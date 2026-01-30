శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (09:53 IST)

ఐదు సార్లు చుక్కెదురు- బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐ బొమ్మ రవి

iBomma Ravi
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సినిమా పైరసీ కేసులో, ఐబొమ్మ రవి బెయిల్ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అంతకుముందు, అతను నాంపల్లి కోర్టులో పలు బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశాడు. కానీ అవన్నీ తిరస్కరించబడ్డాయి. దీంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు అతని బెయిల్ పిటిషన్‌ను స్వీకరించి, ప్రతివాద అఫిడవిట్‌ను దాఖలు చేయాలని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆదేశించింది. 
 
పోలీసులు ఫిబ్రవరి 3, మంగళవారం నాడు తమ స్పందనను సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రవిపై పైరసీకి సంబంధించిన నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి . అతను చంచల్‌గూడ జైలులో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో కొనసాగుతున్నాడు. జనవరి 9న రవికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 
 
హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులకు సంబంధించిన ఐదు బెయిల్ పిటిషన్లను నాంపల్లి కోర్టు కొట్టివేసింది. విచారణ సమయంలో, దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని పేర్కొంటూ పోలీసులు బెయిల్‌ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. రవికి విదేశీ పౌరసత్వం ఉందని, విడుదల చేస్తే అతను దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉందని కూడా వారు కోర్టుకు తెలిపారు. 
 
కోర్టు పోలీసులతో ఏకీభవించి, అన్ని బెయిల్ పిటిషన్లను తిరస్కరించింది. తద్వారా డిజిటల్ పైరసీకి వ్యతిరేకంగా బలమైన సందేశాన్ని పంపింది. రవి అరెస్టు తర్వాత, పైరసీ గణనీయంగా తగ్గుతుందని చాలా మంది భావించారు. అయితే, అది జరగలేదు. అతను కస్టడీలోకి తీసుకున్న తర్వాత కూడా, రాజా సాబ్, మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, బోర్డర్ 2 వంటి అనేక కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలు టోరెంట్ సైట్లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి. ఇది భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సినిమా పైరసీ ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా మిగిలిపోయిందని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

జగన్ వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా మాట్లాడారు.. ఆ తేడా కూడా తెలియదా? జబర్దస్త్ శాంతి స్వరూప్ (video)

జగన్ వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా మాట్లాడారు.. ఆ తేడా కూడా తెలియదా? జబర్దస్త్ శాంతి స్వరూప్ (video)గత కొన్ని రోజుల క్రితం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతి వేడుకల గురించి మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్ టీడీపీ, జనసేన నాయకులను విమర్శించారు. పండుగ సమయంలో రికార్డింగ్ డ్యాన్స్‌లు, జూదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆయన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంలో, జగన్ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. రికార్డింగ్ డ్యాన్స్‌ల సమయంలో మంత్రి వేదికపై బాధ్యతారహితంగా, అనుచితంగా నృత్యం చేశారని, అలా చేయడం ద్వారా సుభాష్ తన గౌరవాన్ని కోల్పోయారని ఆయన ఆరోపించారు.

మహా పాపం నిజం.. తిరుపతి లడ్డూ వివాదం.. వైకాపా, జగనే టార్గెట్‌గా ఫ్లెక్సీలు

మహా పాపం నిజం.. తిరుపతి లడ్డూ వివాదం.. వైకాపా, జగనే టార్గెట్‌గా ఫ్లెక్సీలుతిరుపతి లడ్డూ వివాదం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి రాజకీయ వేడిని రాజేసింది. వైఎస్సార్‌సీపీ, జగన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడారనే ఆరోపణలు గతంలో వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో, అధికార ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై విచారణకు ఆదేశించింది. సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ వెల్లడించిన నివేదికల ప్రకారం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో లడ్డూల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

తల్లి అంజనా దేవి పుట్టినరోజు.. జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్న పవన్ కల్యాణ్

తల్లి అంజనా దేవి పుట్టినరోజు.. జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం తన తల్లి అంజనా దేవి పుట్టినరోజును జరుపుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, జంతు సంరక్షణ చొరవలో భాగంగా రెండు జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్నారు. జంతువుల సంరక్షణ కోసం ఇతరులను కూడా దత్తత తీసుకోవాలని ఆయన ప్రోత్సహించారు.

అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి ఏఐ విశ్వవిద్యాలయం.. ఫిబ్రవరి 19న ప్రారంభం

అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి ఏఐ విశ్వవిద్యాలయం.. ఫిబ్రవరి 19న ప్రారంభంభారతదేశంలోని మొట్టమొదటి ఏఐ విశ్వవిద్యాలయం ఫిబ్రవరి 19న అమరావతిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనుంది. ఈ సంస్థ NVIDIA మద్దతుతో పనిచేస్తుంది. కృత్రిమ మేధస్సులో అధునాతన విద్యపై దృష్టి పెడుతుంది. పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్‌ను కోర్సులు కవర్ చేస్తాయి. రాబోయే రెండేళ్లలో 10,000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఈ విశ్వవిద్యాలయం లక్ష్యం. విద్యావేత్తలతో పాటు, ఏఐ స్టార్టప్‌లకు మార్గదర్శకత్వం వహించడంపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది. ఆవిష్కరణ, పరిశోధనలకు మద్దతు ఇచ్చే బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడం లక్ష్యం.

మేడారం ఉత్సవంలో నీటి లభ్యతను, రిటైల్ సాధికారతను కల్పిస్తున్న కోకా-కోలా ఇండియా

మేడారం ఉత్సవంలో నీటి లభ్యతను, రిటైల్ సాధికారతను కల్పిస్తున్న కోకా-కోలా ఇండియాఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన వేడుక అయిన మేడారం జాతర 2026 కోసం సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో కోకా-కోలా ఇండియా, తన బాట్లింగ్ భాగస్వామి- హిందూస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి, పెద్ద ఎత్తున హైడ్రేషన్ యాక్సెస్, రిటైలర్ ఎనేబుల్‌మెంట్, కమ్యూనిటీ నేతృత్వంలోని కార్యక్రమాల ద్వారా స్థానిక ప్రాధాన్యతల పట్ల తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తోంది. తన లోకల్ యువర్స్ చొరవ ద్వారా ఈ కంపెనీ, స్థానిక జీవనోపాధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఆర్థిక అవకాశాలను సృష్టించడానికి పరిసర రిటైలర్లు, విక్రేతలు, కార్మికులతో కలిసి పనిచేస్తోంది.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.
