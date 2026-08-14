దెయ్యాల భయంతో హాస్టల్ను ఖాళీ చేసిన 608 మంది విద్యార్థులు
దెయ్యాల భయంతో 608 మంది విద్యార్థులు హాస్టల్ను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. హాస్టల్లో దెయ్యాలు తిరుగుతున్నాయనే భయం విద్యార్థుల్లో నెలకొంది. దీంతో వారంతా హాస్టల్ను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు.
జిల్లాలోని డోమా ప్రభుత్వ బోర్డింగ్ హాస్టల్లో అర్థరాత్రి సమయంలో విచిత్రమైన, భయానక శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయని కొంతమంది బాలికలు ఫిర్యాదు చేశారు. హాస్టల్లో దెయ్యాలు, అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయనే వార్తలు వ్యాపించడంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వందలాది మంది విద్యార్థులు హాస్టల్ను విడిచి ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు.
అయితే, ఇది మానసిక ఆరోగ్య సమస్య అని హాస్టల్ యాజమాన్యం తెలిపింది. ఫిర్యాదు చేసిన బాలికలను మానసిక వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి పరీక్ష చేయించినట్లు పేర్కొంది. సదరు విద్యార్థినులు తీవ్రమైన హిస్టీరియా వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని వైద్యులు తెలిపినట్లు యాజమాన్యం వెల్లడించింది.
వారికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. దీనిపై వదంతులను వ్యాప్తి చేయవద్దని కోరింది. విద్యార్థుల్లో నెలకొన్న భయాలను తగ్గించి, వారి చదువుకు ఆటంకం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది.