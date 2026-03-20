వ్లాగ్లలో కలిసిపోయిన షార్ట్స్, గేమ్ప్లేలో కలిసిపోయి, స్నేహితుడి సిఫార్సులా అనిపించే స్పాన్సర్డ్ కంటెంట్కు దారితీస్తాయి. వాళ్లు స్క్రీన్ను ఒక్క క్షణం కూడా వదలడం లేదు. జెన్ ఆల్ఫా డిజిటల్ స్ట్రీమ్ను చూడదు, దానిలోనే జీవిస్తుంది. లీనమయ్యే, వాణిజ్యపరంగా చురుకైన ఈ వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోడానికే అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) అకాడమీ పూనుకుంది. ఫ్యూచర్ బ్రాండ్స్ కన్సల్టింగ్తో కలిసి, ASCI అకాడమీ వాట్ ది సిగ్మా? అనే ఒక మార్గదర్శక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధన అధ్యయ నాన్ని విడుదల చేసింది. ఇది, 7-15 ఏళ్ల వయస్సు గల(జెనరేషన్ ఆల్ఫాకు చెందిన) పిల్లలు మీడియా, కంటెంట్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ చెందుతారో, హైపర్-డిజిటల్ వాతావరణంలో వాణిజ్య సందేశాలను ఎలా గుర్తిస్తారో, వర్గీకరిస్తారో, అర్థం చేసుకుంటారో పరిశీలిస్తుంది.
తొలి ఏఎస్సీఐ యాడ్ ట్రస్ట్ సమ్మిట్ 2026లో ఆవిష్కరించబడిన ఈ అధ్యయనం, ఆరు భారతీయ నగరాల్లో నిర్వహించిన సమగ్ర జాతివివరణాత్మక పరిశోధనపై ఆధారపడి ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఇళ్లలో ఇంటర్వ్యూలు, తోబుట్టువులు, సహచరులతో చర్చలు, అలాగే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, కౌన్సిలర్లు, మనస్తత్వ వేత్తలు, మార్కెటర్లు, కిడ్ఫ్లూయెన్సర్లతో సంభాషణలు జరిపారు. పిల్లలు కంటెంట్, ప్రకటనలతో మమేకమయ్యే వివిధ కోణాలను, అలాగే డిజిటల్ మాధ్యమాలకు వారిని చేరువ చేయడంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రకటనకర్తలు, అల్గారిథమ్ల పాత్రను ఈ అధ్యయనం విశ్లేషిస్తుంది.
‘ఏఎస్సీఐ అకాడమీ యొక్క వాట్ ది సిగ్మా? అనే అధ్యయనం, జనరేషన్ ఆల్ఫా యొక్క కంటెంట్ జీవితం పై జరిపే ఒక పరిశోధన- ఇది వారిని విమర్శించడానికి కాదు, వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి. వారి సాంస్కృ తిక దృక్పథాలు మునుపటి తరాల వారి దృక్పథాల నుండి భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మన దేశంలో వారే అతి పిన్న వయస్కులైన మీడియా వినియోగదారులు కాబట్టి, వారు ప్రకటనలను ఎలా గ్రహిస్తారనే దానిపై అంతర్దృష్టులు పొందడం అనేది మరింత బాధ్యతాయుతమైన నిమగ్నత చట్రాలను నిర్మించడంలో మొదటి అడుగు. భాగస్వాముల మధ్య సృజనాత్మకత, బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యం పాటిస్తూ, సమాచారంతో కూడిన, సహకార సంభాషణను ప్రేరేపించడమే మా లక్ష్యం అని ఏఎస్సీఐ సీఈఓ, సెక్రటరీ జనరల్ మనీషా కపూర్ అన్నారు.
ఈ అధ్యయనంలో ఐదు కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి:
1. విచ్ఛిన్న తరం
జెన్ ఆల్ఫా ఇంటర్నెట్తో పాటుగా పెరగడం లేదు- వారు దానిలోనే పెరుగుతున్నారు. వారి సాంస్కృతిక సంకేతాలు, సౌందర్య భావనలు, భాషా ప్రపంచం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిజ సమయంలో సమకాలీకరించబడ్డా యి. ఈ పరిణామం ఎంత వేగంగా జరుగుతోందంటే, అది పెద్దలను వారి పిల్లల ప్రపంచంలో ఆచరణాత్మకంగా నిరక్షరాస్యులుగా మార్చేసింది. అందులోని ప్రస్తావనలు అపరిచితంగా ఉంటాయి. హాస్యం అస్పష్టంగా ఉం టుంది. అయినప్పటికీ, ముంబై లేదా వైజాగ్లోని ఒక చిన్నారికి, ఈ ప్రామాణిక అంశాలు ఒకప్పుడు ఆట స్థలంలో ఆడిన ఆటలాగా తక్షణమే, అందరితో పంచుకోబడేవిగా ఉంటాయి.
2. అధికార శూన్యం
పిల్లల డిజిటల్ ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సాంస్కృతిక పరిజ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్న తరుణంలో, అల్గోరిథం రంగంలోకి దిగింది. ప్రతిస్పందించేదిగా, అంతులేనిదిగా, వీక్షకుల అభిరుచులకు అత్యంత అనుగుణంగా ఉండే ఈ ఫీడ్, చాలామంది పిల్లల దైనందిన జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన భాగంగా మారింది. తాము పూర్తిగా చూడలేని ఈ ప్రపంచంలో హానికరమైన కంటెంట్ అంటే ఏమిటో తెలియక, స్క్రీన్ సమయం, డిజిటల్ వినియోగంపై నియమాలను నిర్దేశిస్తూ, ఇకపై వాటిని ఎలా అమలు చేయాలో స్పష్టత లేని తల్లి దండ్రులు, నిరంతరం తమ నియమాలను సవరించుకునే స్థితిలో ఉంటున్నారు.
3. సమాజంగా డిజిటల్
జెన్ ఆల్ఫా ఆన్లైన్లో జీవిస్తుంది; ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ అనేవి వేర్వేరు ప్రపంచాలు కావు, అవి రెండూ కలిసి ఒకే నిరంతర వాస్తవికతను ఏర్పరుస్తాయి. కంటెంట్ క్రమంగా ఒక ముఖ్యమైన ప్రభావితం చేసే అంశంగా మారుతోంది. ఫోన్ అనేది వారు చేతిలోకి తీసుకునే ఒక పరికరం కాదు. అది వారు నివసించే ప్రదేశం.
4. ది గ్రేట్ మీడియా ముక్బాంగ్
కంటెంట్ అనేది ఒక అస్పష్టమైన, పరిసర, బహు-ఇంద్రియాలచే గుర్తించే, హద్దులు లేని విశ్వంగా మారింది. ప్రకటనలు, వినోదం, వాణిజ్యం అన్నీ కలిసిపోయి షార్ట్స్, మీమ్స్, వ్లాగ్స్, గేమ్ప్లే, యాడ్స్, పిల్లల కోసం రూపొందించిన పెద్దల కంటెంట్తో కూడిన ఒకే, భేదరహిత ప్రవాహంగా మారిపోయాయి. జెన్ ఆల్ఫా ఏమి చూడాలో ఎంచుకోవడం లేదు. వారు ఫీడ్స్లో జీవిస్తున్నారు. పిల్లలు తమకు కావాల్సింది ఎంచుకుని చూడటం, స్క్రీన్ మీద వచ్చేదాన్ని అలా చూస్తూ ఉండిపోవడం మధ్య ఉన్న తేడా ఇప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది.
5. ప్రకటనల గుర్తింపు మసకబారడం
చిన్న పిల్లలు(7-12 సంవత్సరాలు) అత్యంత స్పష్టమైన ప్రకటనలను మాత్రమే గుర్తిస్తారు; ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ప్రమోషన్లు, గేమింగ్ అనుసంధానాలు, వ్లాగ్ స్పాన్సర్షిప్లు వారికి వినోదంగానే అనిపిస్తాయి. పెద్ద పిల్లలు (13-15 ఏళ్లు) ప్రకటనల అక్షరాస్యతను ఎక్కువగా పెంపొందించుకున్నారు, అయినప్పటికీ భావోద్వేగాలతో కూడిన, కథనంతో మిళితమైన బ్రాండ్ సందేశాలకు సులభంగా ప్రభావితమవుతూనే ఉంటారు. నిరంతరాయంగా ప్రసారమయ్యే మీడియా ప్రవాహంలో, అన్ని విషయాలలోనూ విచక్షణ శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది.
గత తరాల వారు డిజిటల్ మీడియాకు పరిచయం కాగా, ఈ తరానికి అదే వారు నివసించే ప్రపంచం. వారికి కంటెంట్తో ముఖాముఖి సంబంధం ఉంది, దీనిని తల్లిదండ్రులు, అధికార వ్యక్తులు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేక పోవచ్చు. ఈ నివేదిక వారు ఏమి చూస్తున్నారో మాత్రమే కాకుండా, అల్గారిథమ్లు, కంటెంట్, ప్రకటనల ద్వారా వారు ఎలా ప్రభావితమవుతున్నారో కూడా అన్వేషిస్తుంది. ప్రకటనల పర్యావరణ వ్యవస్థ ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలో ఆలోచించే ఉద్దేశ్యంతో, ఇది జెన్ ఆల్ఫా, వారి వాస్తవ పరిస్థితులపై అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని ఫ్యూచర్బ్రాండ్స్ కన్సల్టింగ్ వ్యవస్థాపకులు, డైరెక్టర్ సంతోష్ దేశాయ్ అన్నారు.
నిర్ధారణ నుండి మార్గాల వరకు
పాఠశాలలతో సహా, ఈ వ్యవస్థలోని ప్రతి భాగస్వామిని భాగస్వామ్యం చేస్తూ - నాలుగు మార్గాల చుట్టూ అల్లుకున్న- ఒక అనుకూలమైన, సూత్రాల-ఆధారిత విధానాన్ని ఈ నివేదిక ప్రతిపాదిస్తోంది.
సార్వత్రిక సూచనలు: ప్రస్తుతం కనిపించని వాటిని యువ ప్రేక్షకులు గుర్తించేలా చేసే సార్వత్రిక రూప కల్పన సూత్రాలను ఉపయోగించి, వాణిజ్య ఉద్దేశాన్ని సూచించే మార్గాలపై ఈ వ్యవస్థ తప్పనిసరిగా కృషి చేయాలి.
పర్యావరణ వ్యవస్థవ్యాప్త బాధ్యత: ప్రకటనకర్తలు, ప్లాట్ఫామ్లు, సృష్టికర్తలు, పాఠశాలలు, తల్లి దండ్రుల పాత్రలు, ఎందుకంటే పిల్లలను ఒక్కరు మాత్రమే ఒంటరిగా రక్షించలేరు.
భవిష్యత్తు సన్నద్ధ రక్షణలు: తల్లిదండ్రుల నియంత్రణల వంటి భద్రతా, శ్రేయస్సు సాధనాలను, కేవ లం నేపథ్య ఎంపికలుగా కాకుండా, పిల్లల కంటెంట్ అనుభవాలలోనే నేరుగా విలీనం చేయడం.
పాఠశాలల్లో మీడియా, ప్రకటనల అక్షరాస్యత: నియత విద్య ద్వారా వయస్సుకు తగిన మీడియా అక్షరాస్యతను, అలాగే ఒప్పించడం, వాణిజ్య ఉద్దేశ్యంపై అవగాహనను పెంపొందించడం. ఇది కంటెంట్, మీడియా అక్షరాస్యతపై చేపట్టే ఒక పెద్ద ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉండవచ్చు.