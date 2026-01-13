మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (18:33 IST)

ఎథికల్ UI-UX ఇ-లెర్నింగ్ కోర్సును ప్రారంభించిన ASCI అకాడమీ

కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ASCI అకాడమీ, అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) శిక్షణా విభాగం, డిజిటల్ మార్కెటర్లు, ఇ-కామర్స్ కంపెనీలు, ప్రోడక్ట్ నిపుణులు మరియు డిజైనర్ల కోసం కొత్త ఇ-లెర్నింగ్ కోర్స్‌-ఎథికల్ UI-UX డిజైన్స్: బిల్డింగ్ కన్స్యూమర్ ట్రస్ట్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ కోర్సు హిందుస్తాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్(HUL)తో కలిసి రూపొందించబడింది.
 
ఇప్పుడు చట్టాలు కఠినంగా అమలులో ఉంటున్న సమయంలో, చీకటి నమూనాలు(డార్క్ ప్యాటర్న్స్) వంటి తప్పు పద్ధతులపై ప్రభుత్వం గట్టి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ పరిస్థితిలో, ఈ కోర్సు ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్‌ఫేస్ డిజైన్ వినియోగదారుల ప్రవర్తనను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో బాగా అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో, ఇది డిజిటల్ అనుభవాల్లో నైతికత, పారదర్శకత మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది, ASCI కోడ్లు మరియు చట్టాలకు అనుగుణంగా.
 
చీకటి నమూనాలు(డార్క్ ప్యాటర్న్స్) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలో కూడా కఠిన నియంత్రణల పరిధిలోకి రావడం నేపథ్యంలో ఈ అధ్యయనం జరిగింది. లోకల్ సర్కిల్స్ చేసిన స్వతంత్ర సర్వేలో, 26 ప్రధాన డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్‌లు తమ సేవల్లో చీకటి నమూనాలు లేవని చెప్పినా, 21 ప్లాట్ఫారమ్‌లు ఇంకా ఒకటి లేదా ఎక్కువ మోసపూరిత డిజైన్ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు కనుగొన్నారు. వీటిలో చెక్అవుట్ వద్ద దాచిన రుసుములు (డ్రిప్ ధరలు), బలవంతపు చర్యల ప్రాంప్ట్‌లు మరియు బాస్కెట్ స్నీకింగ్ వంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు స్వీయ ధృవీకరణ తర్వాత కూడా జరిగాయన్న విషయానికి, చీకటి నమూనాలపై మరింత స్పష్టమైన అవగాహన మరియు నైతిక ప్రత్యామ్నాయాల అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి. లోకల్ సర్కిల్స్ అనేది పౌరులను ప్రభుత్వంతో అనుసంధానించే ఒక సామాజిక మాధ్యమ వేదిక.
 
ASCI అందిస్తున్న ఈ 40 నిమిషాల ఈ-లెర్నింగ్ కోర్సులో మూడు మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మొదటి భాగంలో UI మరియు UX గురించి సులభంగా పరిచయం చేస్తూ, డిజైన్‌లో తీసుకునే నిర్ణయాలు వినియోగదారుల ఎంపికలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వివరిస్తారు. రెండవ మాడ్యూల్ వినియోగదారులను తప్పుదారి పట్టించే మోసపూరిత డిజైన్ పద్ధతులను గుర్తించడం నేర్పిస్తారు. చివరి మాడ్యూల్ చీకటి నమూనాలు వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తాయో వివరిస్తూ, వాటికి బదులుగా నైతికమైన మరియు చట్టాలకు అనుగుణమైన ప్రత్యామ్నాయాలను చూపిస్తారు, తద్వారా సమ్మతిని సులభంగా పాటించవచ్చు.
 
మిస్టర్. మనీషా కపూర్, CEO మరియు సెక్రటరీ జనరల్, ASCI ఇలా అన్నారు: భారతీయ ప్రకటనలకు నైతిక దారి చూపే సంస్థగా, మేము సమ్మతికి సంబంధించిన శిక్షణపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాం. చీకటి నమూనాల గురించి వినియోగదారులు మరియు పరిశ్రమకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇప్పటివరకు అధికారులతో కలిసి పనిచేశాం. ఇప్పుడు ఈ కోర్సు ద్వారా మాటలను కార్యరూపంలోకి తీసుకువస్తున్నాం. ప్రకటనదారులు నైతికంగా, చట్టాలకు అనుగుణంగా వినియోగదారులకు అనుకూలమైన ఇంటర్‌ఫేస్‌లను రూపొందించవచ్చని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం, ఈ కోర్సు అదే విషయాన్ని చూపిస్తుంది. చీకటి నమూనాలు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచడానికి మరియు బ్రాండ్‌పై దీర్ఘకాలిక విశ్వాసాన్ని నిర్మించడానికి పరిశ్రమకు ఈ కోర్సు సహాయపడుతుంది.
 
డాక్టర్ వివేక్ మిట్టల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, లీగల్ అండ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్, HUL ఇలా అన్నారు, ఈ-కామర్స్‌లో చీకటి నమూనాలను అరికట్టేందుకు మరియు బాధ్యతాయుతమైన వ్యాపార విధానాలు, వినియోగదారుల రక్షణపై ప్రభుత్వ నిబద్ధతను చూపే వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ చర్యలను మేము స్వాగతిస్తున్నాము. వినియోగదారుల నమ్మకం HUL కు చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే, సరైన శిక్షణలో పెట్టుబడి పెట్టి, ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నైతిక డిజైన్‌లు మరియు వినియోగదారులను కేంద్రంగా ఉంచిన విధానాలను అనుసరించి, పరిశ్రమకు మంచి ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని మా లక్ష్యం.
 
కోర్సు మరియు అసెస్మెంట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ ద్వారా వారు నమ్మకమైన, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండే మరియు వినియోగదారులను కేంద్రంగా ఉంచిన డిజిటల్ అనుభవాలను రూపొందించగల నిపుణులని గుర్తింపు పొందుతారు.

మీకే చెప్పేది, మా ఇద్దర్నీ వీడియో తీయొద్దు: ఫోటోగ్రాఫర్లపై కృతి సనన్ ఆగ్రహం

మీకే చెప్పేది, మా ఇద్దర్నీ వీడియో తీయొద్దు: ఫోటోగ్రాఫర్లపై కృతి సనన్ ఆగ్రహంసినీ నటులు తమ వ్యక్తిగత విషయాలు గోప్యంగా వుండాలని కోరుకుంటారు. కానీ సినీ సెలబ్రిటీలు తమ కంటికి కనిపిస్తే ఊరుకుంటారా ఫోటోగ్రాఫర్లు, ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ అలానే బంధించేస్తారు. ఇప్పుడు అదే జరిగింది. బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ తన బోయ్ ఫ్రెండుతో వుండగా ఫోటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లు తమ కెమేరాలకు పని చెప్పారు. అదేపనిగా తీయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది గమనించిన కృతి సనన్ వారిపై గట్టిగా కేకలు వేసింది. ఏయ్.. ఏం చేస్తున్నారు. ఫోటోలు తీయకండి, వీడియోలు తీయకండి అంటూ చేతులు ఊపుతూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అయితే అప్పటికే ఫోటోగ్రాఫర్లు తాము చేయాల్సిందంతా చేసేసారు.

Maruti: రాజా సాబ్ గా ప్రభాస్ ని కొత్తగా చూపించాననే ప్రశంసలు వస్తున్నాయి : మారుతి

Maruti: రాజా సాబ్ గా ప్రభాస్ ని కొత్తగా చూపించాననే ప్రశంసలు వస్తున్నాయి : మారుతిటాలీవుడ్ సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా ప్రేక్షకుల ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ "రాజా సాబ్" మూవీ. ఈ సినిమా రిలీజైన 4 రోజుల్లో 201 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను వరల్డ్ వైడ్ సొంతం చేసుకుంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, పిల్లలు మూవీని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

సుమతీ శతకం నుండి అమర్దీప్ చౌదరి డాన్స్ తో తొలి సాంగ్ రిలీజ్

సుమతీ శతకం నుండి అమర్దీప్ చౌదరి డాన్స్ తో తొలి సాంగ్ రిలీజ్అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సుమతీ శతకం చిత్రంలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్పేట్ శైలజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేయగా ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా చేశారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుదల అయిన ఫస్ట్ లుక్ & టీజర్ కు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది.

Naveen : అనగనగా ఒక రాజ సంక్రాంతి పండుగలా ఉంటుంది: నవీన్‌ పొలిశెట్టి

Naveen : అనగనగా ఒక రాజ సంక్రాంతి పండుగలా ఉంటుంది: నవీన్‌ పొలిశెట్టిఈ సంక్రాంతికి భారీ అంచనాల నడుమ విడుదలవుతున్న అసలు సిసలైన పండుగ సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు'. మూడు వరుస ఘన విజయాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న స్టార్ ఎంటర్‌టైనర్ నవీన్‌ పొలిశెట్టి కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని.. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి కథానాయిక. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందించారు.

అస్సామీ చిత్రం జూయిఫూల్ ఉత్తమ చలనచిత్ర అవార్డు; దర్శకుడిగా రాజేష్ టచ్‌రివర్

అస్సామీ చిత్రం జూయిఫూల్ ఉత్తమ చలనచిత్ర అవార్డు; దర్శకుడిగా రాజేష్ టచ్‌రివర్హైదరాబాద్ : రెండు అద్భుతమైన రోజుల సినిమా శ్రేష్ఠత, సృజనాత్మక మార్పిడి మరియు సాంస్కృతిక వేడుకల తర్వాత నిరి9 అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం యొక్క మూడవ ఎడిషన్ ఈరోజు ముగిసింది. ప్రసాద్ ఫిల్మ్ ల్యాబ్స్, రాజ్ భవన్ సంస్కృత ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవం, భారతదేశం , విదేశాల నుండి చిత్రనిర్మాతలు, కళాకారులు, పరిశ్రమ అనుభవజ్ఞులు , సినిమా ఔత్సాహికులను ఒకచోట చేర్చే శక్తివంతమైన వేదికగా ఉద్భవించింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండి

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండిమకర సంక్రాంతి అంటేనే సూర్యకిరణాల వెలుగులు, కొత్త బియ్యం ఘుమఘుమలు, ఇంటి ముంగిట అందమైన ముగ్గులతో అలరారే వేడుక. పవిత్ర స్నానాలు, గోపూజల వంటి సాంప్రదాయక విధులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే ఈ పండుగ రోజున, సంప్రదాయంతో పాటు సౌకర్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఫ్యాబ్ ఇండియా వారి మకర సంక్రాంతి ఫెస్టివ్ కలెక్షన్ అచ్చం అటువంటి క్షణాల కోసమే రూపొందించబడింది. ఇది సరళత, కళాత్మకత మరియు కాలాతీత డిజైన్ల అద్భుత సమ్మేళనం. ఈ కలెక్షన్‌లో మృదువైన, శ్వాసక్రియకు అనువైన కాటన్-సిల్క్ మిశ్రమ వస్త్రాలు ఉన్నాయి, ఇవి రోజంతా తేలిక పాటి, సౌకర్యవంతమైన అనుభూతులను అందిస్తాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్‌వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.
