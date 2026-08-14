దెయ్యాలు.. రాత్రిపూట గజ్జెల చప్పుడు, నవ్వులు, ఏడుపు శబ్ధాలు.. హాస్టల్ ఖాళీ
మహారాష్ట్రలోని అమరావతిలో ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ బోర్డింగ్ హాస్టల్లో దెయ్యాలు, అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయన్న వదంతుల కారణంగా మొత్తం 608 మంది విద్యార్థులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. నివేదికల ప్రకారం, డోమా ట్రైబల్ ఆశ్రమ్ స్కూల్కు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు రాత్రిపూట వింత శబ్దాలు.. అంటే గజ్జెల చప్పుడు, నవ్వులు, ఏడుపు వంటివి విన్నట్లు పేర్కొన్నారు. హాస్టల్ అధికారులు ఈ ఫిర్యాదులను తీవ్రంగా పరిగణించి, కొంతమంది విద్యార్థినులకు వైద్య పరీక్షలు ఏర్పాటు చేశారు. గజ్జెల చప్పుడు, నవ్వులు, ఏడుపు వంటి శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయని పలువురు బాలికలు ఫిర్యాదు చేశారని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు సంజయ్ చౌదరి తెలిపారు.
Ghost Rumours
తాము ఆ బాలికలను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి మానసిక వైద్యునితో పరీక్షలు చేయించామని తెలిపారు. పరీక్షల అనంతరం, ఆ లక్షణాలు తీవ్రమైన హిస్టీరియా వంటి సమస్యకు సంబంధించినవి అయి ఉండవచ్చని వైద్యులు చెప్పారని చౌదరి పేర్కొన్నారు. ఆ 608 మంది విద్యార్థులలో 263 మంది బాలురు, 345 మంది బాలికలు ఉన్నారు. ఈ వదంతులు, ఆందోళనల నేపథ్యంలో, విద్యార్థులందరూ తమ ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు.