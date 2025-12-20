Chandrababu: న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో చంద్రబాబు భేటీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సమావేశమై రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వివిధ కీలక ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై చర్చలు జరిపారు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2025లో వచ్చిన అత్యంత సానుకూల పెట్టుబడిదారుల స్పందనను సీఎం నాయుడు హైలైట్ చేశారు. తయారీ, మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్, ఇంధనం, సేవలు వంటి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రముఖ భారతీయ, ప్రపంచ కంపెనీలు బలమైన ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క చురుకైన విధానాలు, పారదర్శక పాలన, అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన రోడ్మ్యాప్ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర హోంమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలను, ఇటీవలి సంఘటనలు, రాజకీయ గతిశీలత మరియు రాష్ట్రంలో ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలను కూడా సమీక్షించారు.
అమిత్ షాతో సమావేశం తర్వాత, సీఎం నాయుడు CREDAI జాతీయ సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అక్కడ ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ నాయకులతో సంభాషించారు. రాష్ట్ర పట్టణ అభివృద్ధి దృక్పథం, పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రదర్శించారు.
ఇక్కడ అధికారిక విడుదల ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర రోడ్డు మార్గాల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కూడా కలిశారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి జాతీయ రహదారి కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయాలని కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించారు. భారతదేశ జాతీయ రహదారి నెట్వర్క్ను విస్తరించడంలో మరియు ఆధునీకరించడంలో మంత్రి గడ్కరీ చేసిన నిరంతర కృషిని ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసించారు.
ప్రాంతీయ అభివృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతికి రోడ్డు కనెక్టివిటీ కీలకమైన చోదకంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతికి దీర్ఘకాలిక వృద్ధి, చలనశీలత, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం, అంతర్-నగర ప్రాప్యతకు మద్దతు ఇవ్వడానికి జాతీయ రహదారి గ్రిడ్తో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష అనుసంధానం అవసరమని సిఎం నాయుడు వివరించారు. అమరావతి అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన కేంద్ర మంత్రిని అభ్యర్థించారు.
ముక్త్యాల-మూలపాడు వద్ద కృష్ణ నదిపై ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపాదించిన 6-లేన్ల ఐకానిక్ కేబుల్-స్టేడ్ వంతెన చర్చలో ఒక ప్రధాన అంశం. ఈ వంతెన నిర్మాణాన్ని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా చేపట్టాలని సిఎం నాయుడు కేంద్రాన్ని కోరారు.
ఈ ఐకానిక్ 6 లైన్ల వంతెన అమరావతిని మూడు కీలకమైన జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానిస్తుందని, విజయవాడ-హైదరాబాద్ కారిడార్, చెన్నై-కోల్కతా హైవే, కోస్టల్ రోడ్ కారిడార్లకు సజావుగా లింకులు కల్పిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ వంతెన అమరావతిని ప్రతిపాదిత హైదరాబాద్-అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేతో అనుసంధానిస్తుంది. ఇది రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య హైస్పీడ్ యాక్సెస్కు వీలు కల్పిస్తుంది.