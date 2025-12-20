Jonnagiri: కర్నూలు జొన్నగిరిలో బంగారు తవ్వకాలు ప్రారంభం

కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మండలంలో ఉన్న జొన్నగిరిలో బంగారు తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుస్తుందనే ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది. అవసరమైన అనుమతులు పొందిన తర్వాత జియో మైసూర్ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఎస్ఐ) బంగారు ఖనిజం సమృద్ధిగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన ప్రాంతాలలో ఇది పెద్ద ఎత్తున తవ్వకాలను ప్రారంభించింది.
చాలా సంవత్సరాలుగా, జొన్నగిరి, సమీపంలోని పగిదిరాయి గ్రామాలు తమ బంగారు నిల్వల సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ ప్రాంతంలోని నేలలో గణనీయమైన బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని అన్వేషణా అధ్యయనాలు కూడా ధృవీకరించాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,477 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మైనింగ్ అనుమతి మంజూరు చేయడంతో, జియో మైసూర్ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలలో ఒకటిగా నిలిచే పరిశ్రమను స్థాపించనుంది. కంపెనీ ప్రతినిధుల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతంలోని ప్రతి టన్ను ఖనిజ మట్టిలో 1.5 నుండి 2 గ్రాముల బంగారం ఉంటుందని అంచనా.
ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి మరియు ప్రాసెసింగ్ పనులు జరుగుతుండగా, ప్రతి 1,000 టన్నుల ముడి ఖనిజం నుండి సుమారు 700 గ్రాముల బంగారాన్ని వెలికి తీయనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ముడి ఖనిజ తవ్వకాలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి, రోజుకు దాదాపు 1,000 టన్నుల మట్టిని ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలో సుమారు కోటి టన్నుల ఖనిజ నిల్వలను ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు కంపెనీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కనీసం పదేళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు జొన్నగిరి, పగిదిరాయి గ్రామాల మధ్య ఉన్న చారిత్రక ప్రదేశమైన డోనా ప్రాంతం చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది.
బ్రిటిష్ పాలనలో ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరిగాయని స్థానికులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. పాత తవ్వకం గుంతకు సంబంధించిన అవశేషాలు ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ తూర్పు బ్లాక్ను ప్రాథమిక మైనింగ్ జోన్గా గుర్తించింది, ఇక్కడ ఖనిజ నిల్వలు భూమి ఉపరితలం నుండి 180 మీటర్ల లోతు వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి.
జియో మైసూర్ ఏటా నాలుగు లక్షల టన్నుల వరకు ఖనిజాన్ని వెలికితీయడానికి, తవ్విన పదార్థంలో మూడు లక్షల టన్నులను ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆధునిక యంత్రాలలో పెట్టుబడి పెట్టింది. ఈ సంస్థ కేంద్రం నుండి పర్యావరణ అనుమతిని, అలాగే రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి అనుమతిని (సీటీఓ) పొందింది. మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు అతీతంగా, ఈ ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాంతానికి ముఖ్యమైన ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రాథమిక ప్రణాళికల ప్రకారం, సుమారు 300 మంది స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్ష ఉపాధి లభిస్తుంది. రవాణా, సేవలు, సరఫరా కార్యకలాపాలు మరియు వాణిజ్యం వంటి పరోక్ష ఆర్థిక కార్యకలాపాల ద్వారా మరికొంత మంది ప్రయోజనం పొందవచ్చు. పన్నులు మరియు ఇతర చట్టబద్ధమైన చెల్లింపుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది.
ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలోని స్థానిక రైతులు దాదాపు 1,500 ఎకరాల భూమిని కంపెనీకి లీజుకు ఇచ్చారు. 2017-18లో, వారికి వార్షిక లీజు పరిహారంగా ఎకరాకు రూ. 15,000 చెల్లించారు, మరుసటి సంవత్సరం ఇది ఎకరాకు రూ. 16,500కి పెంచబడింది. అదనంగా, జియో మైసూర్ సంస్థ పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం సుమారు 350 ఎకరాల భూమిని ఎకరాకు రూ. 12 లక్షల స్థిర ధరకు శాశ్వతంగా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది.
కేవలం 60 ఎకరాలలో మాత్రమే ఖనిజం కోసం డ్రిల్లింగ్ జరుగుతుందని, తద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్ష అంతరాయం పరిమితం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. నంద్యాల జిల్లాలోని మైనింగ్ అధికారులతో పంచుకున్న ఆస్పరి మండలంలో జిఎస్ఐ (జీఎస్ఐ) పరిశోధనల ఫలితాలు, ఈ ప్రాంతంలో బంగారు తవ్వకాలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
ఇటువంటి పరిశీలనలు కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మండలంలో జరుగుతున్న బంగారు తవ్వకాల కార్యకలాపాలతో సరిపోలుతున్నాయి. అయితే, బంగారు నిల్వల పరిమాణం, నాణ్యత మరియు విస్తీర్ణాన్ని నిర్ధారించడానికి సమగ్ర సర్వే ఇంకా అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు.