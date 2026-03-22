తండ్రీకూతుళ్లైన అర్జున్ సర్జా, ఐశ్వర్య అర్జున్ల అద్భుతమైన కలయికతో రూపొందిన 'సీతా పయనం' చిత్రం. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషలలో ఈ చిత్రం, పండుగ సీజన్కు సరిగ్గా సరిపోయే భావోద్వేగభరితమైన, ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని కలిగించే చిత్రం ‘సీతా పయనం’.
అర్జున్ సర్జా, ఐశ్వర్య అర్జున్, ధ్రువ సర్జా, నిరంజన్, ప్రకాష్ రాజ్ మరియు సత్యరాజ్లతో కూడిన ప్రఖ్యాత తారాగణంతో, 'సీతా పయనం' కుటుంబం, ప్రేమ మరియు జీవితంలోని ఊహించని ప్రయాణాల సారాంశాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించే గొప్ప వినోదాత్మక చిత్రం.
అర్జున్ సర్జా, ఐశ్వర్య అర్జున్ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న భావోద్వేగమైన సీన్స్ ఈ చిత్రాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రామాణికతను, ఆత్మీయతను జోడించి, మన హృదయాలను కదిలింప చేస్తుంది. అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్రాణం పోసింది అని చెప్పవచ్చు, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూ, ఆలోచింపజేస్తూ, వాళ్ళ ప్రియమైన వ్యక్తులతో తిరిగి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకునేలా రూపొందించబడింది.
ఈ కథకు కేంద్రబిందువు సీత. ఆమె తల్లిని కోల్పోయిన తర్వాత, ఆమె తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్యరాజ్) అపారమైన ప్రేమతో పెంచిన ఆమె ప్రపంచమే సీత. వారి బంధం చాలా సన్నిహితమైనది. హృదయాన్ని కదిలించేది. అయితే, సీత పెళ్లి ఆలోచనను తప్పించుకుంటూ ఉండగా, వైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్కు ఆమె చేసే ప్రయాణంలో జీవితం ఊహించని మలుపు తీసుకుంటుంది. యాదృచ్ఛికంగా జరిగే పరిచయాలు, ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు, గిరి (అర్జున్ సర్జా), బసవన్న (ధ్రువ సర్జా)ల ప్రవేశంతో ఈ భావోద్వేగభరితమైన ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందో అదే ప్రధానాంశం.
'సీతా పయనం'లో భాగమైనందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞతగా, భావోద్వేగానికి గురవుతున్నాను. ఈ చిత్రంలో మా నాన్నతో కలిసి పనిచేయడం దీనిని మరింత ప్రత్యేకంగా చేసింది. ఇది ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవడం, ప్రేమ, ఎంతో నమ్మకంతో నిండిన ప్రయాణం. ఆయన నాకు కేవలం ఒక దర్శకురాలిగానేకాకుండా, నన్ను నిజంగా నమ్మిన వ్యక్తిగా మార్గనిర్దేశం చేశారు.
ఈ చిత్రం ఎప్పటికీ నా హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ ఉగాదికి సన్ నెక్స్ట్లో ప్రేక్షకులు సీత ప్రయాణాన్ని చూడబోతున్నందుకు నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.
అర్జున్ సర్జా మాట్లాడుతూ, 'ఈ ఉగాది నా జీవితంలోని అత్యంత ప్రత్యేకమైన క్షణాలలో ఒకటి. ‘సీతా పయనం’ అనేది బంధాలు మరియు జీవితం తీసుకునే ఊహించని మార్గాల గురించిన కథ. దీనిని సన్ NXTలో కుటుంబాలతో పంచుకోవడానికి ఉగాది కంటే మంచి సందర్భం నాకు దొరకదు' అని అన్నారు.
నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడుతూ, 'సీతా పయనం'లోని సరళత, భావోద్వేగపరమైన నిజాయితీ నన్ను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇది ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బంధాన్ని హత్తుకునే కథ. కథ చెప్పడంలో క్రమశిక్షణ, హృదయాన్ని స్పృశించే అర్జున్తో పనిచేయడం ఈ అనుభవాన్ని నిజంగా చిరస్మరణీయం చేసింది' అని పేర్కొన్నారు. .”
సత్యరాజ్ మాట్లాడుతూ, 'ఈ చిత్రంలోని తండ్రీ - కూతుళ్ల బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది, మనకు బాగా దగ్గరగా అనిపించేది. అది నాకు ఆ నిశ్శబ్దమైన బలాన్ని, ప్రేమను గుర్తుచేసింది' అని పేర్కొన్నారు.