Software Engineer: పేరుకే టెక్కీలు.. ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్ను ఉపయోగించి?
హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ (హెచ్-న్యూ), చిక్కడపల్లి పోలీసులు నగరంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ఒక టెక్కీ జంటతో పాటు మరో ఇద్దరు సహచరులను విజయవంతంగా అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్లో 22 గ్రాముల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి, 5 గ్రాముల ఎండిఎంఏ, 5.5 గ్రాముల ఎక్స్టసీ మాత్రలు, ఆరు ఎల్ఎస్డి బ్లాట్లతో సహా గణనీయమైన పరిమాణంలో మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అరెస్టు అయిన నలుగురిలో ముగ్గురు మాదకద్రవ్యాల విక్రేతలు కాగా, ఒకరు వినియోగదారుడు. ప్రధాన నిందితులు కొండాపూర్లో నివసిస్తున్న ప్రైవేట్ సంస్థ ఉద్యోగి ఇమ్మాన్యుయేల్, అతని భాగస్వామి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సుస్మిత. మాదకద్రవ్యాల అమ్మకాల ద్వారా ఈ జంట తమ విలాసవంతమైన జీవనశైలిని కొనసాగిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
విచారణలో ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్ను ఉపయోగించి, క్రిప్టోకరెన్సీ చెల్లింపుల ద్వారా మాదకద్రవ్యాలను కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడైంది. ఆ తర్వాత వారు తమ సహచరుడు, ప్రధాన సరఫరాదారు అయిన సాయికుమార్ సహాయంతో ఆ మాదకద్రవ్యాలను స్థానికంగా పంపిణీ చేశారు.
అరెస్టు అయిన వారందరిపై ఎన్డిపిఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. ఈ డ్రగ్ నెట్వర్క్లోని మరిన్ని సంబంధాలను వెలికితీయడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.