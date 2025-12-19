వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బర్త్ డే.. విమానంలో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన వైకాపా నేతలు.. మిథున్ రెడ్డి?
ఏపీ కంటే బెంగళూరులో వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కువ కాలం గడిపేస్తున్నారు. గత వారం, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలోని వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణపై గవర్నర్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చారు. ఈ పర్యటన ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకున్న రాజకీయ కార్యక్రమాలలో భాగం. ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన తిరిగి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు.
గురువారం నాడు వరుస కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్న తర్వాత, వారాంతం కోసం బెంగళూరుకు బయలుదేరారు. ఆయన గన్నవరం నుండి విమానంలో వెళ్లారు. ఇంకా డిసెంబర్ 21 ఆయన తన పుట్టినరోజును యలహంక ప్యాలెస్లో జరుపుకోనున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక చిన్న వీడియోలో, కొంతమంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆయనకు ముందుగానే శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి పూల బొకేను సిద్ధం చేయడం కనిపిస్తుంది. విమానంలోనే ఆయనకు సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు.
విమానంలో ఓ బాలిక ఆ బొకేను జగన్మోహన్ రెడ్డికి అందిస్తున్నట్లు వీడియోలో ఉంది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మద్యం కుంభకోణంలో నిందితుడైన ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి కూడా కనిపించారు. మిథున్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఈ కేసులో బెయిల్పై బయట ఉన్నారు.
ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన మకాంను పూర్తిగా బెంగళూరుకు మార్చారు. తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం టీడీపీకి స్నేహపూర్వకంగా ఉండటంతో హైదరాబాద్లో కూడా ఆయనకు అభద్రతాభావం కలుగుతోంది.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ప్రతి శుక్రవారం బెంగళూరుకు వెళ్లి, మంగళవారం మాత్రమే ఏపీకి తిరిగి వస్తున్నారు. బెంగళూరులో ఉన్న సమయంలో ఆయన పార్టీ నాయకులకు పూర్తిగా అందుబాటులో ఉండరు. ఈ కాలంలో యలహంక ప్యాలెస్లోకి ఎవరినీ అనుమతించరు.