ఎథికల్ UI-UX ఇ-లెర్నింగ్ కోర్సును ప్రారంభించిన ASCI అకాడమీ

ASCI అకాడమీ, అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) శిక్షణా విభాగం, డిజిటల్ మార్కెటర్లు, ఇ-కామర్స్ కంపెనీలు, ప్రోడక్ట్ నిపుణులు మరియు డిజైనర్ల కోసం కొత్త ఇ-లెర్నింగ్ కోర్స్-ఎథికల్ UI-UX డిజైన్స్: బిల్డింగ్ కన్స్యూమర్ ట్రస్ట్ను ప్రారంభించింది. ఈ కోర్సు హిందుస్తాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్(HUL)తో కలిసి రూపొందించబడింది.
ఇప్పుడు చట్టాలు కఠినంగా అమలులో ఉంటున్న సమయంలో, చీకటి నమూనాలు(డార్క్ ప్యాటర్న్స్) వంటి తప్పు పద్ధతులపై ప్రభుత్వం గట్టి చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ పరిస్థితిలో, ఈ కోర్సు ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ వినియోగదారుల ప్రవర్తనను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో బాగా అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో, ఇది డిజిటల్ అనుభవాల్లో నైతికత, పారదర్శకత మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది, ASCI కోడ్లు మరియు చట్టాలకు అనుగుణంగా.
చీకటి నమూనాలు(డార్క్ ప్యాటర్న్స్) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలో కూడా కఠిన నియంత్రణల పరిధిలోకి రావడం నేపథ్యంలో ఈ అధ్యయనం జరిగింది. లోకల్ సర్కిల్స్ చేసిన స్వతంత్ర సర్వేలో, 26 ప్రధాన డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు తమ సేవల్లో చీకటి నమూనాలు లేవని చెప్పినా, 21 ప్లాట్ఫారమ్లు ఇంకా ఒకటి లేదా ఎక్కువ మోసపూరిత డిజైన్ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు కనుగొన్నారు. వీటిలో చెక్అవుట్ వద్ద దాచిన రుసుములు (డ్రిప్ ధరలు), బలవంతపు చర్యల ప్రాంప్ట్లు మరియు బాస్కెట్ స్నీకింగ్ వంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు స్వీయ ధృవీకరణ తర్వాత కూడా జరిగాయన్న విషయానికి, చీకటి నమూనాలపై మరింత స్పష్టమైన అవగాహన మరియు నైతిక ప్రత్యామ్నాయాల అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి. లోకల్ సర్కిల్స్ అనేది పౌరులను ప్రభుత్వంతో అనుసంధానించే ఒక సామాజిక మాధ్యమ వేదిక.
ASCI అందిస్తున్న ఈ 40 నిమిషాల ఈ-లెర్నింగ్ కోర్సులో మూడు మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మొదటి భాగంలో UI మరియు UX గురించి సులభంగా పరిచయం చేస్తూ, డిజైన్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు వినియోగదారుల ఎంపికలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వివరిస్తారు. రెండవ మాడ్యూల్ వినియోగదారులను తప్పుదారి పట్టించే మోసపూరిత డిజైన్ పద్ధతులను గుర్తించడం నేర్పిస్తారు. చివరి మాడ్యూల్ చీకటి నమూనాలు వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తాయో వివరిస్తూ, వాటికి బదులుగా నైతికమైన మరియు చట్టాలకు అనుగుణమైన ప్రత్యామ్నాయాలను చూపిస్తారు, తద్వారా సమ్మతిని సులభంగా పాటించవచ్చు.
మిస్టర్. మనీషా కపూర్, CEO మరియు సెక్రటరీ జనరల్, ASCI ఇలా అన్నారు: భారతీయ ప్రకటనలకు నైతిక దారి చూపే సంస్థగా, మేము సమ్మతికి సంబంధించిన శిక్షణపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాం. చీకటి నమూనాల గురించి వినియోగదారులు మరియు పరిశ్రమకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇప్పటివరకు అధికారులతో కలిసి పనిచేశాం. ఇప్పుడు ఈ కోర్సు ద్వారా మాటలను కార్యరూపంలోకి తీసుకువస్తున్నాం. ప్రకటనదారులు నైతికంగా, చట్టాలకు అనుగుణంగా వినియోగదారులకు అనుకూలమైన ఇంటర్ఫేస్లను రూపొందించవచ్చని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం, ఈ కోర్సు అదే విషయాన్ని చూపిస్తుంది. చీకటి నమూనాలు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచడానికి మరియు బ్రాండ్పై దీర్ఘకాలిక విశ్వాసాన్ని నిర్మించడానికి పరిశ్రమకు ఈ కోర్సు సహాయపడుతుంది.
డాక్టర్ వివేక్ మిట్టల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, లీగల్ అండ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్, HUL ఇలా అన్నారు, ఈ-కామర్స్లో చీకటి నమూనాలను అరికట్టేందుకు మరియు బాధ్యతాయుతమైన వ్యాపార విధానాలు, వినియోగదారుల రక్షణపై ప్రభుత్వ నిబద్ధతను చూపే వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ చర్యలను మేము స్వాగతిస్తున్నాము. వినియోగదారుల నమ్మకం HUL కు చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే, సరైన శిక్షణలో పెట్టుబడి పెట్టి, ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నైతిక డిజైన్లు మరియు వినియోగదారులను కేంద్రంగా ఉంచిన విధానాలను అనుసరించి, పరిశ్రమకు మంచి ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని మా లక్ష్యం.
కోర్సు మరియు అసెస్మెంట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ ద్వారా వారు నమ్మకమైన, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండే మరియు వినియోగదారులను కేంద్రంగా ఉంచిన డిజిటల్ అనుభవాలను రూపొందించగల నిపుణులని గుర్తింపు పొందుతారు.