థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

మీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం. మీ జీవక్రియ విధులను సజావుగా నిర్వహించడానికి థైరాయిడ్ను ఎలా బాగా నిర్వహించవచ్చో చూద్దాం.
మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నలుగురిలో ఒకరు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ బారిన పడుతున్నారు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనేది తరచుగా వివిధ ఆరోగ్య సమస్యల సమూహం-అధిక రక్తపోటు(హై బ్లడ్ ప్రెషర్), హై బ్లడ్ షుగర్, హై బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటివి. అవన్నీ కలిస్తే, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ వంటి తీవ్రమైన పరిస్థితులకు మీ ఆరోగ్య రిస్క్ను పెంచుతాయి. ఒక వ్యక్తికి హై బ్లడ్ షుగర్, తక్కువ మంచి HDL కొలెస్ట్రాల్, అధిక ట్రైగ్లిజరైడ్లు, పెద్ద నడుము పరిమాణం, హై బీపీ వంటి మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రమాద కారకాలు ఉన్నప్పుడు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ నిర్ధారణ అవుతుంది. ఈ కారకాలు చివరికి గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, స్ట్రోక్, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
హైపోథైరాయిడిజం, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ తరచుగా ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటాయి. ఇవి బ్లడ్ షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, బరువు, రక్తపోటును మీ శరీరం నిర్వహించే తీరును ప్రభావితం చేస్తాయి. థైరాయిడ్ సమస్యలు సర్వసాధారణంగా ఉన్న భారతదేశంలో ఈ సంబంధం మరింత ముఖ్యమైనది. 10 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో జీవిస్తున్నారు. నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలి-పోషకాహార లోపం, వ్యాయామం లేకపోవడం, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, క్రమరహిత నిద్ర, పర్యావరణ కారకాలు, హైపోథైరాయిడిజం, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ రెండింటినీ ప్రేరేపించే హానికరమైన కలయికను సృష్టిస్తాయి.
హైపోథైరాయిడిజమ్ను నిశితంగా పరిశీలించడం
డాక్టర్ కె.వి. రవి తేజ, కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్, అడ్వాన్స్డ్ సెంటర్ ఫర్ ఎండోక్రైనాలజీ- డయాబెటీస్, విశాఖపట్నం, ప్రకారం, హైపోథైరాయిడిజం లేదా థైరాయిడ్ తక్కువగా ఉండటం అనేది మీ శరీరం సజావుగా పని చేయడానికి తగినంత హార్మోన్లు ఉత్పత్తి కానప్పుడు సంభవిస్తుంది. ఈ మందగమనం జీవక్రియను ప్రభావితం చేస్తుంది. బరువు, బ్లడ్ షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. థైరాయిడ్ తక్కువ పనితీరు LDL కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతుంది, ఇన్సులిన్ నిరోధకతను ప్రేరేపిస్తుంది, డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
అబాట్ ఇండియా మెడికల్ అఫైర్స్ హెడ్ డాక్టర్ కిన్నెర పుట్రేవు మాట్లాడుతూ, హైపోథైరాయిడిజం తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో గుర్తించబడదు. దాని లక్షణాలు జీవక్రియ సిండ్రోమ్తో అతివ్యాప్తి చెందుతాయి కాబట్టి, మెట బాలిక్ సిండ్రోమ్ లేదా సంబంధిత ప్రమాద కారకాలు ఉన్న ఎవరికైనా క్రమంతప్పకుండా థైరాయిడ్ స్క్రీనింగ్ చేయడం మంచిది. మీరు ఈ వర్గంలోకి వస్తే, మీ వైద్యుడితో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేయడం తప్పనిసరి అని అన్నారు.
మీ థైరాయిడ్ను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మీ ఆహారం: మెరుగైన ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు.
థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి సరైన పోషకాల సమతుల్యత కీలకం. చాలా తక్కువ లేదా ఎక్కువ పోషకాలు దాని పని తీరును దెబ్బతీస్తాయి. సమతుల్య ఆహారంపై దృష్టి పెట్టండి. అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలు, సంతృప్త కొవ్వులు, సోయా అధికంగా ఉండే ఉత్పత్తులు, జోడించిన చక్కెరలను తగ్గించడం ద్వారా ప్రారంభించండి.
తప్పనిసరిగా కోర్సు తీసుకోండి
మీ వైద్యుడు సూచించిన విధంగా మీ థైరాయిడ్ మందుల షెడ్యూల్కు కట్టుబడి ఉండటం వలన మీ చికిత్స ట్రాక్లో ఉంటుంది. మీ హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. మీ వైద్యుడిని సంప్రదించకుండానే మీ మందుల మోతాదును ఆపడం లేదా మార్చడం మానుకోండి.
బాగా చెమట పట్టేలా వ్యాయామం
జీవక్రియను చురుగ్గా ఉంచడానికి మీ దినచర్యలో చురుకైన నడక, సైక్లింగ్ లేదా ఈత కొట్టడం వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలను జోడించండి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. బరువు పెరగడంతో సహా హైపోథైరాయిడిజం లక్షణాలను నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది.
ప్రశాంతంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి
ఒత్తిడి మీ మానసిక స్థితి కంటే ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది మీ థైరాయిడ్ను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒత్తిడి కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచినప్పుడు, అది సాధారణ థైరాయిడ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తుం ది. విశ్రాంతి, స్వీయ సంరక్షణ ద్వారా ఒత్తిడిని నిర్వహించడం హార్మోన్ల సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడుతుంది, మెరుగైన థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, హైపోథైరాయిడిజం తరచుగా కలిసి సంభవిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కటి మరొక దాని ప్రభావాన్ని తీవ్రతరం చేస్తాయి. ఎక్కువ అవగాహన, సాధారణ స్క్రీనింగ్, సమగ్ర సంరక్షణ అనేవి థైరాయిడ్ను బాగా నిర్వహించడానికి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయడంలో సహాయపడతాయి.