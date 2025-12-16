ఉత్తరాది వ్యాపారుల కారణంగా రాయలసీమ అరటిపండ్లకు భారీ డిమాండ్
ఉత్తరాది వ్యాపారులు వచ్చి రాయలసీమ ప్రాంతం నుండి అరటిపండ్లను కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత, అరటి ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. గతంలో మంచి ధరలు పలికిన ఉత్తరాది రాష్ట్రాల మార్కెట్లలో డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల, ఇటీవల ధరలు కిలోకు కేవలం రూ. 8కి పడిపోయాయి.
ఈ ప్రతికూల పరిస్థితిని ఎదుర్కొని, చాలా మంది రైతులు తోటలను పట్టించుకోవడం మానేశారు. పులివెందుల మార్కెట్లో అరటిపండ్లు ఇప్పుడు టన్నుకు గరిష్టంగా రూ. 16,000 నుండి రూ. 17,000 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయని వర్గాలు తెలిపాయి. నాణ్యత తక్కువగా ఉన్న అరటిపండ్లకు టన్నుకు సుమారు రూ. 10,000 ధర లభిస్తోంది.
ఈ ఏడాది మహారాష్ట్ర మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో అరటి సాగు గణనీయంగా పెరిగింది. అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా దిగుబడులు కూడా అధికంగా వచ్చాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో, రాయలసీమ అరటిపండ్లకు గిరాకీ తగ్గింది, ఇది ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
నెల రోజుల క్రితం రాయలసీమలో అరటిపండ్ల ధర కిలోకు రూ. 8 నుండి 10 మధ్య ఉండగా, నాసిరకం అరటిపండ్లకు కూడా రూ. 2 వరకు మాత్రమే ధర లభించింది. ధరలు పడిపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రైతుల సమస్యలపై దృష్టి సారించారు.
మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు వెళ్లి వ్యాపారులతో చర్చలు జరిపారు. ఇది ఫలితాన్నిచ్చింది. గత రెండు రోజులుగా రాయలసీమ జిల్లాల నుండి ఉత్తరాది మార్కెట్లకు అరటిపండ్ల రవాణా తిరిగి ప్రారంభమైంది.
సాధారణంగా ఏపీలో 3 లక్షల ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణంలో అరటి సాగు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా సుమారు 87 లక్షల టన్నుల మొత్తం ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఇందులో అధిక భాగం రాయలసీమ ప్రాంతం నుండే వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పండించే అరటిపండ్లలో గణనీయమైన భాగం రాష్ట్రంలోనే వినియోగించబడుతుంది.
మొత్తం ఉత్పత్తిలో సుమారు 2 లక్షల టన్నులను ఇతర ప్రాంతాలకు పంపాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఉత్తర భారతదేశంలో అధిక సరఫరా కారణంగా, ఏపీ అరటిపండ్లకు డిమాండ్ తగ్గింది.
నవంబర్లో ధరలు తగ్గిన తర్వాత, సుమారు 70,000 టన్నుల అరటిపండ్ల కొనుగోళ్లు జరిగాయి. రాబోయే రోజుల్లో అరటి ధరలు మరింత పెరుగుతాయని మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.