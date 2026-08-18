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  4. Nalgonda: Students Assault Lecturer Over Alleged Misbehaviour With Girl Students
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (15:08 IST)

Nalgonda: విద్యార్థినులతో అసభ్య ప్రవర్తన.. అధ్యాపకుడిపై దాడి

victim woman
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (15:08 IST)
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దేవరకొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థినులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలపై, మంగళవారం నాడు విద్యార్థి సంఘం నాయకులు ఒక అధ్యాపకుడిపై దాడి చేశారు. భాస్కర్ అనే తెలుగు అధ్యాపకుడిపై దాడి చేసిన విద్యార్థులు, ఆయన్ని కళాశాల నుండి బయటకు పంపించివేశారు. 
 
సదరు అధ్యాపకుడి ప్రవర్తన పట్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా, ఆయన మద్యం మత్తులో కళాశాలకు వచ్చారని కూడా కొందరు ఆరోపించారు. ఈ ఘటన అనంతరం, ఆ అధ్యాపకుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులు కళాశాల బయట నిరసన చేపట్టారు. 
 
అలాగే, ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయాలని కూడా వారు డిమాండ్ చేశారు. అయితే, దీనిపై కళాశాల అధికారుల నుండి అధికారిక సమాచారం ఇంకా రావాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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