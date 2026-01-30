ఐదు సార్లు చుక్కెదురు- బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐ బొమ్మ రవి
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సినిమా పైరసీ కేసులో, ఐబొమ్మ రవి బెయిల్ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అంతకుముందు, అతను నాంపల్లి కోర్టులో పలు బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశాడు. కానీ అవన్నీ తిరస్కరించబడ్డాయి. దీంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు అతని బెయిల్ పిటిషన్ను స్వీకరించి, ప్రతివాద అఫిడవిట్ను దాఖలు చేయాలని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆదేశించింది.
పోలీసులు ఫిబ్రవరి 3, మంగళవారం నాడు తమ స్పందనను సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రవిపై పైరసీకి సంబంధించిన నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి . అతను చంచల్గూడ జైలులో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో కొనసాగుతున్నాడు. జనవరి 9న రవికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులకు సంబంధించిన ఐదు బెయిల్ పిటిషన్లను నాంపల్లి కోర్టు కొట్టివేసింది. విచారణ సమయంలో, దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని పేర్కొంటూ పోలీసులు బెయిల్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. రవికి విదేశీ పౌరసత్వం ఉందని, విడుదల చేస్తే అతను దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉందని కూడా వారు కోర్టుకు తెలిపారు.
కోర్టు పోలీసులతో ఏకీభవించి, అన్ని బెయిల్ పిటిషన్లను తిరస్కరించింది. తద్వారా డిజిటల్ పైరసీకి వ్యతిరేకంగా బలమైన సందేశాన్ని పంపింది. రవి అరెస్టు తర్వాత, పైరసీ గణనీయంగా తగ్గుతుందని చాలా మంది భావించారు. అయితే, అది జరగలేదు. అతను కస్టడీలోకి తీసుకున్న తర్వాత కూడా, రాజా సాబ్, మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, బోర్డర్ 2 వంటి అనేక కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలు టోరెంట్ సైట్లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. ఇది భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సినిమా పైరసీ ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా మిగిలిపోయిందని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.