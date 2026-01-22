గురువారం, 22 జనవరి 2026
Last Modified: గురువారం, 22 జనవరి 2026 (23:05 IST)

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
 
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది.
 
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది.
 
రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు.
 
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
 
టీలోని టానిన్ జీర్ణవ్యవస్థ ఆహారం నుండి ఇనుమును గ్రహించకుండా నిరోధిస్తుంది.
 
టీ త్రాగడానికి ఉత్తమ సమయం మధ్యాహ్నం 3 గంటలు. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
 
మార్నింగ్ టీ కావాలంటే పంచదారకు బదులు బెల్లం లేదా దేశీ పంచదార కలిపి అల్పాహారం తిన్న తర్వాత తాగితే మంచిది.

మీకోసం ఎన్నో చేశాం.. కూర్చొని వినండి... లేదంటే బాగుండదు.. మహిళలపై నితీశ్ చిందులు

మీకోసం ఎన్నో చేశాం.. కూర్చొని వినండి... లేదంటే బాగుండదు.. మహిళలపై నితీశ్ చిందులుతన బహిరంగ సభకు వచ్చిన మహిళలు అర్థాంతరంగా వెళ్లిపోతుండటం చూసిన బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్‌కు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. దీంతో మహిళలపై తీవ్ర స్వరంతో మండిపడ్డారు. మీ కోసం ఎన్నో చేశాం.. కూర్చొని వినండి.. లేదంటే బాగుండదు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

జార్ఖండ్‌లో తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న రైలు (Video)

జార్ఖండ్‌లో తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న రైలు (Video)జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. రైల్వే క్రాసింగ్‌ను దాటుతున్న ట్రక్కును ఓ రైలు ఢీకొట్టింది. అయితే, ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం సంభవించలేదు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రైలింజన్‌ ముందుభాగం, ట్రక్కు వెనుక భాగం పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి.

ఆంధ్రా అరుణాచల... కోటప్పకొండ గిరిప్రదక్షణ మార్గం నమూనా లేఅవుట్ పరిశీలించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్

ఆంధ్రా అరుణాచల... కోటప్పకొండ గిరిప్రదక్షణ మార్గం నమూనా లేఅవుట్ పరిశీలించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వరస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. కోటప్పకొండ-కొత్తపాలెం గ్రామాల మధ్య పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిధులతో నిర్మించిన నూతన రహదారిని ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. గురువారం కోట్పకొండ క్షేత్ర దర్శనం అనంతరం కొండ దిగువన ఉన్న శివస్థూపం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం రోడ్డుపై నడుస్తూ నాణ్యతను పరిశీలించారు. రూ. 3.9 కోట్ల నిధులతో 8 కిలోమీటర్ల మేర ఈ నూతన రహదారిని నిర్మించారు.

సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌ లా మారింది... : కేటీఆర్

సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌ లా మారింది... : కేటీఆర్ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిట్ అంటే సిట్, స్టాండ్ అని, సిట్ విచారణ సీరియల్ లా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఆయనకు సిట్ అధికారులు నోటీసులు పంపించారు. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ, కాళేశ్వరం స్కామ్‌, ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ అంటూ డ్రామాలు ఆడుతున్నారంటూ మండిడ్డారు. 'సీఎం బావమరిది బొగ్గు స్కామ్‌ను హరీశ్‌రావు బయటపెట్టారు. ఉదయం కుంభకోణం బయటపెడితే సాయంత్రానికి నోటీసులు వచ్చాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. ఇది కేరళ తిరువనంతపురం-చర్లపల్లి మార్గంలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రైలు కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. సాధారణ పౌరులకు, విద్యార్థులు, నిపుణులు, వ్యాపారులకు మార్గమధ్యంలో ఉన్న ప్రధాన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, తీర్థయాత్ర కేంద్రాలను కలుపుతూ, ఆర్థికంగా మరియు వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి-తిరువనంతపురం నార్త్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 17042/17041 నంబర్‌తో నడుస్తుంది. ఈ రైలు కొల్లాం, చెంగన్నూర్, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.

కుక్కలు పోతాయ్, పిల్లులు పోతాయ్, కోతులు పోతాయ్, మనమూ పోతాం: రేణు దేశాయ్

కుక్కలు పోతాయ్, పిల్లులు పోతాయ్, కోతులు పోతాయ్, మనమూ పోతాం: రేణు దేశాయ్సినీ నటి రేణు దేశాయ్ లైవ్ చిట్ చాట్లో మాట్లాడుతూ... ఎందుకండి అంత టెన్షన్. కుక్కలు పోతాయ్, పిల్లులు పోతాయ్, కోతులు పోతాయ్, చివరికి మనం కూడా పోతాము. ఆఖరికి మిగిలేది ఏంటో తెలుసా? చూసారు కదా ప్రభాస్ చిత్రం కల్కిని. ఆ సినిమాలో పరిస్థితి ఎలా వుందో అలాగే మిగులుతుంది. అందరం పోయేవాళ్లమే కదా. కాబట్టి ఎందుక అంత టెన్షన్, హాయిగా ప్రశాంతంగా జీవిస్తుంటే చాలు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ఆస్కార్ నామినేషన్స్ 2026 జాబితా ఇదే.. ఇండియన్ మూవీలకు దక్కని చోటు

ఆస్కార్ నామినేషన్స్ 2026 జాబితా ఇదే.. ఇండియన్ మూవీలకు దక్కని చోటుప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న 2026 సంవత్సరానికిగాను ఆస్కార్ నామినేషన్స్ జాబితాను గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ యేడాది అవార్డుల కోసం పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితాను ఆస్కార్ అకాడెమీ ప్రకటించింది. ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క భారతీయ చిత్రం కూడా లేకపోవడం గమనార్హం.

తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్ర రాజం గొల్ల రామవ్వ

తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్ర రాజం గొల్ల రామవ్వతాళ్ళూరి రామేశ్వరి టైటిల్ పాత్ర పోషించిన "గొల్ల రామవ్వ" తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని... ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ వేడుకలో పాల్గొన్న ముఖ్య అతిధులు పేర్కొన్నారు. స్వర్గీయ భారత ప్రధాని పి.వి.నరసింహారావు రాసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటగాథకు దృశ్యరూపంగా ముళ్లపూడి వరా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ రోమాంఛిత వీరగాథను...

VD 14: రౌడీ ఫ్యాన్స్ ఆకలి తీర్చేలా వీడీ 14 సినిమా ఉంటుంది - రాహుల్ సంకృత్యన్

VD 14: రౌడీ ఫ్యాన్స్ ఆకలి తీర్చేలా వీడీ 14 సినిమా ఉంటుంది - రాహుల్ సంకృత్యన్హీరో విజయ్ దేవరకొండ, దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ లది సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్. వీరు కలిసి చేసిన టాక్సీవాలా సినిమా ఘనవిజయం సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ కాంబోలో వీడీ 14 సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సారి తమ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కు మంచి హిట్ మూవీ ఇవ్వాలంటూ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా డైరెక్టర్ రాహుల్ కు రిక్వెస్ట్స్ పంపుతున్నారు.

Anil Ravipudi: చిరంజీవి తో మరో సినిమా - రాజమౌళితో కంపారిజన్ లేదు : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: చిరంజీవి తో మరో సినిమా - రాజమౌళితో కంపారిజన్ లేదు : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ల ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో అలరించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయిక నటించారు. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం మెగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకొని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
