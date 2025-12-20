శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (09:25 IST)

Chandrababu: న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో చంద్రబాబు భేటీ

Chandra babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సమావేశమై రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వివిధ కీలక ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై చర్చలు జరిపారు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2025లో వచ్చిన అత్యంత సానుకూల పెట్టుబడిదారుల స్పందనను సీఎం నాయుడు హైలైట్ చేశారు. తయారీ, మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్, ఇంధనం, సేవలు వంటి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రముఖ భారతీయ, ప్రపంచ కంపెనీలు బలమైన ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క చురుకైన విధానాలు, పారదర్శక పాలన, అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన రోడ్‌మ్యాప్ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర హోంమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలను, ఇటీవలి సంఘటనలు, రాజకీయ గతిశీలత మరియు రాష్ట్రంలో ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలను కూడా సమీక్షించారు.
 
అమిత్ షాతో సమావేశం తర్వాత, సీఎం నాయుడు CREDAI జాతీయ సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అక్కడ ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ నాయకులతో సంభాషించారు. రాష్ట్ర పట్టణ అభివృద్ధి దృక్పథం, పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రదర్శించారు.
ఇక్కడ అధికారిక విడుదల ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర రోడ్డు మార్గాల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కూడా కలిశారు. 
 
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి జాతీయ రహదారి కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయాలని కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించారు. భారతదేశ జాతీయ రహదారి నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించడంలో మరియు ఆధునీకరించడంలో మంత్రి గడ్కరీ చేసిన నిరంతర కృషిని ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసించారు.
 
ప్రాంతీయ అభివృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతికి రోడ్డు కనెక్టివిటీ కీలకమైన చోదకంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతికి దీర్ఘకాలిక వృద్ధి, చలనశీలత, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం, అంతర్-నగర ప్రాప్యతకు మద్దతు ఇవ్వడానికి జాతీయ రహదారి గ్రిడ్‌తో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష అనుసంధానం అవసరమని సిఎం నాయుడు వివరించారు. అమరావతి అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన కేంద్ర మంత్రిని అభ్యర్థించారు.
 
ముక్త్యాల-మూలపాడు వద్ద కృష్ణ నదిపై ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపాదించిన 6-లేన్ల ఐకానిక్ కేబుల్-స్టేడ్ వంతెన చర్చలో ఒక ప్రధాన అంశం. ఈ వంతెన నిర్మాణాన్ని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా చేపట్టాలని సిఎం నాయుడు కేంద్రాన్ని కోరారు.
 
ఈ ఐకానిక్ 6 లైన్ల వంతెన అమరావతిని మూడు కీలకమైన జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానిస్తుందని, విజయవాడ-హైదరాబాద్ కారిడార్, చెన్నై-కోల్‌కతా హైవే, కోస్టల్ రోడ్ కారిడార్‌లకు సజావుగా లింకులు కల్పిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ వంతెన అమరావతిని ప్రతిపాదిత హైదరాబాద్-అమరావతి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేతో అనుసంధానిస్తుంది. ఇది రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య హైస్పీడ్ యాక్సెస్‌కు వీలు కల్పిస్తుంది.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్తాజాగా మేకర్స్ 'బుకీ' బ్రేకప్ యాంథమ్ తొక్కలో మనసు పగిలేనే సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని ఈ సాంగ్ ని అద్భుతమైన వైబ్ తో కంపోజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని, ఖరెస్మా రవిచంద్రన్ ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. భాష్యశ్రీ సాహిత్యం క్యాచిగా వుంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ గా హిట్ అయ్యింది.

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.
