Arjun Reddy: మార్ఫింగ్ ఆరోపణలు- వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు అర్జున్ రెడ్డి అరెస్టు
గుడివాడలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు అర్జున్ రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు. అభ్యంతరకరమైన సోషల్ మీడియా పోస్టులకు సంబంధించి 2024లో నమోదైన కేసులో ఈ అరెస్టు జరిగింది. కేసు వివరాల ప్రకారం, అర్జున్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మంత్రి లోకేష్ల చిత్రాలను మార్ఫింగ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాలను తర్వాత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో పంచుకున్నారు.
పోలీసులు ఇటీవల అర్జున్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేశారు. అతను శుక్రవారం విచారణకు హాజరయ్యారు. ఆ తర్వాత అక్కడికక్కడే అరెస్టు చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండేవారు. వారిలో చాలామంది అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకులను వ్యక్తిగత దూషణలతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
రాజకీయ విమర్శలు సర్వసాధారణం అయినప్పటికీ, వ్యక్తిగత దూషణలు తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి. రాజకీయాల ముసుగులో సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గతంలో హామీ ఇచ్చింది.
అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దూషణలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. ఈ ప్రక్రియను చట్ట ప్రకారం కఠినంగా నిర్వహిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సోషల్ మీడియా వింగ్తో పాటు, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆన్లైన్లో అభ్యంతరకరమైన విషయాలను ప్రచారం చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.