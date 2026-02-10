మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (15:43 IST)

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

Gastric issue
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు.
 
పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.
 
కొంతమంది ఉదయాన్నే వేసుకోవడం మర్చిపోతుంటారు. అలాంటివారు మధ్యాహ్నం అన్నం తినకముందు వేసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. మధ్యాహ్నం భోజనానికి కనీసం 30 నుండి 60 నిమిషాల ముందు వేసుకోవాలి. వేసుకున్న వెంటనే భోజనం చేయకూడదు. మందు పనిచేయడానికి కొంత సమయం ఇవ్వాలి. సాధారణంగా ఈ మందును రోజుకు ఒకసారి ఉదయం పూట వేసుకోమని డాక్టర్లు సూచిస్తారు. ఎందుకంటే ఉదయం వేసుకుంటే రోజంతా ఎసిడిటీ నియంత్రణలో ఉంటుంది.
 
మాత్రను మింగేటప్పుడు తగినంత నీరు తాగాలి. మాత్రను నమలడం లేదా పొడి చేయడం చేయకూడదు. ఈ మాత్రలను డాక్టర్ సలహా లేకుండా వారాల తరబడి వాడకూడదు. ఎక్కువ కాలం వాడితే విటమిన్ బి12 లోపం లేదా ఎముకల బలహీనత వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం ఇవ్వబడింది. పూర్తి సమాచారం కోసం నిపుణులను సంప్రదించాలి.

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట. కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి?

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయం

ఇదిగో ఈ 50 వేలు తీసుకుని చెప్పులు షాపు పెట్టుకో: మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సాయంజగ్గారెడ్డి. ఆయన మాట తీరు వేరు. అలాగే ఆయన అందరికంటే డిఫరెంట్. సాయం చేయడంలో కానీ, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటంలో కానీ. సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేస్తారు. చెప్పిన మాటను తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తారు కూడా. మరోసారి జగ్గారెడ్డి తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారు. రోడ్డు ప్రక్కనే చెప్పులు కుట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్న కార్మికుని వద్దకు వచ్చి అతడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోజంతా కష్టపడితే వచ్చే డబ్బు ఎంతని అడిగి తెలుసుకున్నారు. చెప్పులు కుట్టుకుంటూ చిన్న డబ్బాలా ఏర్పాటు చేసి మరిన్ని చెప్పులు పెడితే కాస్తంత డబ్బులు వస్తాయంటూ కార్మికుడు చెప్పడంతో, దానికయ్యే ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు.

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన

అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదనతిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కల్తీ చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టడం ఎంత అపచారం అంటూ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... స్వామివారి కోట్లాదిమంది భక్తులు తాము ప్రసాదంగా తీసుకున్న లడ్డూ జంతుకొవ్వుతో అపవిత్రమైనదా అంటూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఈ లడ్డూపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ ఇద్దరూ లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని అంటున్నారు. ఇది సిట్ రిపోర్టులో వుందని అంటున్నారు.

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...

సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...సొంత చెల్లిని వివాహం చేసుకుని ఆమె గర్భందాల్చేవరకు సొంత అన్న లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో విజయవాడ పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఈ కేసులో దోషిగా తేలిన ఆ యువకుడు చనిపోయేంతవరకు జైలుశిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Watch More Videos

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణిమహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మహాశివుడిని పూజిస్తూ రూపొందిన "శివోహం" పాట ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పాటను రాధాకేశవ్ సమర్పణలో పొత్తపు కేశవరెడ్డి నిర్మించారు. దామురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. యశోకృష్ణ సంగీతాన్ని అందించిన శివోహం పాటను ప్రసిద్ధ మలయాళ గాయకుడు మధు బాలకృష్ణన్ పాడారు.

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్‘జాతిరత్నాలు’తో హాస్య చిత్రాలలో కొత్త పంథాను సృష్టించిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్, ఇప్పుడు ‘ఫంకీ’తో మరోసారి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించడానికి వస్తున్నారు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా ఫౌజీ యాక్షన్-డ్రామా. 1940లలో ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ ప్రభాస్ సైనికుడిగా నటించాడు, దీనికి హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం స్వాతంత్ర పోరాట నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్ కొంత భాగం జరుపుకుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం గేప్ తీసుకుంది. కాగా, ఫిబ్రవరి 6న తిరిగి షూటింగ్ మొదలైంది. హైదరాబాద్ శివార్లో గల ఓ స్టూడియోలో జరుగుతుంది.

కె.వి. అనుదీప్ కు నాయిక కయాదు లోహర్‌ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్

కె.వి. అనుదీప్ కు నాయిక కయాదు లోహర్‌ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్జాతి తర్నాలు దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కుమంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు పెద్దగా ప్రేక్షకులను మెప్పించలేదు. ఎందుకని అడిగితే, అవి సరిగ్గా తీయలేకపోయానని నిర్మొహమాటంగా తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా విశ్వక్ సేన్ తో ఫంకీ సినిమా రూపొందించారు. ఇందులో ఇటీవలే విడుదలైన పాట కూడా తనకు నచ్చలేదనీ, పాటకు కాస్త టైం తీసుకుని చేస్తే బాగుండేదని కానీ ఆ పాటకు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం, బీట్స్ కానీ అదుర్స్ అంటూ చెబుతున్నారు.

UV creations: టైటిల్స్ కు సెన్సార్ తిప్పలు - కపుల్ ఫ్రెండ్లీ బూతులా అనిపించిందా ?

UV creations: టైటిల్స్ కు సెన్సార్ తిప్పలు - కపుల్ ఫ్రెండ్లీ బూతులా అనిపించిందా ?సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com