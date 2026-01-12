కోడి పందాలపై హైకోర్టు సీరియస్.. సెక్షన్ 144 విధించాలి.. పోలీసులకు ఆదేశాలు
సంక్రాంతి సందర్భంగా జరిగిన కోడి పందాల కార్యక్రమాల తర్వాత, హైకోర్టు గతంలో కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం కఠినంగా వ్యవహరించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. జంతువులపై క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం, 1960, ఆంధ్రప్రదేశ్ గేమింగ్ చట్టాన్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అమలు చేయడంపై ఈ ఆదేశాలు దృష్టి సారించాయి.
తూర్పు- పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణ - గుంటూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోర్టు ప్రత్యేకంగా ఆదేశించింది. కోడి పందాల వేదికల గురించి అధికారులకు సమాచారం అందిన వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. అటువంటి కార్యకలాపాలను నిరోధించడానికి అవసరమైన చోట సెక్షన్ 144 విధించాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ ప్రదేశాలలో జూదంలో పాల్గొన్న డబ్బును స్వాధీనం చేసుకోవాలని, కోడి పందాల పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కూడా ఆదేశించింది.
కోర్టు మార్గదర్శకాల ఉల్లంఘనలపై చర్యలు తీసుకోవడానికి పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ ఆదేశాలను జారీ చేశారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా కోడి పందాలకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని కోరుతూ పద్నాలుగు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి.
కోడి పందాలకు కత్తులు కట్టడం వల్ల జంతువులపై క్రూరత్వం, అక్రమ మద్యం అమ్మకాలు, జూదం, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు పెరగడాన్ని పిటిషన్లు హైలైట్ చేశాయి. గతంలో హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ, అధికారులు నిషేధాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం లేదని పిటిషనర్లు వాదించారు.
సంప్రదాయం పేరుతో చట్టవిరుద్ధ కార్యక్రమాలు బహిరంగంగానే కొనసాగుతున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. హోం శాఖ తరపున హాజరైన ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఎ. జయంతి, పోలీసులు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారని సమర్పించారు.
రెండు వైపులా విన్న తర్వాత, కోర్టు మునుపటి ఆదేశాలను పునరుద్ఘాటించింది. కలెక్టర్లు, ఎస్పీల ద్వారా కఠినమైన అమలును ఆదేశించింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేయబడతాయి. అయినప్పటికీ సంక్రాంతి సందర్భంగా కోడిపందేలు మరియు జూదం అదుపు లేకుండా కొనసాగుతాయి.