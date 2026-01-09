హీరో నవదీప్కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు
డ్రగ్స్ కేసులో నటుడు నవదీప్కు ఊరట లభించింది. అతనిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గుడిమల్కాపూర్లో నమోదైన ఈ కేసులో, నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు లభించలేదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది.
నవదీప్ తరపున వాదించిన న్యాయవాది వెంకట సిద్ధార్థ్, ఈ కేసులో నవదీప్ పేరు కేవలం ఎఫ్ఐఆర్లో మాత్రమే ఉందని, సంఘటనా స్థలంలో అతని వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు. సంఘటనా స్థలంలో స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులలో, వాటికి నవదీప్కు సంబంధం ఉందని నిరూపించే ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కూడా ఆయన వివరించారు.
ఈ వాదనలతో ఏకీభవించిన హైకోర్టు, సరైన ఆధారాలు లేకుండా కేసును కొనసాగించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించింది. నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించనందున, అతనిపై నమోదైన కేసును కొట్టివేస్తున్నట్లు కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పుతో నవదీప్కు పెద్ద న్యాయపరమైన ఊరట లభించింది.