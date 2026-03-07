శనివారం, 7 మార్చి 2026
కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

Kidneys
మన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.
 
1. చిన్న చిన్న అజాగ్రత్తల వల్ల కూడా కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. మూత్రవిసర్జనకు కిడ్నీలకు సంబందం ఉన్నది. అందువల్ల మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి.
 
2.కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్దాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్దాలు రక్తంలో కలుస్తాయి. దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది.
 
3.కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్ద్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది. తరచుగా వికారం, వాంతులు వస్తాయి. ఇది రక్తంలో వ్యర్దాల ఫలితంగా జరుగుతుంది. ఈ వికారం ఆకలిని తగ్గిస్తుంది.
 
4. కిడ్నీలు ఎరిత్రోపయోటిన్ అనే హార్మోన్ ని ఉత్పత్తిచేస్తాయి. అవి శరీరంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసే ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఒకవేళ కిడ్నీల పని తీరు తగ్గితే ఎర్రరక్తకణాల ఉత్పత్తి మీద ఆ ప్రభావం పడుతుంది. అలసట, మెదడుకు సంబందించిన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. తీవ్రమైన సందర్బంలో రక్తహీనత వస్తుంది. కిడ్నీలు ఉండే వీపు బాగంలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కిడ్నీలు చెడిపోయినప్పుడు కనపడే సాదారణ సంకేతం.
 
5. ఈ నొప్పితో పాటు కీడ్నీలో ఇన్ పెక్షన్లు, రాళ్లకు కూడా కారణమవుతుంది. వాతావరణం వేడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా చల్లగా ఉన్న ఫీలింగ్ వుంటుంది. ఇది కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయడం లేదనడానికి సంకేతమని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఉచిత బస్సులో పళ్లు తోముతూ ప్రయాణించిన మహిళ వీడియో వైరల్

ఉచిత బస్సులో పళ్లు తోముతూ ప్రయాణించిన మహిళ వీడియో వైరల్తెలంగాణలో మహిళలకు బస్సులో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సౌకర్యం కల్పించింది అక్కడి ప్రభుత్వం. ఐతే దీని గురించి రోజుకో వింత సంఘటనలు కనబడుతున్నాయి. ఒకచోట మహిళలు జుట్టూజుట్టూ పట్టుకుని సీట్ల కోసం కొట్లాడుతుంటే తాజాగా ఓ మహిళ ఏకంగా సీట్లో కూర్చుని కదులుతున్న బస్సులో దర్జాగా పళ్లు తోముతూ కనిపించింది. తోటి ప్రయాణికులు ప్రశ్నిస్తే ఆమె ఎంతమాత్రం పట్టించుకోలేదు. వీడియో తీస్తున్నవారిని... తీయ్, తీసి పెట్టు. పొద్దున్నే ఊరెళ్లాల. బస్సు నాకోసం ఆగదు కదా. పళ్లు తోముకోలేదు. పళ్లు తోముకునే దాకా బస్సు 10 నిమిషాలు ఆపుతారా, కిందకెళ్లి దిగి తోముకుని వస్తా అంటూ సెటైర్లు వేసింది.

మూడేళ్ల చిన్నారిపై యాసిడ్ పోసిన టీచర్.. బాత్రూమ్‌లో పడిపోయిందని?

మూడేళ్ల చిన్నారిపై యాసిడ్ పోసిన టీచర్.. బాత్రూమ్‌లో పడిపోయిందని?విజయవాడలో దారుణం జరిగింది. ఈ టీచర్ మూడేళ్ల చిన్నారిపై అమానుషంగా ప్రవర్తించింది. విజయవాడ విద్యాధరపురంలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ 3 ఏళ్ల చిన్నారిపై యాసిడ్ పోసింది. అయితే ఘటనను ప్రమాదంగా చిత్రీకరించింది. బాత్రూంలో పడిపోయిందని బాలిక తల్లికి టీచర్ ఫోన్ చేసింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అయితే ఆ చిన్నారికి చికిత్స అందిస్తున్న ఆసుపత్రిలో అసలు విషయం బయటపడటంతో స్కూల్ యాజమాన్యం ఖర్చులు భరించి, కేసును రాజీ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.

వెబ్ సిరీస్‌లో ఛాన్సిస్తానని అలాంటి వీడియో తీసి ఎఫ్‌బీలో అప్ చేశాడు.. ఆపై కేసు

వెబ్ సిరీస్‌లో ఛాన్సిస్తానని అలాంటి వీడియో తీసి ఎఫ్‌బీలో అప్ చేశాడు.. ఆపై కేసుఅవకాశాల పేరిట చాలామంది యువతులు మోసపోతున్నారు. తాజాగా వెబ్ సిరీస్ ఆడిషన్ పేరుతో ఒక యువతిని నమ్మించి, అసభ్యకర వీడియోలు చిత్రీకరించి వేధిస్తున్న ఒక డైరెక్టర్‌పై కేసు నమోదైంది. కేసు వివరాల్లోకి వెళితే... ఏపీలోని కాకినాడకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువతి సినీ రంగంపై ఆసక్తితో హైదరాబాద్‌కు వచ్చి, యూసుఫ్‌గూడలోని తన స్నేహితురాలి వద్ద ఉంటూ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో శంకర్ అనే వ్యక్తి తాను డైరెక్టర్‌నని పరిచయం చేసుకుని, ఒక వెబ్ సిరీస్‌లో అవకాశం ఇప్పిస్తానని ఆమెను నమ్మించాడు.

ఆ వంటగది వీడియోలో తప్పు లేనప్పుడు నా కేక్ కటింగులో తప్పు లేదే: దువ్వాడ శ్రీనివాస్

ఆ వంటగది వీడియోలో తప్పు లేనప్పుడు నా కేక్ కటింగులో తప్పు లేదే: దువ్వాడ శ్రీనివాస్తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు. తిరుమలలో కేక్ కట్ చేయకూడదన్న నిబంధన వున్నట్లయితే అది నాకు తెలియదనీ, ఒకవేళ అది తప్పయితే స్వామివారికి భక్తుడిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నానని అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... ఇటీవల వంటగదిలో వున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన వీడియోలో ఎలాంటి తప్పు లేదని ఆయన అన్నారనీ, ఆయనకు అందులో ఎలాంటి తప్పు కనిపించనప్పుడు నాకు కూడా కేక్ కట్ చేయడంలో ఏ తప్పు కనిపించడంలేదని అన్నారు. పైగా ఆ కేకు ఎగ్ లెస్ కేక్ అని బిల్లు ఇదిగోనంటూ చూపించారు దువ్వాడ శ్రీనివాస్. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు.

మధ్యాహ్న భోజన పథకం: వారానికి ఒకసారి చికెన్ స్థానంలో చేపలు

మధ్యాహ్న భోజన పథకం: వారానికి ఒకసారి చికెన్ స్థానంలో చేపలుప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా పిల్లలకు వారానికి ఒకసారి వడ్డించే చికెన్‌ స్థానంలో చేపలను పిల్లలను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికపై శుక్రవారం ఆయన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఖమ్మం, కొత్తగూడెం అధికారులతో సమావేశమై సమీక్షించారు.

Harish Shankar :ఉగాదికి రావాలని వారి కోరిక మేరకు వస్తున్నాం ఆశీర్వదించండి: హరీశ్ శంకర్

Harish Shankar :ఉగాదికి రావాలని వారి కోరిక మేరకు వస్తున్నాం ఆశీర్వదించండి: హరీశ్ శంకర్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా విడుదల తేదీ అనూహ్యంగా ముందుకు జరగడంతో, మార్చి 19న ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు చిత్ర యూనిట్ అహర్నిశలు శ్రమిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ వీడియో సందేశం తెలియజేశారు. తెలుగు పండుగ ఉగాదికి రావాలని ముందుకు జరిగాం అన్నారు.

Ramcharan: పవన్ కళ్యాత్ తో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ మనోహరమైన దృశ్యం!

Ramcharan: పవన్ కళ్యాత్ తో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ మనోహరమైన దృశ్యం!మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, పవర్ స్టార్ వపన్ కళ్యాణ్ ఒకేసారి కలసుకున్న మనోహరమైన దృశ్యం నిన్న రాత్రి ఆవిష్కరుతమైంది. హైదరాబాద్ లో నిన్న రాత్రి అల్లుశిరీష్, నయనికల పెళ్లిలో కలిశారు. సినీరంగ ప్రముఖులు, రాజకీయనాయకులు అంతా కలిసి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. తెలంగాణ సి.ఎం. రేవంత్ రెడ్డిని దగ్గరుండి అల్లు అర్జున్ పెండ్లి వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. వారిద్దరు కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నారు.

గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 (TGFA) లకు ఎంపికైన చిరంజీవి, నాగచైతన్య, రష్మిక మందన్నా

గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 (TGFA) లకు ఎంపికైన చిరంజీవి, నాగచైతన్య, రష్మిక మందన్నాఈ ఏడాది మొత్తం 17 విభాగాల్లో అవార్డుల‌ను అంద‌జేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. సామాజిక‌, సందేశాత్మ‌క చిత్రాల‌కు ప్ర‌త్యేక అవార్డుల‌తో పాటు డాక్ట‌ర్ సినారే, ఏఎన్ఆర్ పేర్ల‌తో ప్రత్యేక పుర‌స్కారాల‌ను సైతం చేర్చడం జ‌రిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్.టి.ఆర్. అవార్డు దక్కింది.

కేక్ కట్ చేయకూడదని మాకు తెలియదు... ఎగ్ లెస్ కేకే కట్ చేశాం.. దువ్వాడ శ్రీనివాస్

కేక్ కట్ చేయకూడదని మాకు తెలియదు... ఎగ్ లెస్ కేకే కట్ చేశాం.. దువ్వాడ శ్రీనివాస్బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన తిరుమలలో కేక్ కటింగ్‌తో బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. తిరుమలలో బర్త్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన విషయాన్ని శ్రీనివాస్, మాధురిలు ధ్రువీకరించారు. అయితే ఈ విషయంలో తనూజకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు.

శర్వా బైకర్ నుంచి మోటివేషన్ యాంథమ్ జిద్ధి జిద్ధి రిలీజ్

శర్వా బైకర్ నుంచి మోటివేషన్ యాంథమ్ జిద్ధి జిద్ధి రిలీజ్శర్వా మోస్ట్ ఎవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా బైకర్ ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న నేపథ్యం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ మూవీ, హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ యాక్షన్‌తో పాటు అద్భుతమైన ఎమోషన్స్ ఉన్న కథ.
