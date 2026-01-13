హమ్మయ్య.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఊరట.. ఆ కేసులో క్లీన్చిట్
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఊరట లభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నిధుల దుర్వినియోగంలో ఆయన ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలపై దాఖలైన కేసును విజయవాడలోని ఒక స్థానిక కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ కేసు ప్రకారం అక్టోబర్ 31, 2023న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి ముందు, చంద్రబాబు నాయుడు రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో 50 రోజులకు పైగా గడిపారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసులో ముఖ్యమంత్రి ప్రమేయం ఏమీ లేదని సీఐడీ గుర్తించిందని, దానికి అనుగుణంగా కోర్టులో ఒక మెమో దాఖలు చేసిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మలపాటి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
న్యాయాధికారి ఈ మెమోను అంగీకరించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎస్ఎస్డీసీ) నిర్వహించిన ఒక ప్రాజెక్టులో ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలకు సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడును సెప్టెంబర్ 9, 2023న అరెస్టు చేశారు.
ఈ ప్రాజెక్టు నిరుద్యోగ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. కార్పొరేషన్ ఏర్పాటులో, నిధుల ఆమోదంలో చంద్రబాబు నాయుడు నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఏపీ సీఐడీ ఆరోపించింది. ఈ పథకానికి సంబంధించిన కీలక పత్రాలపై ఆయన సంతకం ఉందని, ఇది ఆయన్ను ఈ కేసులో ప్రధాన వ్యక్తిగా నిలబెట్టిందని కూడా వారు పేర్కొన్నారు.
జనవరి 12, సోమవారం వాదనలు విన్న తర్వాత, ఈ కేసులో ఆయన పాత్రకు సంబంధించి ఎటువంటి ఆధారం లేదని సీఐడీ సమర్పించిన వాదనను ఏసీబీ కోర్టు అంగీకరించి, చంద్రబాబు నాయుడితో పాటు మరో 36 మందిపై ఉన్న కేసులను మూసివేయాలని ఆదేశించిందని దమ్మలపాటి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.