (video)మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న ప్యాసింజర్ బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టడంతో కనీసం 42 మంది భారతీయ ఉమ్రా యాత్రికులు మరణించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా బాధితులు హైదరాబాద్‌కు చెందినవారని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ బృందం తమ పూజలు పూర్తి చేసుకుని మక్కా నుండి తిరిగి వస్తుండగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మదీనాకు వెళుతోంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వారిలో చాలా మంది నిద్రలో ఉన్నారని సమాచారం.

కల్వకుంట్ల కవిత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. శత్రువుగా చూస్తున్న బీఆర్ఎస్

కల్వకుంట్ల కవిత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. శత్రువుగా చూస్తున్న బీఆర్ఎస్జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓడింది. ఆ స్థానంలో గెలుపు కోసం ఆ పార్టీ బలమైన ప్రచారం నిర్వహించింది, అయినప్పటికీ ఫలితం రాలేదు. 25,000 ఓట్ల తేడాతో బలమైన స్థానాన్ని కోల్పోవడం పార్టీలో చాలా మందిని నిరాశకు, గందరగోళానికి గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత పదునైన వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. పార్టీ ప్రతిపక్షంగా విఫలమైందని, సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే శబ్దం సృష్టించిందని ఆమె అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తన పాత్రను సరిగ్గా పోషించి ఉంటే జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం భిన్నంగా ఉండేదని కవిత చెప్పారు.

ఉత్తరాంధ్ర.. శ్రీకాకుళంకు కొత్త విమానాశ్రయం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.13లక్షల కోట్లు

ఉత్తరాంధ్ర.. శ్రీకాకుళంకు కొత్త విమానాశ్రయం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.13లక్షల కోట్లుముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రూ.13లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను సాధించారు. ముఖ్యంగా కొత్త పరిశ్రమలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు త్వరలో ఏపీలో విస్తరించనున్నాయి. తాజాగా శ్రీకాకుళంలో ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త విమానాశ్రయాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మధ్య ఒప్పందం ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి వేదికను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సమక్షంలో అధికారులు అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.

Vangaveeti: వంగవీటి కుటుంబం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఆశా కిరణ్?

Vangaveeti: వంగవీటి కుటుంబం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఆశా కిరణ్?వంగవీటి కుటుంబం మరో వ్యక్తి రాజకీయ అరంగేట్రానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వంగవీటి మోహన కృష్ణ కుమార్తె ఆశా కిరణ్ రాజకీయాల్లో రానున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడలోని రంగా విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత, ఆమె రాజకీయ ప్రవేశంపై హింట్ ఇచ్చింది. తాను ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన చేయడం లేదని, రాజకీయాలపై తర్వాత ప్రకటిస్తానని మీడియాతో చెప్పారు. రంగా ఆదర్శాలను అనుసరించాలని, ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె అన్నారు. ప్రజా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడంపై ఆమె మాటలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తున్నాయి.

Sai Durgatej: వచ్చే ఏడాదిలో వివాహం ఉంటుందన్న సాయి దుర్గతేజ్

Sai Durgatej: వచ్చే ఏడాదిలో వివాహం ఉంటుందన్న సాయి దుర్గతేజ్మెగాస్టార్ కుటుంబం హీరో సాయి దుర్గతేజ్ తిరుమలలో స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అక్కడి మీడియా అడిగిన పలుప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. దేవుని క్రుపతో మరో జన్మ ఎత్తానని పేర్కొంటూ.. స్వామివారికి క్రుతజ్నతగా ఆనందపరశంతో దర్శించుకున్నానన్నారు. మంచి చిత్రాలు,మంచి జీవితం ఇచ్చిన శ్రీవారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు వచ్చాను. అలాగే రాబోతున్న కొత్త సంవత్సరం వస్తున్న తరుణంలో శ్రీవారి ఆశీస్సులు కావాలని దర్శించుకున్నాను అన్నారు.

Varanasi: వారణాసి... ఐదు నిమిషాలు నెరేట్ చేశాక నా మైండ్ బ్లాక్ అయింది

Varanasi: వారణాసి... ఐదు నిమిషాలు నెరేట్ చేశాక నా మైండ్ బ్లాక్ అయిందిసూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేష్ హీరోగా ద‌ర్శ‌క‌ధీరుడు రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతోన్న భారీ చిత్రం ‘వారణాసి’.ఈ చిత్రంలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, ప్రియాంక చోప్రా కీలక పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు. ఈ మేరకు గ్లోబ్ ట్రాట‌ర్‌ అంటూ గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించిన చిత్రయూనిట్ ఈ కార్యక్రమంలోనే టైటిల్‌ను, హీరో ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను, సినిమా స్థాయిని చాటేలా ఓ టీజర్‌ (వారణాసి టు ది వరల్డ్)ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌తో పాటుగా చిత్రయూనిట్ పాల్గొంది.

Ram : ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... ఒక రోజు ముందుగానే రిలీజ్

Ram : ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... ఒక రోజు ముందుగానే రిలీజ్ఫ్యాన్ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తీసిన బయోపిక్‌గా తెరకెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ నుంచే మంచి హైప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ‘పుష్ప’, ‘RRR’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రాలను అందించిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల జీవితాలను ప్రతిబింబించే యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ గా అందించబోతున్నారు.

విజువల్‌గా మీకు అద్భుతమైన అనుభవం ఉంటుంది... రచ్చ రవి

విజువల్‌గా మీకు అద్భుతమైన అనుభవం ఉంటుంది... రచ్చ రవిబాలయ్య హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన "అఖండ 2" మూవీ విజువల్‌గా అద్భుతంగా ఉంటుందని హాస్య నటుడు రచ్చ రవి అన్నారు. సినిమా చూసిన తర్వాత జై బాలయ్య.. హర హర మహాదేవ.. జై బోయపాటి అంటూ ఆడియన్స్ సినిమా థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వస్తారన, ఈ సినిమా మన అందరికీ బ్రతికినంత కాలం గుర్తుంటుందన్నారు.

ఫోటోను ప్రొఫైల్ పిక్‌గా పెట్టుకుని మోసాలు చేస్తున్నారు.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : అదితి రావు హైదరీ

ఫోటోను ప్రొఫైల్ పిక్‌గా పెట్టుకుని మోసాలు చేస్తున్నారు.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : అదితి రావు హైదరీతన ఫోటోను వాట్సాప్ ప్రొఫైల్ పిక్‌గా పెట్టుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని అందువల్ల తన అభిమానులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సినీ హీరోయిన్ అదితి రావు హైదరీ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోటోగ్రాఫర్లను సంప్రదిస్తూ ఫోటోషూట్‌ల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు తన దృష్టికి వచ్చిందని ఆమె తెలిపారు.
